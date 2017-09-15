 "На финансирование ГСЧС из бюджета выделят на 1 млрд грн больше", - Порошенко. ВИДЕО

"По предложению министра и полной поддержке премьер-министра было принято решение увеличить финансирование ГосЧС, принято в этих ограниченных условиях выделить почти невозможную сумму - дополнительно еще 1 млрд грн", - сказал президент.
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Как известно, свой профессиональный праздник спасатели отмечают ежегодно 17 сентября.
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А на Марсе будут яблони цвести...
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Обещаю позабыть,
Обещаю не обидеть,
Обещаю разлюбить.
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