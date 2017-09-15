EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины
  458  16
Все про:Порошенко (13807) финансирование (1283) ГСЧС (1373)

 "На финансирование ГСЧС из бюджета выделят на 1 млрд грн больше", - Порошенко. ВИДЕО

Порошенко сообщил об увеличении финансирования Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на 1 млрд грн.

Президент Петр Порошенко сообщил об увеличении финансирования Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на миллиард гривен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом он сказал в ходе выступления ко Дню спасателя в Киевской области.

Загрузка видео...
"По предложению министра и полной поддержке премьер-министра было принято решение увеличить финансирование ГосЧС, принято в этих ограниченных условиях выделить почти невозможную сумму - дополнительно еще 1 млрд грн", - сказал президент.

Как известно, свой профессиональный праздник спасатели отмечают ежегодно 17 сентября.

Читайте также: Порошенко о новом законе об образовании: "Это священное право украинцев - учить свой язык"
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ляшко та його спонсори отримають ще замовлення на пожежні машини!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ні, то на річкові катери Гюрза-Му для рошена.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Давно хотела спросить Порошенка о финансировании нашего вооружения. В Украине имеются уникальные недорогие разработки для фронта за волонтерские деньги,которые уже помогают воевать и сберегать жизни нашим солдатам -это система Комбат и ей подобные,это противокоммуляционные решетки,это беспилотник ПД1 и многое другое.Эти разработки не дорогие,по сравнению с западными ценами на вооружение и они испытаны на поле боя. Наш Порошенко до сих пор не заказал эти разработки для массового производства за то оплачивает сомнительные разработки ,которые намного хуже и дороже этих и выпускаются с браком.В оборонпроме работают не специалисты и это горе,потому что у нас везде работают не специалисты. А в стране война.Почему такие кадры?Почему эффективность работы оборонпрома оценивается не по количеству выпущенной хорошей техники,а по количеству обработанных документов? И это в период войны. Что творится -ЖАХ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"На финансирование ГСЧС из бюджета выделят 1 млрд грн.", - Порошенко.

А на Марсе будут яблони цвести...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Таки дадут. Знаете кто у нас главный спонсор МЧС? Главный радикал О,В. Ляшко. А ему попробуй откажи . Или вилы в бок или ночь беспредела. А обидится, вообще голосовать против начнет,
 показать весь комментарий
Ответить
 
Оцените красоту брехни, Авакову дают, а то что ГСЧС у него не факт что они получат!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Обещаю не увидеть,
Обещаю позабыть,
Обещаю не обидеть,
Обещаю разлюбить.


 показать весь комментарий
Ответить
 
Бабло военным,ментам и спастелям,остальным фигура из трёх пальцев.Я думаю парламент меня пооддержиттт.Пророшенкооо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Выделят-не выделят, какое к этому отношение презик имеет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда адепты Пжыття по-новому будут бормотать, что офшорник не имеет отношения к упрпвлению экономикой и финансам, можно их тыкать рожами в это его обещание, данное рятивныкам
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"На финансирование ГСЧС из бюджета выделят на 1 млрд грн больше", - Порошенко. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти