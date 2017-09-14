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Все про:вооружение (3502) США (13400) Чалый (364)

 Планируется большая поставка автомобилей HMMWV в Украину, - посол в США Чалый. ВИДЕО

Соединенные штаты Америки планируют поставку большой партии автомобилей HMMWV в Украину.

Об этом посол Украины в США Валерий Чалый заявил в эфире Радіо Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Конгресс намерен предусмотреть в бюджете США дополнительные средства для реабилитации раненных украинских воинов, - Климпуш-Цинцадзе

Отвечая на вопрос про возможность поставок летального оружия США в Украину, и то, как в целом продвигается ситуация с предоставлением вооружения в нашу страну посол отметил, что несмотря на поддержку Пентагона решение остается за президентом Трампом.

Также Чалый сообщил, что вчера в Вашингтоне прошла дискуссия между экспертами, которые предложили рассмотреть поставки в Украину оборонного оружия - противотанкового, противоминного вооружения, средств коммуникации, радаров.

"Я думаю, что в ближайшее время мы найдем включение уже в законодательную базу Конгресса конкретизацию таких видов поставок", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Благодаря контрбатарейным радарам, предоставленным США, процент погибших от минометного огня украинских воинов уменьшился с 47% до 17%, - Климпуш-Цинцадзе

"Нам нужна сейчас не только сама техника, но те же самые автомобили HMMWV (сокращение от High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle - "высокоподвижное многоцелевое колесное транспортное средство", читается как "Хамви" - Ред.). Сейчас, я могу это сказать, планируется поставка, большая поставка автомобилей, новых автомобилей, качественных. В том числе, медицинских. Это все то, что помогает сохранить жизнь (военнослужащих - Ред.), помогает остановить агрессию и абсолютно не направлено на наступательную операцию", - сообщил посол.



Напомним, в 2015 году США поставили Украине 230 военных автомобилей Humvee.
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Ще партію медичних танків Абрамс потрібно поставити в Україну. Пару тисяч, не менше. Щоб можна було виносити психічно хворих аж до Уралу.
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до Урала не на абрамсах ватных психов выносят, а на Трайдентах....только тогда гарантированное излечение от ватной чумы всего МИРА.
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Їх можна і не виносити так далеко, нехай перегнивають у наший землі: краще огірочки будуть родити...
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Под Саур-Могилой Виталий Шум уничтожил более двух десятков российских наемников

14.09.2017 - 15:40
http://sprotyv.info/ru/news/kiev/pod-saur-mogiloy-vitaliy-shum-unichtozhil-bolee-dvuh-desyatkov-rossiyskih-naemnikov


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до підпалу пердаків ватних тролололохів та членів секти обсирателів Пороха ТРИ ДВА ОДИН ПОЇХАЛИ!!!
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Хотя бы хамви, да устарели, но нам сгодятся.
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ну типа устарели в США, а для нас вместо уазика бронированный хамви самое оно...
вот на что переходят США
https://www.youtube.com/watch?v=nlJ_cRzdXfI
http://www.israeldefense.co.il/sites/default/files/_Uploads/dbsArticles/_P7A3783.jpg
http://warspot.ru/4124-broneavtomobili-poluchat-aktivnuyu-zaschitu-ot-raket
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Американцы просто хотят модернизироваться
Военные США заменяют Hummer'ы на гибридные бронеавтомобили Oshkosh JLTV

Но как по мне, процесс это не одного года и HMMWV еще служить и служить.

