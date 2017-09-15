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 Политика Украины
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Все про:Кличко (2726) самолет (2251) скандал (5067) чартер (23) застройка (609) Мыкытась (10) Столар (5)

 "Я могу общаться с любым человеком... Мне предложили, я согласился", - Кличко прилетел из Неаполя на чартере вместе со скандальными застройщиками Мыкытасем и Столаром. ФОТО+ВИДЕО

Журналисты зафиксировали, как мэр Киева Виталий Кличко летает на частном самолете вместе с владельцами и руководителями крупных строительных компаний, которые массово застраивают Киев (в том числе с многочисленными нарушениями строительных норм и здравого смысла).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете программы "Схемы" (совместного проекта Радио Свобода и телеканала "UA: Перший")

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17 августа на подлете к Киеву съемочная группа "Схем" заметила частный самолет Cessna. Радар показывал, что борт направлялся из Неаполя, города на итальянском побережье.

Я могу общаться с любым человеком... Мне предложили, я согласился, - Кличко прилетел из Неаполя на чартере вместе со скандальными застройщиками Мыкытасем и Столаром 01

Маршрут самолета Cessnа из Неаполя в Киев

После того, как самолет с бортовым номером YU-SPB садится на аэродроме Борисполь, его пассажиры направляются в вип-терминал.

Я могу общаться с любым человеком... Мне предложили, я согласился, - Кличко прилетел из Неаполя на чартере вместе со скандальными застройщиками Мыкытасем и Столаром 02

Самолет с бортовым номером YU-SPB садится на аэродроме Борисполь

Отсюда первой выходит женщина, очень похожая на Марию Казанцеву. По информации СМИ, в 2014 году Казанцева была членом наблюдательного совета City Capital Group - известной строительной компании, которая возводит коттеджные городки, бизнес-парки, торговые комплексы в Киеве и области.

Я могу общаться с любым человеком... Мне предложили, я согласился, - Кличко прилетел из Неаполя на чартере вместе со скандальными застройщиками Мыкытасем и Столаром 03

Женщина очень похожа на Марию Казанцеву выходит из вип-терминала аэропорта "Борисполь"

Следующим из вип-терминала вышел мэр Киева Виталий Кличко.


Я могу общаться с любым человеком... Мне предложили, я согласился, - Кличко прилетел из Неаполя на чартере вместе со скандальными застройщиками Мыкытасем и Столаром 04

Мэр Киева Виталий Кличко вышел из вип-терминала аэропорта "Борисполь"

Вслед за ним - Максим Микитась, народный депутат и известный столичный застройщик.

Я могу общаться с любым человеком... Мне предложили, я согласился, - Кличко прилетел из Неаполя на чартере вместе со скандальными застройщиками Мыкытасем и Столаром 05


Максим Микитась выходит из вип-терминала аэропорта "Борисполь"

Он руководит государственной корпорацией "Укрбуд", которая является своеобразным зонтиком для оффшорных компаний, с которыми сотрудничает. Причем иногда это не просто оффшорные компании, но и обанкротившиеся.

Самый скандальный проект "Укрбуда" - жилой комплекс "Солнечная Ривьера" на левобережье Киева. В 2015 году на стройплощадке продолжались серьезные столкновения со стрельбой. Местные жители начали борьбу со строительством, которое развернулось в пределах водоохранной полосы и рекреационной зоны, хотя по генплану здесь должен был быть парк.

Я могу общаться с любым человеком... Мне предложили, я согласился, - Кличко прилетел из Неаполя на чартере вместе со скандальными застройщиками Мыкытасем и Столаром 06

Против "Ривьера" выступили и греко-католики, ведь их храм начал буквально трещать в дни активного строительства.

Заместители мэра признали: по крайней мере, два дома комплекса возводят с нарушением Водного кодекса.

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В то же время мэр неоднократно выступал в защиту и "Солнечной Ривьеры", и корпорации "Укрбуд".

"Похоже, мэр Кличко и руководитель "Укрбуда" Мыкытась имеют дружеские отношения. Журналисты спросили у мэра Киева, не возвращались ли они вместе с совместного отдыха?" - говорится в сюжете.

