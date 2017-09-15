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 Политика Украины, Общество
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 "От, пид#расы. Координаты хорошо вычислили", - бойцы ВСУ прячутся в окопе от обстрела российских оккупантов. ВИДЕО

В сети появилось видео обстрела позиций украинских бойцов на Донбассе российскими наемниками. Внимание! Нецензурная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана одним из бойцов, находящимся в окопе с боевыми побратимами. Террористы обстреливают позиции из стрелкового оружия и, судя по подписи видео, из БМП и танка. В кадр попадает один из взрывов - заряд упал буквально в нескольких метрах от окопа. Запись опубликована на видеохостинге youtube сегодня, но точная дата и место обстрела не указана.

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Видать, мокшанские "наблюдатели ОБСЕ" не всегда слепые...
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А где контрбатарейные радары?В Липецке на складе?
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на месте... там ответку никто не показывает, а она есть...
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Боево удачи, парни)
Смерть рашистским винторогим свинособакам!
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эта инфа от Захерченко или Плотницкого? Трудно разобрать))) Теперь всегда и везде "об успешной обороне лугандона"??? Алё! Гараж! на кого работаем? в каком полку расейском служили???
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спасибо журнализдам с их "стандартами бибиси"...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"От, пид#расы. Координаты хорошо вычислили", - бойцы ВСУ прячутся в окопе от обстрела российских оккупантов. ВИДЕО
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