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 "Восстановлению не подлежит", - стратегический бомбардировщик Ту-22М3 российских ВКС разбился на авиабазе в Калужской области. ВИДЕО

В Калужской области РФ на авиабазе Шайковка разбился стратегический бомбардировщик российских ВКС Ту-22М3.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным росСМИ самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы и в результате инцидента разбился корпус воздушного судна. Отмечается, что самолет уже не подлежит восстановлению. Экипаж Ту-22М3 не пострадал.

В сети появилась видеозапись со взлетающего самолета, на которой виден разбитый Ту-22М3. Корпус разрушенного воздушного судна находится на значительном расстоянии от края взлетной полосы.

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ТУ -22 произвёл вспашку почвы под посев озимой репы. Конверсия в действии. Переход оборонных предприятий с производства военной промышленности на производство сельскохозяйственной продукции.
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\Козломордые,на передачу надо ставить или стояночный тормоз! На худой конец кирпич из говна под заднее колесо.
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их уже давно не выпускают, так что там все брак
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В смысле жопоруким кацапским техникам поотрубают руки?
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срАмамта уже полностью отсеялась. Брак получился в процессе разработки.
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Згадалась класика : " народжений плазувати - літати не зможе"..
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Верю, что когда-то наступит время, когда скажут "РАШКА ВОССТАНОВЛЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ" !
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Воздушно-космический бомбардировщик-землепашец на полевых работах.

ПВО Вейшнории принимаю активное участие в учениях "Запад-2017"
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Кто виноват в этот раз, Зорян или Шкиряк?
Ножовку по дереву то хот нашли уже?
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Они, как пить дать! Мне их рожи сразу не понравились!
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Дайте этому экипажу следующий самолет,они отлично летают
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В статье ошибка. Ту-22М3 не является стратегическим бомбардировщиком. Дальность не та.
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Ну особо то и не ошибка - это бомбардировщик-ракетоносец авиации дальнего пилотирования.
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в 90-е демонтировали штанги дозаправки и перевели в средние .( по просьбам амерканских товарищей.)
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Ночью 14 мая 1976 года на серийном Ту-22М2 под командованием В. П. Борисова выполнен испытательный полёт на максимальную дальность с одной воздушной дозаправкой. Дальность полёта самолёта составила около 7000 км. Полёт был зафиксирован американскими разведывательными спутниками, и уже на следующий день карта полёта была предоставлена американской делегацией на переговорах в Женеве по сокращению стратегических наступательных вооружениях ОСВ-2. Несмотря на все старания делегации СССР под руководством Министра иностранных дел А. Громыко, американцы настояли на включении Ту-22М2 в список стратегических сил СССР, хотя, по сути, этот самолёт не мог работать по территории США. После долгих и тяжёлых переговоров была достигнута договорённость о демонтаже со всех машин штанг дозаправки и ограничении серийного производства Ту-22М на уровне 30 машин в год[6]. Так что стратегический :p
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"После долгих и тяжёлых переговоров была достигнута договорённость о демонтаже со всех машин штанг дозаправки"
Всё-таки нет.
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В январе 2017 года 6 бомбардировщиков Ту-22М3 Дальней авиации нанесли с территории России авиационные удары по объектам ИГИЛ в провинции Дейр-эз-ЗорСирии[10]. Все таки Да
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Интересно. Модернизация стратегического бомбардировщика Ту-22М вдруг волшебным образом вывела его из разряда стратегических?
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Это была демодернизация - лишение возможности дозаправки в воздухе.
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А вот тут вот пишут, что систему дозаправки убрали согласно международным соглашениям, атак она вполне себе там прекрасно стояла, каки на родителе. Потомукак некрутись, а он как был стратегическим - так им и остаётся.

В результате, помимо применения НК-25, ОКБ значительно изменило и сам самолёт. Воздухозаборники с вертикаль­ным клином заменили на устройства с горизонтальным клином. Увеличили мак­симальный угол отклонения поворотной части крыла до 65°, убрали в контур об­текателя гидравлические агрегаты уз­ла поворота. Ввели новую удлинённую носовую часть фюзеляжа с измененной штангой топливозаправки (как уже упо­миналось, в дальнейшем в рамках меж­дународных соглашений со всех Ту-22М демонтировали агрегаты системы дозаправки топливом в полёте). В кормовой установке оставили только одну пушку и улучшили её аэродинамические формы. Облагородили съёмные узлы, уплотнили щели, заменили обтекатели и т.д.Источник: http://www.modernarmy.ru/article/315/bombardirovshik-raketonosec-tu-22m3 © Портал "Современная армия"
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какие странные учения у свинорылых... походу чего то затевают.
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А эти фото с концерта "незабвенного" Задорнова.

