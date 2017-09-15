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 Политика Украины
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Все про:образование (1632) школа (1827) язык (3520) Минобразования (875) реформы (2832) Гриневич (195)

 Киев готов направить языковую статью закона об образовании на экспертизу в Совет Европы, - Гриневич. ВИДЕО (обновлено)

Украина готова направить в Совет Европы на экспертизу языковую статью закона об образовании, чтобы подтвердить отсутствие нарушений международных обязательств, заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Об этом она сообщила журналистам после встречи с послами иностранных государств в Министерстве иностранных дел Украины в пятницу днем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
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"Мы готовы в Совет Европы предоставить эту статью закона для экспертизы по поводу того, что эта статья не нарушает те международные обязательства, которые взяла на себя Украина", - заявила она после встречи с послами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко о новом законе об образовании: "Это священное право украинцев - учить свой язык"

Она также выразила надежду, что Президент Украины Петр Порошенко подпишет закон "Об образовании", пока будет идти экспертиза языковой статьи.

"Я очень надеюсь, что президент подпишет закон об образовании", - сказал Л.Гриневич.

Как уточнил заместитель главы МИД Украины Вадим Пристайко, на встрече присутствовали послы или представители посольств 11 стран, а также представители ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

7 сентября министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто заявил, что своей новой политикой в сфере образования Украина "вонзила нож в спину" соседнему государству. 10 сентября пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер сообщил, что на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет ставить вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании. При этом дано распоряжение венгерским дипломатам не поддерживать в международных организациях важные для Украины решения.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина "и в дальнейшем будет делать все для развития украинского (языка. - Ред.) и гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств: это наша обязанность". По его словам, уже на текущей неделе Министерство образования и науки Украины предоставит послам стран ЕС детальную информацию относительно принятого закона "Об образовании" и его применения.

По состоянию на вечер 14 сентября нет информации о том, подписал ли спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий принятый закон.

