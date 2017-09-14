EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Происшествия, Киевские новости
  5148  90
Все про:Киев (18159) пожар (3538)

 В Киеве горели киоски на рынке "Колибрис". Перекрывалось движение скоростного трамвая. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В районе киевской Борщаговки произошел масштабный пожар в МАФах на рынке "Колибрис".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 112.ua со ссылкой на сообщения очевидцев.

Как сообщила пресс-секретарь ГосЧС Светлана Водолага в комментарии телеканалу "112 Украина", пожар начался около 17:24 с одноэтажного здания аптеки площадью 10 на 20 м на ул. Леся Курбаса. На место выехали спасатели.

Обшивка аптеки была из горючих материалов, огонь быстро распространился на другие постройки. Приблизительная площадь пожара составляет около 2000 кв. м.

В 18:25 пожар был локализован. Продолжаются работы по полной ликвидации

"Информации о пострадавших или погибших нет надеемся, не будет", - заявила Водолага.

К тушению пожара привлечены 54 человека личного состава и 11 единиц техники.

Как сообщает издание Vgorode из-за пожара перекрыто движение скоростного трамвая.



В Киеве горели киоски на рынке Колибрис. Перекрывалось движение скоростного трамвая 01

В Киеве горели киоски на рынке Колибрис. Перекрывалось движение скоростного трамвая 02

В Киеве горели киоски на рынке Колибрис. Перекрывалось движение скоростного трамвая 03

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да там уже давно пора всё убрать нахрен.
Гадюшник немыслимый.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гадюшник не гадюшник, но вместо того, что бы предложить предпринимателям другую площадку, власть использует методы обычных себе бандитов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это не правда.
В 100 метарх тц квадрат - там свободных площадей не ж@пой жуй, но есть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обычно, когда у людей есть выбор поменять условия в лучшую сторону, они их меняют.
Даже если они несут при этом затраты.
Может быть, арендная плата в "Квадрате" просто напросто неподъемная для владельцев киосков?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
угу, в торговом центре камеры наблюдения, охрана.
дурью не очень поторгуешь!
а эти киоски исключительно за счет этого и живут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это аргумент из серии обычных базарных сплетен, в общем, довольно сомнительный.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
расскажи еще, что ты там покупаешь одежду и продукты...
лишь бы пернуть в лужу!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так, вместо того, что бы пердеть в лужу, займись чем то более полезным.
 показать весь комментарий
Ответить
 
я смотрю футбол, а пока мальчики подают мяч - наблюдаю. как ты морщишь лоб, пытаясь выдать что-то гениальное!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С твоим IQ, лучше не перегружайся футболом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если ты там никогда не был не нужно нести чушь! Первая загорелась аптека низких цен. Представляешь нормальная аптека. Всегда там скупляюсь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
P.S. В некоторых аптеках, судя по появляющимся периодически новостям, тоже торгуют наркотой.
Там и камеры есть и охрана...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Анекдот в тему.
Приходит больной и жалуется доктору:
- Я все время кашляю и кашляю, подскажите что-нибудь от кашля.
- А Вы травки пробовали применять ?
- Пробовал, доктор. Хихикаю, но все равно кашляю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зачем предлагать? Пусть открывает интернет - куча ТЦ сдают помещения - пусть идет, торгует!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Очередной пример содействия развитию малого бизнеса по-новому, т.е. по-соевому...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Малый бизнес - это не ларьки.
Поедьте в Вену или Варшаву - там этого гуана нет, города чистые.
Тут полностью поддерживаю боксёра.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
во время войны? когда нет и не предвидится работы? когда людям жрать нечего? Боксер стал такой же как Черновецкий, везде расставил смотрящих и пилят бюджет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Достало это нытье. Уже 25 лет торгаши на каждом углу Киева и каждый раз отмазки те же: "Люди выживают, как могут!.. Сейчас такое время.." Теперь уже и войну к отмазкам приплели. Киев не резиновый - не может вместить всех крестьян Украины, желающих торговать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
по поводу этого рынка Колибрис, при всей нелюбви т.к. его собственники когда то поддерживали партию регионов.... В 90х годах, когда они начинали, они платили премии охране за выявление фактов вымогательства и если задокументируют пьяного милиционера ППСника, при этом разрывали договора аренды с теми кто обманывал покупателей и делали ремонты в управлениях полиции
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так міліції...але я до того, що власники Колібріс завжди були за чесний бізнес..... наскільки це взагалі можливо у бізнесі. При цьому співпрацювали з ментами та прокуратурою
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я ж не суротив. Только за последние 10 лет небольшой уютный рынок и фонтаны превратились в клоаку ларьков и наливаек.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не здивуюсь, якщо тепер там почнуть ремонт, який плавно перейде у будівництво торгівельно-розважального центру, поверхів на 4-5 як на станції метро Г.Дніпра, як на станції Лукьянівська . Бо місце зручне, завжди потік людей. І стояти за цим будуть люди, яких Віталік привів у Київраду... Сподіваюсь, що може хоч НАБУ іх раніше злапить))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для этого там надо полностью развязку скоростного трамвая остановить. Борщаговка тупо в транспортной блокаде окажется.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А когоце цікавить, якщо куш жирний. Поцікавтесь як будують на Г.Дніпра...правда там кінцева
 показать весь комментарий
Ответить
 
