Редактор Цензор.НЕТ 15.09.17 16:0515.09.17 16:05 Драка адвоката Новикова и пропутинского активиста возле дома в Москве, в котором жил Немцов. ВИДЕО В сети появилось видео драки адвоката Ильи Новикова с активистом пропутинского движения SERB Гошей ТарасевичемКак сообщает Цензор.НЕТ, конфликт возник в тот момент, когда Тарасевич срывал с дома, в котором жил Борис Немцов, фотографию убитого российского политика. Загрузка видео... Видео Новая газета Смотрите также: "Может, он в Киеве уроки берет, как правильно бить", - адвокат Новиков подрался с пропутинским активистом, осквернившим мемориал Немцова в Москве. ВИДЕО перейти на форум x Мне нравится
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Парк "Зарядье" ввел ограничения на посетителей, после того, как они за первые дни работы уничтожили около 10 тысяч растений.Как сообщил директор парка Павел Трехлеб, вход на территорию, смотровую площадку "Парящий мост" и в павильоны с 14 сентября будет разрешен только с 15-минутными интервалами. По мнению директора, это поможет распределить поток посетителей и повысить контроль за объектами. По понедельникам парк будет открываться с 14:00, в остальные дни - с 10:00.С 18 сентября в "Зарядье" начнутся работы по восстановлению уничтоженных растений.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить