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 Политика Украины
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Все про:Кремль (499) Порошенко (13804) Россия (72267)

 "История нас учит, что России нельзя верить. Ни при каких обстоятельствах", - Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко, открывая 14-ю ежегодную встречу Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?", заявил, что РФ ни при каких обстоятельствах верить нельзя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице Президента в Twitter.

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"Украина для России - это неотъемлемая часть ее имперского величия, без которой Кремль эту империю просто не может представить. Кремль начал войну за свой миропорядок. Миропорядок, где существует право силы и воля царя, а не сила права и свободы народа", - сказал Порошенко.


История нас учит, что России нельзя верить. Ни при каких обстоятельствах, - Порошенко 01История нас учит, что России нельзя верить. Ни при каких обстоятельствах, - Порошенко 02


Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко и генсек ОБСЕ скоординировали подходы по размещению миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса. ФОТО

"История нас учит, что России нельзя верить. Ни при каких обстоятельствах", - добавил Президент.

История нас учит, что России нельзя верить. Ни при каких обстоятельствах, - Порошенко 03
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кондитеру тоже верить нильзя (а особенно перед выборами) ни при каких обстоятельствах
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путін кинув порошенка, не зняв арешт з ліпецької фабрики, а петя так старався, що тільки не робив - і танки не робив, і важкі БМП не робив, і новий патронний завод не робив, і снаряди не робив, і корвети не робив. порошенко не довіряй путіну, захищай Україну, або йди геть!
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Ты все налоги заплатил, что бы денег на это все хватило?
Хотя все равно не хватит.
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Так міноборони не може використати весь бюджет який йому виділяється на рік! Кожен рік кілька мільярдів гривень лишаються невикористаними на рахунках міноборони! Не в грошах проблема а в міністрі оборони, який не вміє керувати міністерством та бюджетом!
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вот ты говориш, что Петя не делал танки, а Полторак отчитался что ВСУ на 100% укомплектовано танками ссылка...
вопрос: танки из воздуха взялись, или потому что бронетанковые заводы работают в две смены, а Малышева в три смены.. а если ты почитаешь последнее интервью директора завода Малышева, то будешь приятно удивлен...
так вот, получается, что ты истеричный балабол и провокатор...
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То чим укомплектовані підрозділи то не танки, то металобрухт, який не доїде до передової з місць зберігання за 15км від фронту!!!!! На цей металобрухт ми витрачаємо космічні гроші! Більше 30 тис. ремонтів техніки на рік, при тому що всього в АТО менше 1тис. танків та бронемашин! Якщо зробити раптову перевірку танкових та механізованих підрозділів і раптово примусити танки та БМП виїхати з місць зберігання і передислокуватись в бойовому режимі на інші місця за 20 км від попередніх - 80% бронетехніки буде виведено з ладу це вже статистика. Вся бронетехніка тільки умовно справна! Десь не працює башта, десь не працює автомат заряджання, десь не працює приціл, десь не працює електрика, десь не працює рація, щось клинить, щось гріється, вибиває, замикає, горить - бо це радянська техніка! 100% танкових підрозділів мають бути оснащені танками БМ Оплот, от тоді можна казати що це дійсно танкові підрозділи здатні вести маневрену війну та виконувати бойові задачи! А танки Т-64Б, Т-72, Т-80 це не бойова техніка, це застарілий металобрухт.
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он намекает что раше верить низя,вот он вложил в рашку в липецк, а заводик прикрыли и теперь как быть,денег потерять не хочется
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Я тебе открою маленький секрет, НИКОМУ ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ!
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"История нас учит, что России нельзя верить. Ни при каких обстоятельствах", - Порошенко.

