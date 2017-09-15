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 Политика Украины
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Все про:МИД (4283) миротворцы (432) Путин (24241) Донбасс (16074) Зеркаль (77)

 Путин будет выдвигать много условий при обсуждении миротворцев на Донбассе, - Зеркаль. ВИДЕО

Зеркаль считает, что дискуссия относительно миротворцев на Донбассе будет продолжительной.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин будет выдвигать много условий при обсуждении возможности развертывания миротворческих сил ООН на Донбассе. Об этом она сказала в эфире "112 Украина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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"Учитывая предыдущий опыт, я думаю, что дискуссия будет продолжительной. И я думаю, что в течение этой дискуссии мы увидим очень много conditions, то есть условий, при которых он согласится на эту миссию. И я думаю, что это будет непростая дискуссия", - сказала Зеркаль.

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Напомним, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
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Все правильно он разрешит ввести миротворцев на свои територии только на своих условиях может даже предложить своих миротворцев и без всяких ООН
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та даже не сомневайтесь!
коккетничать и ломаться - это его...
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Гордость за Украину. Скоро будем решать, выдавать ли зарплаты российским врачам и учителям
Путин будет выдвигать много условий при обсуждении миротворцев на Донбассе, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 2121
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Болт от Братской ГЭС они получат а не деньги.
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Присутність миротворців у тому варіанті, який висуває Україна, несприйнятна для параші, бо вона моментально офіційно викриє наявність окупаційних військ їхтамнєтів, захистить кордони. Тому ця проблема буде обговорюватися дуже довго, якщо світ не прийме вольове рішення. Але, судячи з позиції Європи, вольового рішення найближчим часом не буде...
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Вольового рішення не в Європі треба шукати,а в Петра!!!
Але жажда наживитись,не втратити Ліпецьк,торгові партнери...
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Сесть играть в карты с шулером пуйлом ~ выйти из игры в нижнем белье)
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не только много, он будет бить на минские, о чем поет барыга, и запад, будет бить на последовательности, сперва в Конституции Лугандон , потом граница, на этом будет стоять костьми, спасибо нашему кондитеру за этот договорняк, изменения не будет, судьба жопы в троне на волоске, будет еще одна проба протащить договорняк в Зраде , этот день станет для секты в ней последним, для него то же
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Путин - политический труп...Народ России - терпилы... А скоро - и еда закончится...Поспрошайте рацияне своих бабушек - как они кольца на буханку хлеба меняли.... Всё идёт по спирали.. Только - с увеличением...
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И о спорте, наконец
вчера запорожский гандбольный клуб поставил в позу рака чемпионов рацеи - подмосковных медведЕй ( ):

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Неужели так никто и не понял стратегию Хуйла? Кремль просто тянет время выдвигая абсурдные идеи. Пока все пытаются разгадать подлянку, Хуйло делает свое гнусное дело.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПутин будет выдвигать много условий при обсуждении миротворцев на Донбассе, - Зеркаль. ВИДЕО
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