 "История нас учит, что России нельзя верить. Ни при каких обстоятельствах", - Порошенко. ВИДЕО

"Украина для России - это неотъемлемая часть ее имперского величия, без которой Кремль эту империю просто не может представить. Кремль начал войну за свой миропорядок. Миропорядок, где существует право силы и воля царя, а не сила права и свободы народа", - сказал Порошенко.
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"История нас учит, что России нельзя верить. Ни при каких обстоятельствах", - добавил Президент.
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Хотя все равно не хватит.
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вопрос: танки из воздуха взялись, или потому что бронетанковые заводы работают в две смены, а Малышева в три смены.. а если ты почитаешь последнее интервью директора завода Малышева, то будешь приятно удивлен...
так вот, получается, что ты истеричный балабол и провокатор...
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"Поэтому за первое полугодие 2017 г. товарооборот Украины с Россией увеличился больше чем на 20 %-ов".
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Російський бойовий гвинтокрил КА-52 вдерся у небо Херсонщини ...
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"верить в наше время нельзя ни кому... порой даже самому себе... мне можно!!!"
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Ожидать честности и правды от иу dея - то же самое, что предполагать невинность у старой проститутки.
МАНАВИ АЛЬ МАУЛИД /1376-?/ ученый мусульманского мира
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а для мене воно і хвилини небуло президентом.....
і я за нього не голосував.
коло воно було обране в один тур...я плакав,тому що Бог від України відвернувся ,або прокляв її....
тому що до влади України знову прийшов не українець ,а українофоб -україножер.
коли Бог карає то він забирає розум.
не треба казати що ющ українець...
його прізвище адельгейм
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укр/engl
Для тих, хто здатен розуміти: це путінська гібридна окупація України. Режим Порошенка-Турчинова такі ж проксі Кремля в Києві, як і Захарченко-Плотницький в окупованому Донбасі.
Хоча б по числу ворожих дій з території України, США, світ, і сам український народ, можуть нарешті зрозуміти - що Україна під прихованою Російською окупацією?
Вся держава Україна сьогодні це лише імітаційна матриця окупантів. І все це лише смертельний цирк, поки Саакашвілі з українцями і весь світ не усвідомить, що Порошенко цє просто проксі маріонетка Кремля, і боротьба йде з московсько-київською матрицею КГБ/ФСБ/СБУ. Невже трагічна доля Чорновола і його партії Рух нікого нічому не навчила? Докази за посиланнями внизу: For those who can understand: this is Putin's hybrid occupation of Ukraine. The regime of Poroshenko-Turchinov is the same Kremlin's proxies in Kiev, as Zakharchenko-Plotnitsky in the occupied Donbass. At least in the number of hostile actions from the territory of Ukraine, for the Uni
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