"Поэтому за первое полугодие 2017 г. товарооборот Украины с Россией увеличился больше чем на 20 %-ов".
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Петя не лезет за словами в карман. Президент, которого не стыдно видеть на трибуне или за границей.
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Знатно лизнул, получи рошенку! Такого писдуна, как Петя, еще поискать. Ну еще президента-алкаша, не считая ЕльцЫна. Мне лично стыдно, что после Майдана вылезло это свиное рыло и за три года угробило страну окончательно.
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Наверно ты назовешь хоть одного президента, который говорит ничего кроме правды ? Может это вовка путин?
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А куму Хуйла, вашему соратнику и соучастнику по созданию ОБЕИХ антиукраинских и антигосударственных банд-"партий" ПР и СДПУ(о), гниде Медведчуку верить можно, Пьётр Ляксеич...? Аж до такой степени, чтобы агента Хуйла сделать спецпредставителем от Украины в Минске, да еще с мандатом СБУ...?
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Ща зрадосктиняки разом зі свинособаками рашинськими нам розкажуть кому вірити а кому ні..
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а тебе можно???..вы все Мишу ловите?, который на государство положил???, а это кто?..Петь или порохоботы вот это кто???
Російський бойовий гвинтокрил КА-52 вдерся у небо Херсонщини ...
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Порох - в тебя что -молния ударила?? откуда такое просветление???
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От саме тому рашка і має бути знищена як держава!
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сразу вспомнился Мюллер:
"верить в наше время нельзя ни кому... порой даже самому себе... мне можно!!!"
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национальность власти Украины и расии одна и та же ,как и жителя мавзолея.....

Ожидать честности и правды от иу dея - то же самое, что предполагать невинность у старой проститутки.
МАНАВИ АЛЬ МАУЛИД /1376-?/ ученый мусульманского мира
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Колись мені потомки бандерівців казали в с.Куровичі, Золочівського р-ну, що москалям вірити не можне, ніколи. Ось і до нашого президента дойшло. Вірю, що дойде до кожного українця.
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до вашого пхгезидента.......
а для мене воно і хвилини небуло президентом.....
і я за нього не голосував.
коло воно було обране в один тур...я плакав,тому що Бог від України відвернувся ,або прокляв її....
тому що до влади України знову прийшов не українець ,а українофоб -україножер.
коли Бог карає то він забирає розум.
не треба казати що ющ українець...
його прізвище адельгейм
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Його виступи напевно там усі чекають з нетерпінням, а потім довго та голосно аплодують стоячи.
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СТРАНОЙ ПРАВИТ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ЗАПОЯ
"История нас учит, что России нельзя верить. Ни при каких обстоятельствах", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2609
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Тебе вообще нельзя верить не прикаких раскладах.Сучара.
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А кто еще был на конференции из европейских стратегов кроме Пьетро ?
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шевченко володимир
укр/engl
Для тих, хто здатен розуміти: це путінська гібридна окупація України. Режим Порошенка-Турчинова такі ж проксі Кремля в Києві, як і Захарченко-Плотницький в окупованому Донбасі.
Хоча б по числу ворожих дій з території України, США, світ, і сам український народ, можуть нарешті зрозуміти - що Україна під прихованою Російською окупацією?
Вся держава Україна сьогодні це лише імітаційна матриця окупантів. І все це лише смертельний цирк, поки Саакашвілі з українцями і весь світ не усвідомить, що Порошенко цє просто проксі маріонетка Кремля, і боротьба йде з московсько-київською матрицею КГБ/ФСБ/СБУ. Невже трагічна доля Чорновола і його партії Рух нікого нічому не навчила? Докази за посиланнями внизу: For those who can understand: this is Putin's hybrid occupation of Ukraine. The regime of Poroshenko-Turchinov is the same Kremlin's proxies in Kiev, as Zakharchenko-Plotnitsky in the occupied Donbass. At least in the number of hostile actions from the territory of Ukraine, for the Uni
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медведчук сказал барыге,- "пизди на рашу че хочешь, только держись"...
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Т.е. у Петруччо были договоренности с Путиным, но тот его кинул
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Как всегда правильная речь, где можно подписаться под каждым словом. Но вот кто мог подумать, что поле гибели 5 сентября в песках более сорока наших ребят в 14 году, что после гибели более десяти тысяч украинцев вообще, можно будет столько лгать и продолжать зарабатывать на войне и схемах овоща. Риторика Порошенко обостряется в параллельном приближении к выборам. Но по факту видно, что про сочившийся Саакашвили печалит Порошенко гораздо больше, чем напавший путен. Верить россии нельзя, но и тебе, Порошенко, нет веры
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"История нас учит, что России нельзя верить. Ни при каких обстоятельствах", - Порошенко. ВИДЕО
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