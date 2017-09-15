 Киев готов направить языковую статью закона об образовании на экспертизу в Совет Европы, - Гриневич. ВИДЕО (обновлено)

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"Мы готовы в Совет Европы предоставить эту статью закона для экспертизы по поводу того, что эта статья не нарушает те международные обязательства, которые взяла на себя Украина", - заявила она после встречи с послами.
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Она также выразила надежду, что Президент Украины Петр Порошенко подпишет закон "Об образовании", пока будет идти экспертиза языковой статьи.
"Я очень надеюсь, что президент подпишет закон об образовании", - сказал Л.Гриневич.
Как уточнил заместитель главы МИД Украины Вадим Пристайко, на встрече присутствовали послы или представители посольств 11 стран, а также представители ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.
Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.
7 сентября министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто заявил, что своей новой политикой в сфере образования Украина "вонзила нож в спину" соседнему государству. 10 сентября пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер сообщил, что на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет ставить вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании. При этом дано распоряжение венгерским дипломатам не поддерживать в международных организациях важные для Украины решения.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина "и в дальнейшем будет делать все для развития украинского (языка. - Ред.) и гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств: это наша обязанность". По его словам, уже на текущей неделе Министерство образования и науки Украины предоставит послам стран ЕС детальную информацию относительно принятого закона "Об образовании" и его применения.
По состоянию на вечер 14 сентября нет информации о том, подписал ли спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий принятый закон.
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Після закону буде з ціеї ЦІЛОЇ школи-пару класів.
Іншим дітям угорцям куди піти вчитися?
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угорці в Угощину,словаки в Словачину,румини в Румунію.....
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румини", - правильно: румуни.
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А цей закон пропонує вчитись на рідній мові до 4-го класу,потім на державній...поясніть мені:як в 5-го класу перейти з одніеї мови на іншу?
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все інше на угорській", - правильно: все вчать угорською.
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Был два года назад в Хусте так ржал с того как они там разговаривают! Они бы уже хоть какую-то выучили мову, а не говорили на русько-украёнсько-беларусько-циганьськом наречии
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Тамкошмар,тамивначала думаешь что они так прикалываются.....потом начинаешь понимать что это серьёзно
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Во-во... вот примерно как ты написал там так и разговаривают
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Получилось😁
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Навіть жартівлива приказка є, - "нем тудом, і то з трудом".
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...мова- це живий символ збірної особистості
народу...
...занепад національної мови є безпосереднє
свідчення занепаду нації...
(О. Криштопа, А. Охрімович
"Україна загартована болем")
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http://zolochiv.net/ukrajinska-mova-projshla-kriz-terny-tysyacholit/Українська мова є мовою корінного населення, що віками
проживає на всій території сучасної України.Більшість вчених вважають, що українська мова виникла
близько середини першого тисячоліття нашої ери.Разом з тим, чимало
вживаних сьогодні українських слів та мовних коренів були поширені ще у часи
Трипільської культури, про що свідчать топографічні назви, народні пісні
сонцепоклоннецьких часів та значний слід у древньо-індійській мові - ведичному
санскриті, джерела якого дійшли до нас з давнини у 5 тисяч років
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це Етнос. Відомо про еволюційний ланцюжок виникнення і
становлення Етносу. Етнос формується з різних племен, союзів
племен і так далі. (згадаймо ланцюжок: рід - плем'я - союз племен - народність
- народ - нація) Тому Українську Націю можуть становити і сармати, і карпи, і
слов`яни, і тюрки, і іраномовні племена, і інші. Тому,
Нація - кровно-духовна спільнота.
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Румыния. 1 украинский лицей. 94 школы преподают украинский язык, культуру, традиции Украины. Изучение предметов вплоть до 12 класса. Финансирование берёт на себя государство. - представитель посольства Украины в Румынии Елена Кузьминчук.
Польша. 4 украинских лицея. Краков, Вроцлав, Пшемысль. В обычных польских школах где учатся не менее 7 украинских детей по желанию вводятся предметы по истории, культуре, географии на украинском языке вплоть до 12 класса. Финансирование дополнительных уроков берет на себя государство Польша. - преподаватель культуры в варшавской школе Александр Пустовый.
Если государственные учебные заведения Украины не могут обучать детей на их родном языке, то частные школы ничем не связаны. Министерство образования и науки Украины признаёт аттестат действительным, если учебное заведение имеет соответствующую лицензию.
Говорите нехай валят к себе ? Тогда будьте готовы встречать сотни тысяч своих совковых хохлов убежавших из страны вместе с заселёнными Сталиным на чужие территории. Мы так и сделаем.
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Ваша земля на Кубани где русские уничтожили культуру и язык. Идите туда на Кубань свои законы пропихивайте. Или страшно ? То то и оно.
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Подобная позиция "украинских венгров" мне напоминает утверждения румын, что они - "потомки Великого Рима"... (Согласно утверждениям некоторых лингвистов, румынский и молдавский язык - "вульгаризованная латынь", оставшаяся от колонистов после распада Римской империи).
Примерно с таким же успехом ливанцы могут предъявлять претензии на Ливию, Тунис, Алжир, Марокко и Испанию, потому что их общие предки, финикийцы, там колонии Карфагена основали...
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