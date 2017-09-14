 Планируется большая поставка автомобилей HMMWV в Украину, - посол в США Чалый. ВИДЕО

Об этом посол Украины в США Валерий Чалый заявил в эфире Радіо Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос про возможность поставок летального оружия США в Украину, и то, как в целом продвигается ситуация с предоставлением вооружения в нашу страну посол отметил, что несмотря на поддержку Пентагона решение остается за президентом Трампом.
Также Чалый сообщил, что вчера в Вашингтоне прошла дискуссия между экспертами, которые предложили рассмотреть поставки в Украину оборонного оружия - противотанкового, противоминного вооружения, средств коммуникации, радаров.
"Я думаю, что в ближайшее время мы найдем включение уже в законодательную базу Конгресса конкретизацию таких видов поставок", - добавил он.
"Нам нужна сейчас не только сама техника, но те же самые автомобили HMMWV (сокращение от High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle - "высокоподвижное многоцелевое колесное транспортное средство", читается как "Хамви" - Ред.). Сейчас, я могу это сказать, планируется поставка, большая поставка автомобилей, новых автомобилей, качественных. В том числе, медицинских. Это все то, что помогает сохранить жизнь (военнослужащих - Ред.), помогает остановить агрессию и абсолютно не направлено на наступательную операцию", - сообщил посол.
Напомним, в 2015 году США поставили Украине 230 военных автомобилей Humvee.
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14.09.2017 - 15:40
http://sprotyv.info/ru/news/kiev/pod-saur-mogiloy-vitaliy-shum-unichtozhil-bolee-dvuh-desyatkov-rossiyskih-naemnikov
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вот на что переходят США
https://www.youtube.com/watch?v=nlJ_cRzdXfI
http://www.israeldefense.co.il/sites/default/files/_Uploads/dbsArticles/_P7A3783.jpg
http://warspot.ru/4124-broneavtomobili-poluchat-aktivnuyu-zaschitu-ot-raket
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Военные США заменяют Hummer'ы на гибридные бронеавтомобили Oshkosh JLTV
Но как по мне, процесс это не одного года и HMMWV еще служить и служить.
П.С. Кто хочет кацапского экшена, читайте про преимущества суперавто "ТигЭр" (тот самый который на пАребриках в Крыму застревал) над американской техникой.
Писал не абы-кто, а "авторитетнейший" телеканал "...езда"
Почему Hummer никогда не догонит «Тигра»: на что способен российский броневик
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Знаете способ?
Когда то, перед началом Шестидневной войны, Израиль направил своего дипломата в США, с просьбой помочь в решении кризиса. Ответ США, был из цикла "нужно стремиться к миру во всем мире".
Тогда Израиль понял что надеятся можно только на себя, что хорошая и подготовленная армия, много лучше чем любые договора и меморандумы.
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Из новинок, в основном станции РЭБ.
А в Украинской армии, полно совковых "Фаготов", так что, отсутствие "Джавелинов" не критично.
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Повторяю для кацапоманголов: контрбатарейные радары я видел лично после выхода наших хлопцев из Дебальцево в Бахмуте, будучи на тот момент мобилизованным и находясь в месте сбора выходящих подразделений ВСУ.
Так што в спам, казламордый, в спам !!!
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кто ест кого
Так будет грамотнее, Давидушка
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Я что, разве выказал возражение? у них там на военной свалке много чего хорошего найти можно
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Тут на труси і носки всією країною складались,а вам,бачте,машини мандавошкі...
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Как вы надоели сказочники и верят вам идиоты .
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