Я могу общаться с любым человеком... Мне предложили, я согласился, - Кличко прилетел из Неаполя на чартере вместе со скандальными застройщиками Мыкытасем и Столаром 07


"А какая Вам разница? - ответил Кличко. - У меня связь есть со всеми, кто живет в Киеве. Я не буду ни на какие вопросы вам отвечать сейчас. Это допрос что ли? Приходите, пожалуйста, будет у вас возможность, сможете записать интервью".

Через несколько недель журналисты программы посетили мэрию, чтобы расспросить Виталия Кличко, кто платил за чартер из Неаполя и что связывает застройщика города с его руководителем.

"Платил Микитась, но я, как законопослушный человек, и чтобы коррупции не было, чтобы ваша программа" Схемы" не говорила, что я коррупционер, я купил билет на этот частный самолет у компании", - пояснил мэр Киева.

Он убеждает, что не видит в таком совместном перелете конфликта интересов: "Чем я нарушаю закон? Я могу общаться с любым человеком. В одном самолете "Люфтганзы" летит 150 человек. Я покупаю билет, с ними лечу в одном самолете. Это не значит, что нас связывают какие-то коррупционные схемы".

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Кличко заверил, что случайно встретил Мыкытася под Неаполем на улице: "Так случилось, что я его встретил, он летел в Киев. Он предложил мне полететь с ним (мне нужно было с пересадкой лететь), я согласился в случае, если я куплю билет. Билет стоил две тысячи долларов". При этом киевский мэр пообещал предоставить платежку за билет.

Я могу общаться с любым человеком... Мне предложили, я согласился, - Кличко прилетел из Неаполя на чартере вместе со скандальными застройщиками Мыкытасем и Столаром 08


Счет за перелет, который Виталий Кличко отправил журналистам "Схем"

Журналисты нашли компанию, которая предоставляет услуги перевозки именно тем самолетом, которым воспользовались Кличко и Мыкытась. Перелет на нем из Неаполя в Киев оценили в 13 300 евро.

Я могу общаться с любым человеком... Мне предложили, я согласился, - Кличко прилетел из Неаполя на чартере вместе со скандальными застройщиками Мыкытасем и Столаром 09

"AirPink" о стоимости перелета Неаполь-Киев

"Мы можем предложить такой ХLS, как указано ниже. Поскольку мы не продаем билеты, мы не можем подсказать, какой могла быть цена за них", - говорится в ответе этой компании.

В документах, которые прислал Виталий Кличко, отмечается, что мэр Киева оплатил полторы тысячи евро без НДС оффшорной компании "Танго Лимитед", зарегистрированной на одном из Сейшельских островов.

Имеет ли эта компания отношение к народному депутату Мыкытасю? Народный депутат отрицает свое отношение к компании с Сейшел, на которую мэр Кличко перечислил полторы тысячи евро за перелет: "Насколько я помню, у меня на Сейшелах ничего нет", - заверил он журналистов по телефону.


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При этом Мыкытась утверждает, что Кличко об этом билете с ним не договаривался и не платил ему средств за него. Депутат также отрицает слова мэра Киева о том, что именно он платил за чартер: "Я только платил за те места, которые были оплачены. Я сидел, я же не стоя там летел. Я сидел в своем кресле. Вот за него я и заплатил". В отличие от Кличко, Максим Мыкытась отказался предоставить платежку за билет.

Из собственных источников Журналистам удалось получить информацию из базы данных о пересечении границы Украины по всем пассажирам того самого чартера из Неаполя.

Я могу общаться с любым человеком... Мне предложили, я согласился, - Кличко прилетел из Неаполя на чартере вместе со скандальными застройщиками Мыкытасем и Столаром 10Я могу общаться с любым человеком... Мне предложили, я согласился, - Кличко прилетел из Неаполя на чартере вместе со скандальными застройщиками Мыкытасем и Столаром 11


Пассажиры чартера из Неаполя

Первая в списке - Казанцева Мария, дальше - Виталий Кличко, который использовал дипломатический паспорт. Мыкытась Максим и его жена Наталья. Но больше всего внимания привлекает последнее фамилия - Вадим Столар.