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Без сумніву, то мадярам не хочеться вчити українську мову. Вони з ханти-мансі, яким погано дається вивченння іноземних мов.
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Был два года назад в Хусте так ржал с того как они там разговаривают! Они бы уже хоть какую-то выучили мову, а не говорили на русько-украёнсько-беларусько-циганьськом наречии!
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В Закарпатье вообще есть русинское наречие, венгерский...Но мадяры часто иностранных языков и украинского не знают.
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Лично мне кажется что они вообще никакого толком не знают!
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И такое бывает. Но каждый гражданин Украины вне зависимости национальности, вероисповедания, пола... обязан знать украинский.
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Любая цивилизованная европейская страна защищает свой государственный язык и ни в одной стране нет такого,чтобы гражданин этой страны не знал и не хотел учить гос. язык. И француз и итальянец не воспринимает вообще иностранный язык в своей стране.У нас очень лояльные законы для людей которым украинский язык не родной, есть возможность дополнительно изучать родной язык,поэтому в этом смысле ничего менять не стоит. Гос.язык объединяет разные народы в стране и все жители Украины обязаны знать гос. язык и хорошо учить его в школах,потому что сейчас обучение языкам ужасное и дети плохо знают языки и свой и иностранный.Вот об этом нужно позаботиться министру.Качества обучения нет.
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в Австралии дохрена народу ( беженцы всякие и прочие ловкие люди), кто не говорит на английском. И ниче, живут как-то среди своих . Переводчиков,когда надо, государство бесплатно предоставляет.
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Италия годы назад состояла из королевств с разными языками - диалектами. Но сейчас существует единый язык, итальянский. Хотя в каждом регионе есть свой диалект, некоторые слова разнятся на диалекте даже в соседних посёлках. Но государственный язык единый, и везде преподавание на итальянском, от ясель до университетов! На диалекте же вы можете говорить в неофициальной обстановке, но в официальной -лишь итальянский. Я считаю, здесь прогибаться нельзя! Повсюду в Украине украинский и точка.
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Если Sudtirol Alto Adige - сепаративная провинция, то для жизни и работы там нужно знать как итальянский, так и немецкий.
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"Али Хасан", хто б сумнівався... Правду сказав хтось із коментаторів, що у всьому світі "національні меншини" борються за те, щоб вивчати рідну мову, а в Україні борються за те, щоб не вчити українську...
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Нормально?Живу в Закарпатті,є школа угорська.В ній вчать українську,все інше на угорській.
Після закону буде з ціеї ЦІЛОЇ школи-пару класів.
Іншим дітям угорцям куди піти вчитися?
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скоро так і буде.
угорці в Угощину,словаки в Словачину,румини в Румунію.....
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а как они собираются работать (или воевать) в Украине если языка не знают?
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Если запекать в трусиках, то трусики должньі бьіть из фольги.
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"Тарас Товтин", так це виходить, щоб з угорцями порозумітись, всьому народу України необхідно буде вчить угорську?! Чи з-за 150 тисяч угорців ввести державною мовою російську? Цікава позиція... Тоді поясніть мені, "невігласу", "Собака крутить хвостом, чи хвіст - собакою?...".
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Ви прочитали мій комент,це вже радує...але не уважно."В ній вчать українську мову."
А цей закон пропонує вчитись на рідній мові до 4-го класу,потім на державній...поясніть мені:як в 5-го класу перейти з одніеї мови на іншу?
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"Тарас Товтин", а як я, живучи у україномовному середовищі, вчити почав російську? Як я, будучи дорослою людиною і потрапивши у прикордонний з Казахстаном район, за рік-два, засвоїв хоча б, "ази" розмовної казахської? Як, потрапивши пізніше в Крим, через рік став розуміти кримськотатарську? Як, для того, щоб прочитати в оригіналі "Руську правду" (Правду Ярослава"), і "Литовський статут", штудіював самостійно єдиний доступний на той час документ, написаний старослов"янською - "Слово о полку Ігореве". (До того ж, як зараз було встановлено, навіть цей документ написаний на татарсько-половецько слов"янському "суржику"...). Я - зміг... Угорці - іншопланетяни? Чи - "не сповна розуму"?...
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"все інше на угорській", - правильно: все вчать угорською.
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Не вчать, а навчаються угорьською, граматей
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"7 сентября министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто заявил, что своей новой политикой в сфере образования Украина "вонзила нож в спину" соседнему государству. 10 сентября пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер сообщил, что на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет ставить вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании. При этом дано распоряжение венгерским дипломатам не поддерживать в международных организациях важные для Украины решения", - если Венгрия начнет не поддерживать Украину, то получит ответные шаги. Причем у Украины есть больше возможностей для не поддержки Венгрии.
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Тут с дури уже не пойдёт принимать законы - от фонаря.
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А загалом, не треба нічого нікуди направляти, бо це не тема для дискусій. Україна й так дуже довго потурала шантажистам різних марок і країн на мовному грунті. Мабуть, вони подумали, що це назавжди і що українські таки школи готуватимуть дітей не для України, а для тієї ж Угорщини