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глиобластома (опухоль головного мозга) нашла своего хозяина. Неудивительно, что у этого кретина такие "шутки"
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все прозаичнее, стволовые клетки для омоложения,косят кацапский бомонд,результат -неконтролируемое деление клеток,впрочем быдло которое в зале ,тоже не слишком переживает.
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Маю якесь таке почуття, що насправді це скоїв Сєня, гадюка такий. Він це, мабуть, вцілив, або підкрадавсь та підпиляв шасі. Помстився за наступне "дєло"
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прокат - отличный!!! похоже шо вприпрыжку катался ))
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Самая бессмысленная новость за этот день
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Вейшнорія не здається, смерть російским окупантам .
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Судячи з того як вихляє літак на зльоті, - вони всі літають п"яні.
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Многообещающее начало кацмических учений - первый пискандер уже ухохотался вдрызг над ненавистным Заподом. С почином штоле, казламордые...
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Между тем, падеж руцкой дипломатии продолжается:

Умер глава торгового представительства России в Нидерландах Александр Черевко
Он стал восьмым российским дипломатом, скончавшимся с конца прошлого года.
Чем именно был болен Черевко - не сообщается. "Восстановлению не подлежит", - стратегический бомбардировщик Ту-22М3 российских ВКС разбился на авиабазе в Калужской области - Цензор.НЕТ 9270 Известно лишь то, что в больницу он попал в начале августа. Во время лечения его состояние ухудшилось, несколько дней назад он был переведен в палату интенсивной терапии и подключен к аппарату жизнеобеспечения. Вскоре голландские врачи посчитали бесперспективной борьбу за жизнь Черевко, о чем и сообщили российским властям. Вчера торгпреда спецбортом МЧС доставили в Москву, однако врачам так и не удалось спасти его жизнь.

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россия страна стабильности. Стабильно и регулярно падают и разбиваются самолеты, вертолеты , ракеты и прочая "техника" которая тяжелее воздуха.
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Они везде падают. Просто здесь пишут только про паРашку. Типа настроение нам поднимают.
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и правильно, чего не радовать, везде падают, но бомбить Украину могут только кацапские самолеты.Пусть падают почаще.
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Ну и сколько В-52, В-2, В-1В, FВ-111 и других бомберов упало за последние годы?

А в Рашки - пару Ту-22 и несколько Ту-95.
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B-52, например, упал в прошлом году. В этом - F-18 навернулся с авианосца. Это навскидку.
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F-18 - палубный истребитель, такой же, как и Су-33, который недавно точно так же навернулся с авианосца в Средиземном море. Вообще, палубная авиация отдельный разговор, там риски больше.

Я о более серьезной, редкой и дорогой технике. Ту-22 у Рашки всего 60, Ту-95 в строю еще меньше.

Хотя если взять потери всей боевой авиации РФ и любой страны НАТО за последние несколько лет, то статистика не в пользу РФ. Даже если исключить потери в Сирии.

А почему? Да потому, что не надо устраивать демонстрации силы и трясти оружием, если это оружие старое. Вот техника и не выдерживает, особенно Ту-95... Столь же старые В-52 почему-то не летают у российских границ, а Ту-95 у границ стран ЕС и США летают...
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А мы еще с арматы смеялись . А она то целехенькой осталась !
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Непогано так "учєнія" почалися. Якщо так кожного дня буде - то хай вчаться) А ще в Беларусі багато боліт, а там танки тонуть
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На войну с Вейшнорией не долетел.Хорошая у них ПВО,у вейшнорцев.Сбивают бомберы еще на подлете к границам.
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Жаль,что не Ту-160 ,но тоже не плохо....Надо бы почаще!
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хвЕлыКая недоармия изгойки


ну шо хто там еше боится хВелыких :D
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Сумма новина. Никто не пострадал из рашкованов. Но с другой мясо бабы ещё нарожают, а построить новый рукожопые уже не смогут.
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В Грузии -- при войне с Россией тоже упал стратегический Ту --22 м 3 -- и еще несколько военных истребителей разных поколений -- не везет с авиацией России -- ну совсем не везет и с авиагосцами Кузя тоже -- то труба задымит -- то самолеты в море попадают насовсем . И тут в Белоруси тоже . Проклята Расея -- за воровство -- навека .
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Это был лучший экипаж летчиков винторогих об остальных пилотах - руководящий обороной Казлостана оленвод Кожухович все засекретил...
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А бомба почему не взорвалась? Это же таки ядрёный бомбист, или уже бомбы ненастоящие?
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Зато Кучма рашке в 90 х годах подарил десяток стратегических украинских бомбардировщиков Ту-160 в обмен на копеечные долги Украины за газ, сделка века и никто его в зраде не обвиняет, вот минские соглашения подписал. Кучма оставил Украину вообще без ядерного опужия и стратегической авиации. Остались одни Су-24 но это мелочь по сравнению с Ту-160.
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Прекрасная новость, омрачает праздник только то что экипаж не пострадал. Если бы сдохли, радости было бы больше.
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1. Ту-22М3 с его дальностью 2200 км - не стратегический.
2. В составе ВКС России таких 153 аппарата (именно Ту-22М3). Минус 1 - не очень большая потеря.

Вики в помощь...
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Ту-22М. Эта машина называется дальним сверхзвуковым бомбардировщиком-ракетоносцем. Ту-22М разработан в конце 60-х годов прошлого столетия. Самолет имеет изменяемую геометрию крыла. Может нести крылатые ракеты и бомбы с ядерной боевой частью. Общее количество боеспособных машин - около 50, еще 100 находятся на хранении.
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А у нас тоже было полно таких,все отдали за газ и личное обогащение чиновников кацапам.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Восстановлению не подлежит", - стратегический бомбардировщик Ту-22М3 российских ВКС разбился на авиабазе в Калужской области. ВИДЕО
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