Это - экс-депутат Верховной Рады от Партии регионов, бывший руководитель патронатной службы столичной администрации и предприниматель. Он был бизнес-партнером Вагифа Алиева - экс-соучредителя строительной компании "КАН". Ее детище - "Арену Энтертейнмент" в Киеве - помогал "раскручивать" тот же мэр Кличко.

Я могу общаться с любым человеком... Мне предложили, я согласился, - Кличко прилетел из Неаполя на чартере вместе со скандальными застройщиками Мыкытасем и Столаром 12

Бизнесмены Вагиф Алиев и Вадим Столар

Также Вадим Столар был соучредителем общества "Компания "Элита-Стройинвест", деятельность которой, по данным СМИ, была связана с масштабной строительной аферой в Киеве в начале двухтысячных.

И хотя сейчас Столар не занимает никакой должности в мэрии, и является бизнесменом, в экспертной среде его называют "серым кардиналом" Киева, который якобы отвечает даже за некоторые кадровые назначения.

Журналисты программы пытались связаться по телефону с Вадимом Столаром, чтобы спросить, как он оказался в одном чартере с мэром Киева и народным депутатом-застройщиком Мыкытасем, а также его связывает с гендиректором и президентом "Киевгорстроя". Но бизнесмен так и не взял трубку.

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Получив информацию о пассажире Вадиме Столаре, летевшем на чартере из Неаполя, и не имея понимания, в чью компанию все же перечислены средства за перелет Кличко, журналисты вновь обратились к мэру Киева.

"Кто такая Казанцева Мария, я не знаю. Я откровенно хочу сказать: многие люди, которых встречаю, я не могу о них ничего сказать, - пояснил Кличко и добавил: - Мыкытася встретил, он сказал, что летит на Киев, и те, кого он пригласил, кто там с ним летел, я не имею к этому никакого отношения, потому что мне предложили, я согласился".

На уточняющий вопрос журналистов о том, приглашал ли Мыкытась Столара, Кличко ответил: "Да. К нему вопросы".

Между тем Максим Мыкытась отказался рассказывать об обстоятельствах, при которых встретился с мэром Киева и Вадимом Столаром и полетел в Киев: "Вы у них спрашивайте, почему Вы мне так много вопросов задаете? Мы просто все занятые люди. Есть личные определенные вещи. Есть очень много вопросов, на которые я могу не отвечать".

