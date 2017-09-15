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 Политика Украины
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 Рада может рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса в октябре, - Геращенко. ВИДЕО

Народный депутат Антон Геращенко прогнозирует, что законопроект о реинтеграции оккупированного Донбасса будет рассмотрен в парламенте уже в следующем месяце.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"Я надеюсь, что мы будем его рассматривать в октябре. Первые три тезиса законопроекта, что мы называем эти организации террористическими организациями, не признаем никаких решений, принятых относительно нашей собственности, земли на Донбассе, которую отнимают, и то, что мы признаем все их решения недействительными. Я считаю, что этот закон полезен, жаль, что мы не приняли его в 2014 году", - рассказал Геращенко.

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Антонина Геращенко это не только ценный лизоблюд,но и целый центнер диетического сала))
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та ваша рада может рассматривать все что угодно!
(кроме лишения непркосновености и усиления ответственности за то что сделано и еще больше за то, что не сделано!!!)
вы хотя бы перестаньте кнопкодавить и продаваться, как...
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Знову за рибу гроші.
Ну какие они террористические организации. Это колаборанты из местных, которых назначила оккупационная власть из паРашки. А ну да паРашку признать агрессором НИЗЗЯ, потому как они наши торговые партнеры, и вообще там шоколадная фабрика нашего харанта.
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что бы Рада не рассмотрела а на ситуацию на Донбасе это никак не повлияет
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тоня, шо ты мелешь? Твой кучерявый алкаш возвращает донецк уже))
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Опять террористические?Опяьь,сцуки,АТО? Опять никакой оккупации хуйлом? А значит рашка не несет никакой ответственности за все то,что натвортла ?Назер тогда ваши законы?яПравильно,вся сволота порошенковская знает,что не будет оплачивать восстановление лугандона,им похер
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Антуан - засмальцьована смердючка, не реінтеграція, а утилізація потрібна!
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Но вот снова игра в напёрстки "реинтеграция" это засунуть лугандон с начинкой в Украину, "деокупация" это зачистить лугандон от русского мира.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРада может рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса в октябре, - Геращенко. ВИДЕО
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