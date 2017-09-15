 Мэр Киева Кличко летает на чартере со скандальными застройщиками Мыкытасем и Столаром. ФОТО+ВИДЕО

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Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сюжете программы "Схемы" (совместного проекта Радио Свобода и телеканала "UA: Перший")17 августа на подлете к Киеву съемочная группа "Схем" заметила частный самолет Cessna. Радар показывал, что борт направлялся из Неаполя, города на итальянском побережье.

После того, как самолет с бортовым номером YU-SPB садится на аэродроме Борисполь, его пассажиры направляются в вип-терминал.Отсюда первой выходит женщина, очень похожая на Марию Казанцеву. По информации СМИ, в 2014 году Казанцева была членом наблюдательного совета City Capital Group - известной строительной компании, которая возводит коттеджные городки, бизнес-парки, торговые комплексы в Киеве и области.Следующим из вип-терминала вышел мэр Киева Виталий Кличко.Вслед за ним - Максим Микитась, народный депутат и известный столичный застройщик.

Он руководит государственной корпорацией "Укрбуд", которая является своеобразным зонтиком для оффшорных компаний, с которыми сотрудничает. Причем иногда это не просто оффшорные компании, но и обанкротившиеся.Самый скандальный проект "Укрбуда" - жилой комплекс "Солнечная Ривьера" на левобережье Киева. В 2015 году на стройплощадке продолжались серьезные столкновения со стрельбой. Местные жители начали борьбу со строительством, которое развернулось в пределах водоохранной полосы и рекреационной зоны, хотя по генплану здесь должен был быть парк.

Против "Ривьера" выступили и греко-католики, ведь их храм начал буквально трещать в дни активного строительства.Заместители мэра признали: по крайней мере, два дома комплекса возводят с нарушением Водного кодекса.В то же время мэр неоднократно выступал в защиту и "Солнечной Ривьеры", и корпорации "Укрбуд"."Похоже, мэр Кличко и руководитель "Укрбуда" Мыкытась имеют дружеские отношения. Журналисты спросили у мэра Киева, не возвращались ли они вместе с совместного отдыха?" - говорится в сюжете.

Счет за перелет, который Виталий Кличко отправил журналистам "Схем"

Журналисты нашли компанию, которая предоставляет услуги перевозки именно тем самолетом, которым воспользовались Кличко и Мыкытась. Перелет на нем из Неаполя в Киев оценили в 13 300 евро.

"AirPink" о стоимости перелета Неаполь-Киев





"Мы можем предложить такой ХLS, как указано ниже. Поскольку мы не продаем билеты, мы не можем подсказать, какой могла быть цена за них", - говорится в ответе этой компании.





В документах, которые прислал Виталий Кличко, отмечается, что мэр Киева оплатил полторы тысячи евро без НДС оффшорной компании "Танго Лимитед", зарегистрированной на одном из Сейшельских островов.





Имеет ли эта компания отношение к народному депутату Мыкытасю? Народный депутат отрицает свое отношение к компании с Сейшел, на которую мэр Кличко перечислил полторы тысячи евро за перелет: "Насколько я помню, у меня на Сейшелах ничего нет", - заверил он журналистов по телефону.





При этом Мыкытась утверждает, что Кличко об этом билете с ним не договаривался и не платил ему средств за него. Депутат также отрицает слова мэра Киева о том, что именно он платил за чартер: "Я только платил за те места, которые были оплачены. Я сидел, я же не стоя там летел. Я сидел в своем кресле. Вот за него я и заплатил". В отличие от Кличко, Максим Мыкытась отказался предоставить платежку за билет.

Из собственных источников Журналистам удалось получить информацию из базы данных о пересечении границы Украины по всем пассажирам того самого чартера из Неаполя.





