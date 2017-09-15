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"От, пид#расы. Координаты хорошо вычислили", - бойцы ВСУ прячутся в окопе от обстрела российских оккупантов. ВИДЕО
В сети появилось видео обстрела позиций украинских бойцов на Донбассе российскими наемниками. Внимание! Нецензурная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана одним из бойцов, находящимся в окопе с боевыми побратимами. Террористы обстреливают позиции из стрелкового оружия и, судя по подписи видео, из БМП и танка. В кадр попадает один из взрывов - заряд упал буквально в нескольких метрах от окопа. Запись опубликована на видеохостинге youtube сегодня, но точная дата и место обстрела не указана.
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Смерть рашистским винторогим свинособакам!
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