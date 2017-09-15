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 Происшествия, Общество
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 В "посетителе" крымского ФСБ опознали одного из похитителей Рената Параламова, - Курбединов. ВИДЕО

Родственники крымчанина Рената Параламова, который накануне сообщил о пытках после обыска в его доме 13 сентября, утверждают, что опознали одного из участников его похищения среди посетителей крымского управления ФСБ России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Крым.Реалии" рассказал адвокат Эмиль Курбединов, который вместе с родственниками Параламова 15 сентября находился в управлении ФСБ России по Крыму и требовал встречи с его начальником Виктором Палагиным.

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"Когда мы звонили, из здания ФСБ начал выходить человек, который присутствовал на этом обыске. И его все они узнали. Я начал требовать, чтобы этот человек представился. Он начал убегать. Я спросил: "Вы - сотрудник ФСБ?". Он молча дошел до середины дороги, развернулся и забежал обратно в здание. Закрыл за собой дверь... Уже нет никаких сомнений, что к этому причастно ФСБ, либо те, кто спокойно и беспрепятственно могут заходить в это здание и выходить. Бандиты сейчас находятся там (в здании ФСБ - ред.)", - отметил Курбединов.

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В крымском управлении ФСБ России пока официально не подтверждали причастности ведомства к обыску в доме Рената Параламова, его похищению, а также того, является ли сотрудником ведомства опознанный родственником крымчанина мужчина.

После выхода из здания ФСБ Эмиль Курбединов сообщил о том, что его вместе с группой активистов, пришедших поддержать Рената Параламова, и журналистом Тарасом Ибрагимовым задержали сотрудники полиции и повели в управление МВД России по Симферополю.

Утром 13 сентября в крымском поселке Нижнегорский в доме крымчанина Рената Параламова прошел обыск, который силовики назвали "обследованием и следственными действиями". Адвокат предположил, что "осмотр" может быть связан с религиозной активностью Параламова. По словам очевидцев, люди в масках без опознавательных знаков на форме увезли Параламова в неизвестном направлении. Позже стало известно об изъятии книги и ноутбука из дома Параламова.

14 сентября Рената Параламова обнаружили на автовокзале Симферополя со следами побоев. Он рассказал о пытках, которые к нему применяли российские силовики.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как "борьбу с инакомыслием".
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Хто б іще цим займався...Вони не надто і ховаються.
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Как этот рашизм напоминает времена ссср, аж противно. Впрочем ссср и был частью русского мира.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ "посетителе" крымского ФСБ опознали одного из похитителей Рената Параламова, - Курбединов. ВИДЕО
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