"А какая Вам разница? - ответил Кличко. - У меня связь есть со всеми, кто живет в Киеве. Я не буду ни на какие вопросы вам отвечать сейчас. Это допрос что ли? Приходите, пожалуйста, будет у вас возможность, сможете записать интервью".Через несколько недель журналисты программы посетили мэрию, чтобы расспросить Виталия Кличко, кто платил за чартер из Неаполя и что связывает застройщика города с его руководителем."Платил Микитась, но я, как законопослушный человек, и чтобы коррупции не было, чтобы ваша программа" Схемы" не говорила, что я коррупционер, я купил билет на этот частный самолет у компании", - пояснил мэр Киева.Он убеждает, что не видит в таком совместном перелете конфликта интересов: "Чем я нарушаю закон? Я могу общаться с любым человеком. В одном самолете "Люфтганзы" летит 150 человек. Я покупаю билет, с ними лечу в одном самолете. Это не значит, что нас связывают какие-то коррупционные схемы".Кличко заверил, что случайно встретил Мыкытася под Неаполем на улице: "Так случилось, что я его встретил, он летел в Киев. Он предложил мне полететь с ним (мне нужно было с пересадкой лететь), я согласился в случае, если я куплю билет. Билет стоил две тысячи долларов". При этом киевский мэр пообещал предоставить платежку за билет.

Пассажиры чартера из Неаполя

Первая в списке - Казанцева Мария, дальше - Виталий Кличко, который использовал дипломатический паспорт. Мыкытась Максим и его жена Наталья. Но больше всего внимания привлекает последнее фамилия - Вадим Столар.





Это - экс-депутат Верховной Рады от Партии регионов, бывший руководитель патронатной службы столичной администрации и предприниматель. Он был бизнес-партнером Вагифа Алиева - экс-соучредителя строительной компании "КАН". Ее детище - "Арену Энтертейнмент" в Киеве - помогал "раскручивать" тот же мэр Кличко.

Бизнесмены Вагиф Алиев и Вадим Столар

Также Вадим Столар был соучредителем общества "Компания "Элита-Стройинвест", деятельность которой, по данным СМИ, была связана с масштабной строительной аферой в Киеве в начале двухтысячных.





И хотя сейчас Столар не занимает никакой должности в мэрии, и является бизнесменом, в экспертной среде его называют "серым кардиналом" Киева, который якобы отвечает даже за некоторые кадровые назначения.





Журналисты программы пытались связаться по телефону с Вадимом Столаром, чтобы спросить, как он оказался в одном чартере с мэром Киева и народным депутатом-застройщиком Мыкытасем, а также его связывает с гендиректором и президентом "Киевгорстроя". Но бизнесмен так и не взял трубку.





Получив информацию о пассажире Вадиме Столаре, летевшем на чартере из Неаполя, и не имея понимания, в чью компанию все же перечислены средства за перелет Кличко, журналисты вновь обратились к мэру Киева.

"Кто такая Казанцева Мария, я не знаю. Я откровенно хочу сказать: многие люди, которых встречаю, я не могу о них ничего сказать, - пояснил Кличко и добавил: - Мыкытася встретил, он сказал, что летит на Киев, и те, кого он пригласил, кто там с ним летел, я не имею к этому никакого отношения, потому что мне предложили, я согласился".

На уточняющий вопрос журналистов о том, приглашал ли Мыкытась Столара, Кличко ответил: "Да. К нему вопросы".

Между тем Максим Мыкытась отказался рассказывать об обстоятельствах, при которых встретился с мэром Киева и Вадимом Столаром и полетел в Киев: "Вы у них спрашивайте, почему Вы мне так много вопросов задаете? Мы просто все занятые люди. Есть личные определенные вещи. Есть очень много вопросов, на которые я могу не отвечать".





Ничего не знает мэр Кличко и об оффшорной компании, на которую от его имени перечисляли его деньги: "Мне переслали, где это заплатить, я дал задание. В авиакомпании. Послушайте, во-первых, насколько я знаю, Мыкытась билеты не продает. Если вам нечем заниматься, хорошо. Он предложил лететь с ним в Киев. Я сказал: хорошо, только в этом направлении я могу улететь, если заплачу".