 "Я могу общаться с любым человеком... Мне предложили, я согласился", - Кличко прилетел из Неаполя на чартере вместе со скандальными застройщиками Мыкытасем и Столаром. ФОТО+ВИДЕО

17 августа на подлете к Киеву съемочная группа "Схем" заметила частный самолет Cessna. Радар показывал, что борт направлялся из Неаполя, города на итальянском побережье.
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После того, как самолет с бортовым номером YU-SPB садится на аэродроме Борисполь, его пассажиры направляются в вип-терминал.
Самолет с бортовым номером YU-SPB садится на аэродроме Борисполь
Отсюда первой выходит женщина, очень похожая на Марию Казанцеву. По информации СМИ, в 2014 году Казанцева была членом наблюдательного совета City Capital Group - известной строительной компании, которая возводит коттеджные городки, бизнес-парки, торговые комплексы в Киеве и области.
Женщина очень похожа на Марию Казанцеву выходит из вип-терминала аэропорта "Борисполь"
Следующим из вип-терминала вышел мэр Киева Виталий Кличко.
Мэр Киева Виталий Кличко вышел из вип-терминала аэропорта "Борисполь"
Вслед за ним - Максим Микитась, народный депутат и известный столичный застройщик.
Максим Микитась выходит из вип-терминала аэропорта "Борисполь"
Он руководит государственной корпорацией "Укрбуд", которая является своеобразным зонтиком для оффшорных компаний, с которыми сотрудничает. Причем иногда это не просто оффшорные компании, но и обанкротившиеся.
Самый скандальный проект "Укрбуда" - жилой комплекс "Солнечная Ривьера" на левобережье Киева. В 2015 году на стройплощадке продолжались серьезные столкновения со стрельбой. Местные жители начали борьбу со строительством, которое развернулось в пределах водоохранной полосы и рекреационной зоны, хотя по генплану здесь должен был быть парк.
Заместители мэра признали: по крайней мере, два дома комплекса возводят с нарушением Водного кодекса.
В то же время мэр неоднократно выступал в защиту и "Солнечной Ривьеры", и корпорации "Укрбуд".
"Похоже, мэр Кличко и руководитель "Укрбуда" Мыкытась имеют дружеские отношения. Журналисты спросили у мэра Киева, не возвращались ли они вместе с совместного отдыха?" - говорится в сюжете.
"А какая Вам разница? - ответил Кличко. - У меня связь есть со всеми, кто живет в Киеве. Я не буду ни на какие вопросы вам отвечать сейчас. Это допрос что ли? Приходите, пожалуйста, будет у вас возможность, сможете записать интервью".
Через несколько недель журналисты программы посетили мэрию, чтобы расспросить Виталия Кличко, кто платил за чартер из Неаполя и что связывает застройщика города с его руководителем.
"Платил Микитась, но я, как законопослушный человек, и чтобы коррупции не было, чтобы ваша программа" Схемы" не говорила, что я коррупционер, я купил билет на этот частный самолет у компании", - пояснил мэр Киева.
Он убеждает, что не видит в таком совместном перелете конфликта интересов: "Чем я нарушаю закон? Я могу общаться с любым человеком. В одном самолете "Люфтганзы" летит 150 человек. Я покупаю билет, с ними лечу в одном самолете. Это не значит, что нас связывают какие-то коррупционные схемы".
Кличко заверил, что случайно встретил Мыкытася под Неаполем на улице: "Так случилось, что я его встретил, он летел в Киев. Он предложил мне полететь с ним (мне нужно было с пересадкой лететь), я согласился в случае, если я куплю билет. Билет стоил две тысячи долларов". При этом киевский мэр пообещал предоставить платежку за билет.
Счет за перелет, который Виталий Кличко отправил журналистам "Схем"
Журналисты нашли компанию, которая предоставляет услуги перевозки именно тем самолетом, которым воспользовались Кличко и Мыкытась. Перелет на нем из Неаполя в Киев оценили в 13 300 евро.
"AirPink" о стоимости перелета Неаполь-Киев
"Мы можем предложить такой ХLS, как указано ниже. Поскольку мы не продаем билеты, мы не можем подсказать, какой могла быть цена за них", - говорится в ответе этой компании.
В документах, которые прислал Виталий Кличко, отмечается, что мэр Киева оплатил полторы тысячи евро без НДС оффшорной компании "Танго Лимитед", зарегистрированной на одном из Сейшельских островов.
