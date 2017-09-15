 Рада может рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса в октябре, - Геращенко. ВИДЕО

"Я надеюсь, что мы будем его рассматривать в октябре. Первые три тезиса законопроекта, что мы называем эти организации террористическими организациями, не признаем никаких решений, принятых относительно нашей собственности, земли на Донбассе, которую отнимают, и то, что мы признаем все их решения недействительными. Я считаю, что этот закон полезен, жаль, что мы не приняли его в 2014 году", - рассказал Геращенко.
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(кроме лишения непркосновености и усиления ответственности за то что сделано и еще больше за то, что не сделано!!!)
вы хотя бы перестаньте кнопкодавить и продаваться, как...
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Ну какие они террористические организации. Это колаборанты из местных, которых назначила оккупационная власть из паРашки. А ну да паРашку признать агрессором НИЗЗЯ, потому как они наши торговые партнеры, и вообще там шоколадная фабрика нашего харанта.
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