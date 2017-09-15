 "Восстановлению не подлежит", - стратегический бомбардировщик Ту-22М3 российских ВКС разбился на авиабазе в Калужской области. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, по данным росСМИ
самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы и в результате инцидента разбился корпус воздушного судна. Отмечается, что самолет уже не подлежит восстановлению. Экипаж Ту-22М3 не пострадал.
В сети появилась видеозапись со взлетающего самолета, на которой виден разбитый Ту-22М3. Корпус разрушенного воздушного судна находится на значительном расстоянии от края взлетной полосы. Смотрите также: Украинские ВВС отработали на Волыни нанесение ракетно-бомбовых ударов по наземным целям. ФОТОрепортаж+ ВИДЕО
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ПВО Вейшнории принимаю активное участие в учениях "Запад-2017"
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Ножовку по дереву то хот нашли уже?
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Всё-таки нет.
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В результате, помимо применения НК-25, ОКБ значительно изменило и сам самолёт. Воздухозаборники с вертикальным клином заменили на устройства с горизонтальным клином. Увеличили максимальный угол отклонения поворотной части крыла до 65°, убрали в контур обтекателя гидравлические агрегаты узла поворота. Ввели новую удлинённую носовую часть фюзеляжа с измененной штангой топливозаправки (как уже упоминалось, в дальнейшем в рамках международных соглашений со всех Ту-22М демонтировали агрегаты системы дозаправки топливом в полёте). В кормовой установке оставили только одну пушку и улучшили её аэродинамические формы. Облагородили съёмные узлы, уплотнили щели, заменили обтекатели и т.д.Источник: http://www.modernarmy.ru/article/315/bombardirovshik-raketonosec-tu-22m3 © Портал "Современная армия"
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Умер глава торгового представительства России в Нидерландах Александр Черевко
Он стал восьмым российским дипломатом, скончавшимся с конца прошлого года.
Чем именно был болен Черевко - не сообщается. Известно лишь то, что в больницу он попал в начале августа. Во время лечения его состояние ухудшилось, несколько дней назад он был переведен в палату интенсивной терапии и подключен к аппарату жизнеобеспечения. Вскоре голландские врачи посчитали бесперспективной борьбу за жизнь Черевко, о чем и сообщили российским властям. Вчера торгпреда спецбортом МЧС доставили в Москву, однако врачам так и не удалось спасти его жизнь.
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А в Рашки - пару Ту-22 и несколько Ту-95.
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Я о более серьезной, редкой и дорогой технике. Ту-22 у Рашки всего 60, Ту-95 в строю еще меньше.
Хотя если взять потери всей боевой авиации РФ и любой страны НАТО за последние несколько лет, то статистика не в пользу РФ. Даже если исключить потери в Сирии.
А почему? Да потому, что не надо устраивать демонстрации силы и трясти оружием, если это оружие старое. Вот техника и не выдерживает, особенно Ту-95... Столь же старые В-52 почему-то не летают у российских границ, а Ту-95 у границ стран ЕС и США летают...
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ну шо хто там еше боится хВелыких :D
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2. В составе ВКС России таких 153 аппарата (именно Ту-22М3). Минус 1 - не очень большая потеря.
Вики в помощь...
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