Ничего не знает мэр Кличко и об оффшорной компании, на которую от его имени перечисляли его деньги: "Мне переслали, где это заплатить, я дал задание. В авиакомпании. Послушайте, во-первых, насколько я знаю, Мыкытась билеты не продает. Если вам нечем заниматься, хорошо. Он предложил лететь с ним в Киев. Я сказал: хорошо, только в этом направлении я могу улететь, если заплачу".
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Кличко как человек может общаться даже с Чикатило,но как мэр и политик не может и это стыдоба такое творить.
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Це корупція, переліт на чартері коштує десятки тисяч доларів, це можна розглядати як хабар! Клико має йти у відставку з посади мера і тоді літати літаками кримінальних баронів скільки заманеться! А будівлі біля головного храму УГКЦ будуть розібрані, цією владою чи іншою, але це обов'язково станеться!
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Мэр Кличко дает хабар застройщику?Не смешите мои подковы)
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А що Кличко заплатив за літак? Я думав що Кличка покатали задурно, це і можна розглядати як хабар.
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Так може то 13300 євро за весь літак, а не за місце.
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Ось посилання на вартість аренди схожих літаківАренда літака-чартера Там видно, що 3,5тис. $ за годину. Літак з Кличком летів 4 год. Питання є?
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13 тис євро за чартер? Там тільки пальне стільки коштує!
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А подумать головой, прежде чем что-то сделать, а Виталик ?
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"Каждого из киевлян я прошу с пониманием относиться к этой проблеме, и просил бы также всех киевлян также с особой составляющей обратиться к проблеме теплосбережения и подготовке к земле"
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Нет, Виталик! Как боксер сколько угодно, а как мер - думать надо. Что же ты с бабой Параськой не общаешся? Какое себе гражданство купил?
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Даже деревянный башка вписался в систему, с его то моском.
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За него думают другие, Виталя лишь номинальная фигура. Редко на первом плане в политике уж очень умные люди. На первом плане клыкастые, а у мные за ними.
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На фото - одно из руководящих звеньев мафии в Украине (причем руководители среднего звена).
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почему сын Кличко так ненавидит украинский язык?
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та похоже знает падлюка.
ты видел как он сиганул от журналистки когда она задала ему вопрос: "українською спілкуєтесь чи ні?" (видео)
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Сделали недалекого мэром Киева, от него только и требуется щеки надувать да подписывать что упырям требуется.
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Нет заявляет президент: антикоррупционный суд нам не нужен.В таком случае,нам не нужен такой президент.
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В цивилизованной стране Виталик бы уже имел шанс стать чемпионом исправительного заведения по боксу !
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Ну или как минимум погнали ссаными тряпками с любой госдолжности, но у нас предпочитают бороться только с прорывателями КПП "Шегини".
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борзеет педалик, наверно понял как миллионы заработать проще , без мордобоя
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Я могу общаться с любым человеком только меня не все понимают.Я боксёр.
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Мы видим итоги вашего случайного общения.И к фирташу вы уголовники ездили на коронацию то же случайно.А теперь еще и саакашвили ездил к коломойскому то же случайно и то же видимо на коронацию.Не случайно вы все делаете а преступно и кроваво.
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Посмотрите фото братьев из 90-х, везде сопровождали тогдашних авторитетов, коих уже в живых нет. Вы думаете, психология Кличко изменилась с тех времен?
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А что там с показаниями Кличко в Венском суде по-поводу его отношений с Фирташе? Эти показания не подлежат разглашению, а вот показания Фирташа разгласили. Олигарх без утайки рассказал о своем соглашении с Кличко и Порошенко. Так может пора рассекретить показания Кличко и заставить Порошенко в открытом режиме, в Венском суде, ответить на вопросы по связям с Фирташем ?
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Ми втратили поняття гідності, норми порядності...боксер звичайна падлюка..
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Киевляне, когда вы себе адекватно мэра выбирете?
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на 1800 ойро - это не платежка. Это товарный чек. Зашкварился тяжеловес.Пусть покажет пеймент ордер
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Вообще , Клички - это два бандита , работающих кулаками-кувалдами при разборках в 90-ые годы , просто на этих двух огромных ушлёпков , обратил внимание человек из спорта и направил их силу в правильное русло , они конечно проявили талант и многово достигли , но по сути своей и менталитету , эти две огромные дубинки так и остались бандитами .
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Свою политическую нечистоплотность Кличко выдает за демократию?
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Этот летает с мафиозниками на их самолете, братик его крестит ребенка шуфрича с медвечуком на пару - они действительно делают что хотят и похоже что мнение простых людей их уже совсем не волнует ... Быстро они все забыли ...
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А знаете почему младшая дубинка была кумой у Шуфрича ?
Потому , что Фуфлич в своё время , на день рождения , тогда ещё не куме , подарил ей один миллион долларов , как страстный поклонник братьев.
Вот так дорогие украинцы , у Вас воруют миллиардами , а потом широким жестом дарят или "филантропствуют" , как Пинчук например , украл миллиарды , а потом кость народу бросает , он видите-ли филантроп с большой буквы.
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Так может 13300 евро если заказать всеб самолет. Чартерные рейсы так и делаются.
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спасибо лохам, голосовавшим за Клячко, скоро в Киеве будут сплошные пробки, перегруз с транспортом и полное отстутсвие парковок (все эти проблемы уже есть и они усугубляются)
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ТАКИЙ ЖЕ ПІДОР ЯК І СУЧКА БОГОМОЛЕЦЬ ТА САВЧЕНКО..
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я могу общаться с любым человеком... Мне предложили, я согласился", - Кличко прилетел из Неаполя на чартере вместе со скандальными застройщиками Мыкытасем и Столаром. ФОТО+ВИДЕО
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