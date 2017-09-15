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 Общество, За рубежом
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Все про:драка (2170) Москва (2982) Новиков (167)

 Драка адвоката Новикова и пропутинского активиста возле дома в Москве, в котором жил Немцов. ВИДЕО

В сети появилось видео драки адвоката Ильи Новикова с активистом пропутинского движения SERB Гошей Тарасевичем

Как сообщает Цензор.НЕТ, конфликт возник в тот момент, когда Тарасевич срывал с дома, в котором жил Борис Немцов, фотографию убитого российского политика.
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Видео Новая газета

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Не. Тут всё гораздо серьёзнее с этим Сеней Кровавым Кроликом! )))

Драка адвоката Новикова и пропутинского активиста возле дома в Москве, в котором жил Немцов - Цензор.НЕТ 5371
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Мысли Перзидента‏ @VVP2_0ЧитатиБільшеСечин предлагает Путину стать императором всероссийским и возглавить престол!Драка адвоката Новикова и пропутинского активиста возле дома в Москве, в котором жил Немцов - Цензор.НЕТ 6571
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Расположенный у Кремля парк "Зарядье" изменил режим работы из-за вандалов14 Сентябрь 2017
Парк "Зарядье" ввел ограничения на посетителей, после того, как они за первые дни работы уничтожили около 10 тысяч растений.Как сообщил директор парка Павел Трехлеб, вход на территорию, смотровую площадку "Парящий мост" и в павильоны с 14 сентября будет разрешен только с 15-минутными интервалами. По мнению директора, это поможет распределить поток посетителей и повысить контроль за объектами. По понедельникам парк будет открываться с 14:00, в остальные дни - с 10:00.С 18 сентября в "Зарядье" начнутся работы по восстановлению уничтоженных растений.
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Пусть парк "колючкой" обнесут и пулемётные вышки по углам поставят... В Крыму, вдоль моря, уже первая стадия проведена... "Хама" можно выгнать из подворотни... Но нельзя выгнать "подворотню" из "хама"...".
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Дурачок этот Новиков. Опустился до их уровня.
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Новиков не сдержался. Его можно понять, твари путинские распоясались окончательно.
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А чего это Гоша Таґасевич не на исторической родине, а лижет очко пукину в Козлостане?
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А когда-то Новиков был "знатоком" клуба Что , Где, Когда
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Цензор.НЕТВидеоОбществоДрака адвоката Новикова и пропутинского активиста возле дома в Москве, в котором жил Немцов. ВИДЕО
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