Имеет ли эта компания отношение к народному депутату Мыкытасю? Народный депутат отрицает свое отношение к компании с Сейшел, на которую мэр Кличко перечислил полторы тысячи евро за перелет: "Насколько я помню, у меня на Сейшелах ничего нет", - заверил он журналистов по телефону.
При этом Мыкытась утверждает, что Кличко об этом билете с ним не договаривался и не платил ему средств за него. Депутат также отрицает слова мэра Киева о том, что именно он платил за чартер: "Я только платил за те места, которые были оплачены. Я сидел, я же не стоя там летел. Я сидел в своем кресле. Вот за него я и заплатил". В отличие от Кличко, Максим Мыкытась отказался предоставить платежку за билет.
Из собственных источников Журналистам удалось получить информацию из базы данных о пересечении границы Украины по всем пассажирам того самого чартера из Неаполя.
Пассажиры чартера из Неаполя
Первая в списке - Казанцева Мария, дальше - Виталий Кличко, который использовал дипломатический паспорт. Мыкытась Максим и его жена Наталья. Но больше всего внимания привлекает последнее фамилия - Вадим Столар.
Это - экс-депутат Верховной Рады от Партии регионов, бывший руководитель патронатной службы столичной администрации и предприниматель. Он был бизнес-партнером Вагифа Алиева - экс-соучредителя строительной компании "КАН". Ее детище - "Арену Энтертейнмент" в Киеве - помогал "раскручивать" тот же мэр Кличко.
Бизнесмены Вагиф Алиев и Вадим Столар
Также Вадим Столар был соучредителем общества "Компания "Элита-Стройинвест", деятельность которой, по данным СМИ, была связана с масштабной строительной аферой в Киеве в начале двухтысячных.
И хотя сейчас Столар не занимает никакой должности в мэрии, и является бизнесменом, в экспертной среде его называют "серым кардиналом" Киева, который якобы отвечает даже за некоторые кадровые назначения.
Журналисты программы пытались связаться по телефону с Вадимом Столаром, чтобы спросить, как он оказался в одном чартере с мэром Киева и народным депутатом-застройщиком Мыкытасем, а также его связывает с гендиректором и президентом "Киевгорстроя". Но бизнесмен так и не взял трубку.
Получив информацию о пассажире Вадиме Столаре, летевшем на чартере из Неаполя, и не имея понимания, в чью компанию все же перечислены средства за перелет Кличко, журналисты вновь обратились к мэру Киева.
"Кто такая Казанцева Мария, я не знаю. Я откровенно хочу сказать: многие люди, которых встречаю, я не могу о них ничего сказать, - пояснил Кличко и добавил: - Мыкытася встретил, он сказал, что летит на Киев, и те, кого он пригласил, кто там с ним летел, я не имею к этому никакого отношения, потому что мне предложили, я согласился".
На уточняющий вопрос журналистов о том, приглашал ли Мыкытась Столара, Кличко ответил: "Да. К нему вопросы".
Между тем Максим Мыкытась отказался рассказывать об обстоятельствах, при которых встретился с мэром Киева и Вадимом Столаром и полетел в Киев: "Вы у них спрашивайте, почему Вы мне так много вопросов задаете? Мы просто все занятые люди. Есть личные определенные вещи. Есть очень много вопросов, на которые я могу не отвечать".
Ничего не знает мэр Кличко и об оффшорной компании, на которую от его имени перечисляли его деньги: "Мне переслали, где это заплатить, я дал задание. В авиакомпании. Послушайте, во-первых, насколько я знаю, Мыкытась билеты не продает. Если вам нечем заниматься, хорошо. Он предложил лететь с ним в Киев. Я сказал: хорошо, только в этом направлении я могу улететь, если заплачу".
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ты видел как он сиганул от журналистки когда она задала ему вопрос: "українською спілкуєтесь чи ні?" (видео)
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Потому , что Фуфлич в своё время , на день рождения , тогда ещё не куме , подарил ей один миллион долларов , как страстный поклонник братьев.
Вот так дорогие украинцы , у Вас воруют миллиардами , а потом широким жестом дарят или "филантропствуют" , как Пинчук например , украл миллиарды , а потом кость народу бросает , он видите-ли филантроп с большой буквы.
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