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Им те дети нафиг не надо! Они "глаз положили" на территории! Может тоже захотят "защищать" кого то!
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У нас мова,язык у каЦапов и других животных....в зоопарк с языком
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Киев готов направить языковую статью закона об образовании на экспертизу в Совет Европы, - Гриневич - Цензор.НЕТ 154 Чому тількі в зоопарк. Ось запечений язик
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у поляков, болгар, чехов, словаков, сербов, хорватов тоже ЯЗЫК...этих в какой газенваген будем засовывать, дурик? =)
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Зараз почнуть бігати і перед усіма вибачатися...
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ну и какого х...? приняли - подписали - потом отправлять куда угодно. а если не пройдет, то что - выгонят министров и аналитиков которые этот закон писали за профнепригодность? чего же таких хреновых набрали -" альтернативы нет ", опять? как и этот "Вовк с нкреку", наверняка тоже "незаменимый", - до сих пор работает (как и остальная гопкомпания)...
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Спецов не хватает во вснх областях. Кто поумнее, давно свалил.
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И именно "спецов" не хватает в Венгрии...(Кстати, как и в России). Все "свалили за бугор", и нечем "дыры" затыкать... А тут ещё "хахлы" "свинью подсунули" - хотят отказаться "кадры" для Венгрии готовить... Вот, "сволочи"...
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как вы не запомните: если сильно верещат - значит все правильно сделано!
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UA Eugeniusz 1
Был два года назад в Хусте так ржал с того как они там разговаривают! Они бы уже хоть какую-то выучили мову, а не говорили на русько-украёнсько-беларусько-циганьськом наречии
======
Тамкошмар,тамивначала думаешь что они так прикалываются.....потом начинаешь понимать что это серьёзно
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Во-во... вот примерно как ты написал там так и разговаривают.
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Отдать на экспертизу - неверное решение ! Теперь Порошенко не будет подписывать закон , а будет ждать результаты экспертизы ? Подвергать закон внешней экспертизе - это неуверенность в своей правоте и компетентности. Лилия Гриневич , с кем вы советовались перед принятием решения об экспертизе ?
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А пусть параллельно Гриневич предложит сопоставить систему образования, например, Франции, Германии, Дании, в области обучения "национальных меньшинств", с украинской... И потом пусть проводят "экспертизу"...
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Не нужно было вообще реагировать и раздувать информационное пространство. Порошенко должен подписать , если он заботится о своем рейтинге , а уж потом , если возникнет этот вопрос на Совете Европы , можно апеллировать как угодно . Закон принят в интересах Украины и никто не вправе вмешиваться в наши интересы ! Поражает беззубость и некомпетентность наших чиновников , которые , к тому же , не имеют права заниматься политикой. Гриневич , как чиновник , по должности не имеет права влазить в политику !!!
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UA Eugeniusz 1
Во-во... вот примерно как ты написал там так и разговаривают
======
Получилось😁
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В Україні найбільше порушуються права україномовного населення. Скажіть мені хто-небудь будь ласка.чому я повинен розуміти мову нацменшин.а вони не розуміють державну мову? Варіанти два: або тупі або не вчать навмисно. В обох варіантах такі громадяни Україні непотрібні. Здав екзамен з української мови-одержав паспорт громадянина України. не здав-одержав довідку на право проживання і все.Не знаєш державної мови-не маєш роботи. Досить вже панькатись
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Саме так, бо національність, віросповідання не мають значення. Але володіти українською зобов'язані всі громадяни України.
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Цей закон саме для того щоб громадяни мали можливість вивчити українську мову.
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Але є такі "громодяни", які громадянами України бути не бажають і навчати їх силоміць немає сенсу
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Пропонують здавати обов'язковий іспит на громадянство.Не пройшов-то все.
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правильно або ти інтегруєшся в український простір або колядуй, за перебрик коротше кажучи
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прийдуть до аптеки, до лікарні , хліба купити чи квіток на вокзалі і у випадку звернення не державною мовою почують: «Вибачте, я не розумію вашої мови».
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Я мадярам так і відповідав: нем тудом. А потім розмова англійською мовою.
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що то є "нем тудом"?
*************
Навіть жартівлива приказка є, - "нем тудом, і то з трудом".
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"Алі Хасан", а вони що хотіли? Щоб Ви їм заспівали: "Серетлек тігед, нодюн, нодюн!..."?
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та в том то і діло шо держслужбовець повинен занати мову нацменшини ,що компактно мешкає на цій территоріі..а нацменшини забили на це і мову державну вчити не хочуть...а як вони тоді на вибори ходять? Чи вони в Украіні тільки мешкають..а всі іх думки вмадьярщіні?
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Саме так- мешкають, адже вони на народ, а населення, безідейна біомаса
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Вчіть українську мову, коротше. Альтарнативи немає. Адже мови народу бояться лише окупанти!

