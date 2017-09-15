 Путин будет выдвигать много условий при обсуждении миротворцев на Донбассе, - Зеркаль. ВИДЕО

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин будет выдвигать много условий при обсуждении возможности развертывания миротворческих сил ООН на Донбассе. Об этом она сказала в эфире "112 Украина", передает Цензор.НЕТ
со ссылкой на УНИАН
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"Учитывая предыдущий опыт, я думаю, что дискуссия будет продолжительной. И я думаю, что в течение этой дискуссии мы увидим очень много conditions, то есть условий, при которых он согласится на эту миссию. И я думаю, что это будет непростая дискуссия", - сказала Зеркаль. Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кучма о предложении РФ по миротворцам ООН на Донбассе: Это издевательство над Украиной и миром
Напомним, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.
5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.
В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
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