П.С. Кто хочет кацапского экшена, читайте про преимущества суперавто "ТигЭр" (тот самый который на пАребриках в Крыму застревал) над американской техникой.
Писал не абы-кто, а "авторитетнейший" телеканал "...езда"
Почему Hummer никогда не догонит «Тигра»: на что способен российский броневик
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Та какое же это оружие ,это так ,подачка бедным родственника от богатого дяди ...
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Богатые дяди могут и вообще ничего не дать, так что - "Хаммеры" это не самый плохой расклад.
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Богатые дяди подписали "Будапештский меморандум" о котором все забыли. Могли бы что-то и более норм дать чем хамви.
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все зависит от количества, если 300-400 единиц то норм.
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Вы можете на них повлиять?
Знаете способ?
Когда то, перед началом Шестидневной войны, Израиль направил своего дипломата в США, с просьбой помочь в решении кризиса. Ответ США, был из цикла "нужно стремиться к миру во всем мире".
Тогда Израиль понял что надеятся можно только на себя, что хорошая и подготовленная армия, много лучше чем любые договора и меморандумы.
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о как ты со знанием дела,но с какой то скрытой обидой пишешь - про дядю - рассказывай не стесняйся - здесь все свои ))
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Лариса Ивановна СССР на таких подачках войну выиграл-брал не стеснялся все подряд,так как сам был с голой жопой по жизни
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Зато сейчас, кацапы воют, что ленд-лиз, это все фигня и толку от него никакого не было...
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дают то что необходимо, не больше не меньше.
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Техника, которую нагнали в Украины кацапы, не слишком новая - 80-е годы или еще старше.
Из новинок, в основном станции РЭБ.
А в Украинской армии, полно совковых "Фаготов", так что, отсутствие "Джавелинов" не критично.
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...а вы готовы за свой личный счёт оплатить выстрел Spike ? ( лично у меня денег столько нет)
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да ладно. на 7 млн премии топменеджерам "нафтогаза" есть, на "роттердам+" есть, а на выстрелы нету? не гони!
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а ты думаешь другие выстрелы из ПТРК дешевле стоят? Насколько я знаю даже из нашего допотопного Фагота выстрел стоит 8тыс. у.е. А я не раз наблюдал видео как наши парни на передке по 5 штук за раз выстреливали их по пехоте вага или пытаясь уничтожить блокпост. А сколько стоит десять минут работы батареи артиллерии чтобы уничтожить огневую точку врага, догадываешься? суммы идут на сотни тысяч долларов. Война не дешевая штука. Дешевле было бы сдаться. Сейчас бы сидел на Калыме куда всех украинцев Жириновский хотел вывезти, и ягель с шишками собирал.
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Будем надеяться, что в АТО хоть какая то часть их попадет на помощь ребятам.
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Да, но только этим территории обратно не вернёшь. Слабаки амеры. Боятся поставлять оружие Украине. Учитывая, что и Китай не друг США, то видно как их нагинают через Северную Корею, за Украину вообще молчу.
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Чому даремно, посварити Україну з мокшам це завжди була нездійснена мрія США, але тут трапився педофіл і американці витягнули джекпот .
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Згоден, але риторика змінюється, США вже Україну не відпустять навіть якщо фуйло віддасть Крим і Кубань разом, вони розуміють що такий шанс не можна губити .
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А нахер ти потрібний США з голою сракою?
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В твою ростовскую область их оружие мы сами "принесём"... и посеем там бурячки... а если кто из вас, казламордых, те бурячки потопчет - переламаем ноги нах...й !!!
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Ага, змусили рашку вкрасти Крим, розпалити бойню на Донбасі. Що в тебе в голові, ватан? тухла ватка?
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Кому известно ??? Лично я своими глазами видел два радара в целости и сохранности после выхода из Дебальцево в Бахмут, правда один был без кейса, коцабчег...
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Глохни, казламордый !!!
Повторяю для кацапоманголов: контрбатарейные радары я видел лично после выхода наших хлопцев из Дебальцево в Бахмуте, будучи на тот момент мобилизованным и находясь в месте сбора выходящих подразделений ВСУ.
Так што в спам, казламордый, в спам !!!
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меньше сотри цапа тв - и вообще будешь бузить тута пойдешь - сам знаешь куда - скромнее надо быть))
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то что показывали по ватным СМИ - это фейки с пустыми коробками и пару кусков кабеля.
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По всей рабсии, по еще не уничтоженным больницам, случилась острая нехватка шовного материала. Такого наплыва пострадавших от разрыва пердаков рабсцыйские медики еще не знали.
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в очередной раз поводили по губам, чем то мягким...
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шо оно мямлит мля? Чалый, Украина - независимое государство и имеет право закупать то оружие - которое посчитает нужным, хоть наступательное хоть оборонительное, а ты так не считаешь? чмо
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К сожалению, спортсмены Украины, в связи с войной, не могут закупить в ЕС спортивные винтовки. Им, по надуманным предлогам, отказывают в приобретении.
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а в реальности эмбарго на поставку оружия ввёл Запад, особенно во времена замесов на фронте , а сейчас , это как ложка после еды.. да и сейчас,не оружие реальное дают, а так, вспомогательные спец.средства...согласитесь, голые машинки Хамви и высокоточные ракеты это две большие разницы... но как говорится дареному коню в рот не заглядывают...
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....ОТКУПИЛИСЬ тачанками ))))) вместо ДЖИВЕЛИНОВ ))))))!!!!! а когда то чалый ЗАВЕРЯЛ , что вот вот уже ЗАГРУЗЯТ рогатки для т-72 !!!! у меня все БОЛЬШЕ и БОЛЬШЕ похоже , что УКРАИНА как ПРИМАНКА для РОСИИ , чтоб ушатать ее !!!! только причем тут УКРАИНА и МЫ ???!!! хотите ДРАТЬСЯ меж собой найдите повод .....АЛЯСКА например ????
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amerika chittraja , zashem im svaju teritoriju prevratit v ruini, luche pust drugije eta delajut rukami amerikancev
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Бісновата витівка кремльовського педофіла навіки лишила бувшу росію можливості стати світовою днржавою .
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Спасибо ! Может теперь украинцы поймут, кто ест кто ?
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кто ест кто?
------------
кто ест кого
Так будет грамотнее, Давидушка
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ты чего подписывешься David Vilson,настоящее имя Денис Вонючкин было в РФ?
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(то если коня, а не мандавошек)

Я что, разве выказал возражение? у них там на военной свалке много чего хорошего найти можно
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Ну у вас і порівняння...
Тут на труси і носки всією країною складались,а вам,бачте,машини мандавошкі...
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Вы сначала доставьте, а потом будете хвалится. Напомнить как Кулявлоб уже доставил вертолеты из США.

Как вы надоели сказочники и верят вам идиоты .
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и ездить на них будет Нацгвардия,вылавливая очередного "негражданина уже" со товарищи))))
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У нас автомобили такого типа отсутствуют в армии как класс. В совке ничего подобного не выпускали, кроме командирских УАЗ-469. Первая попытка Украины создать аналог - бронеавтомобили "Дозор-Б".
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с одной стороны конечно же хорошо что дают бронеавтомобили...с другой стороны тогда похерим производство своих Дозоров и Козаков...смысл тогда "напрягаться" со своим производством ...как-то так .
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это комары против слона ...а разтаможку заплатит кабмин с народных денег ??? ....там омеры велики военные не продают случайно , тоже можно разтаможить ,опять же за нас с вами счет ...посмотрите по чем просто мясо в магазине и давно ли вы его ели ???я на 1700 грн в месяц ел мясные котлеты две недели назад.. это как. много или мало ? я имею период когда я опять сьем котлету ,,шоколад кстати тоже недешовый
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомПланируется большая поставка автомобилей HMMWV в Украину, - посол в США Чалый. ВИДЕО
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