...мова- це живий символ збірної особистості
народу...

...занепад національної мови є безпосереднє
свідчення занепаду нації...

(О. Криштопа, А. Охрімович
"Україна загартована болем")
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Українська мова пройшла крізь терни тисячоліть.

http://zolochiv.net/ukrajinska-mova-projshla-kriz-terny-tysyacholit/Українська мова є мовою корінного населення, що віками
проживає на всій території сучасної України.Більшість вчених вважають, що українська мова виникла
близько середини першого тисячоліття нашої ери.Разом з тим, чимало
вживаних сьогодні українських слів та мовних коренів були поширені ще у часи
Трипільської культури, про що свідчать топографічні назви, народні пісні
сонцепоклоннецьких часів та значний слід у древньо-індійській мові - ведичному
санскриті, джерела якого дійшли до нас з давнини у 5 тисяч років
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Це все є, наприклад слово хата із санскриту, але є багато слів інших народів, які ввійшли в кров українців.
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Нація -
це Етнос. Відомо про еволюційний ланцюжок виникнення і
становлення Етносу. Етнос формується з різних племен, союзів
племен і так далі. (згадаймо ланцюжок: рід - плем'я - союз племен - народність
- народ - нація) Тому Українську Націю можуть становити і сармати, і карпи, і
слов`яни, і тюрки, і іраномовні племена, і інші. Тому,
Нація - кровно-духовна спільнота.
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Так і є, бо українська націю сформувалась із зовсім різних племен (слов'янських (вони теж повністю різні), тюркських, перських...
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Молдова. 2 полностью украинских лицея. 1 воскресная украинская школа. 50 общеобразовательных школ Молдовы изучают украинский язык, украинскую культуру, литературу и традиции. Финансирование берёт на себя государство.
Румыния. 1 украинский лицей. 94 школы преподают украинский язык, культуру, традиции Украины. Изучение предметов вплоть до 12 класса. Финансирование берёт на себя государство. - представитель посольства Украины в Румынии Елена Кузьминчук.
Польша. 4 украинских лицея. Краков, Вроцлав, Пшемысль. В обычных польских школах где учатся не менее 7 украинских детей по желанию вводятся предметы по истории, культуре, географии на украинском языке вплоть до 12 класса. Финансирование дополнительных уроков берет на себя государство Польша. - преподаватель культуры в варшавской школе Александр Пустовый.

Если государственные учебные заведения Украины не могут обучать детей на их родном языке, то частные школы ничем не связаны. Министерство образования и науки Украины признаёт аттестат действительным, если учебное заведение имеет соответствующую лицензию.

Говорите нехай валят к себе ? Тогда будьте готовы встречать сотни тысяч своих совковых хохлов убежавших из страны вместе с заселёнными Сталиным на чужие территории. Мы так и сделаем.
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Ві невнимательно читали. Вопрос идет не о запрете преподавать язык национальных меньшинств, а об языке обучения.
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Украинцы Молдовы не учат, не хотят учить и не владеют румынским языком. Украинцы учатся в русских или украинских школах. Мало того, украинцы выступают против названия румынский язык. Это в чужой стране, где их приняли и закрыли глаза на помощь Украины в захвате территорий Молдовы 1992 года на стороне Российской Федерации. Украинские школы финансируются из общего бюджета Республики Молдова. Молдова согласно законам Евросоюза гарантирует нацменьшинствам образование на родном языке. И точка. Но мы видим, что вы в Украине много на себя берёте. Очень много. Любите хвастаться своей диаспорой за границей, а у себя уничтожаете культуру народов чья земля вам исторически никогда не принадлежала как Буковина и Бессарабия, исконно молдавские земли которые Украине подарил Сталин оккупировав Молдову. И вы никаким своими аргументами не переубедите Молдову, Румынию, и другие соседские государства в обратном.
Ваша земля на Кубани где русские уничтожили культуру и язык. Идите туда на Кубань свои законы пропихивайте. Или страшно ? То то и оно.
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"Твеллен", а Вы думаете, что в Закарпатье венгры по-венгерски разговаривают? Да Лайош Кошут, Ференц Ракоци, Иштван Ласло и Шандор Петефи или от хохота умерли, или с горя повесились... Это мне лет двадцать назад сказал выпускник Будапештского университета, лингвист. "Там такая каша, что не поймёшь, кто же они по национальности... Основа - венгерская, а наполнение - "чёрти-какое"... Ради примера привёл мне диалект закарпатских "русинов" и предложил сравнить с украинским литературным...
Подобная позиция "украинских венгров" мне напоминает утверждения румын, что они - "потомки Великого Рима"... (Согласно утверждениям некоторых лингвистов, румынский и молдавский язык - "вульгаризованная латынь", оставшаяся от колонистов после распада Римской империи).
Примерно с таким же успехом ливанцы могут предъявлять претензии на Ливию, Тунис, Алжир, Марокко и Испанию, потому что их общие предки, финикийцы, там колонии Карфагена основали...
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С законом то всё нормально, но вот *прогнутся/не прогнутся?
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Цікаво, чи погоджували з нами (Україною), закон про освіту румуни, мадяри, поляки, кацапи? Звичайно для них вигідно навчання та підготовка 5 колони за рахунок України.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКиев готов направить языковую статью закона об образовании на экспертизу в Совет Европы, - Гриневич. ВИДЕО (обновлено)
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