В теории там и стадион построить можно. Можно снести всю Борщагу и аэродром построить. Можно даже космодром.
На практике никак.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чому ж, дано прийняли зміни в ЦК що можно вилучати через суд "для суспільної потреби" . Здається на Русановці де мост пройде вже й вилучають. Знову ж поцікавтесь досвідом Москви, там зносять "хрущовки" та примусово відселять мешканців...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а враховуючи, що "куратор" МАФів Білоцерковець та Ко, вперто наслідують досвід Мордору (а саме там почали першими зносити спочтаку МАФи , потім ресторани бульдозерами...а згодом і будинки ), то хто зна чи не очікувати ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Про "чесних" власників Колібріса було цікаво, тільки кого ви маєте на увазі? На моїй пам'яті їх тільки вбили кілька штук, не кажучи вже про добровільні передачі прав власності.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Взагалі то ремонт там вже декілька днів йде, рух частково перекритий
 показать весь комментарий
Ответить
 
це класична боротьба великого капіталу із дрібним ..і місцевим населенням , яка яскраво описана у багатьох літературних творах пісьменників 19 ст.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Знищивши заводи, науково дослідні інститути та багато чого іншого, держава не створили для працевлаштування людей нічого...Колишні інженера, робітники , вчені пішли у "чолноки" тягали товар з Польщі, Турції , згодом Китаю...з*явились ринки, з*явився рекет та чиновники, яки обклали їх поборама та різноманітними дозвільними документами...Завдяки ним і корупції чи чиновники існували. Сьогодя вони ж знищують дрібний бізнес... І так у всіх галузях, торгівля, виробництво, транспортні та пас. перевезення , аграрний сектор....Вже й до айтишніків добрались
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Те люди, которые в подобных местах работают, в Киеве очутились не задолго до этого пожара. :D
Не надо рассказывать, что там безработные киевские инженеры нашли последнее пристанище.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я не за цю пожежу, а взагалі про 26 років . Ті хто починали в 90х, звичайно вже не стоять за прилавком, але ж і біженцям десь треба заробляти. Я пам*ятаю як на початку 90х, май же повністю зникла система автобусного сполучення.... коли не можна було з а/с Дачна взяти квіток та поїхати в село....і, раптм з*явився перший старий приватний автобус, він був пластмасловий))) брали по 1 гр. як стало зразу зручно, потім на а/с з*явились різни автобуси (конкуренція!), Богдани, згодом і Мерседеси. Потім чиновники придумали ліцензії та конкурси на маршрути....внаслідок, перевізник повинен додатково платити корупціонеру, який повигравав всі конкурси та отримав ліцензію...все стало дорожче. А аварій стали лише більше....але це я так
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Полно в Киеве неквалифицированной работы для понаехавших. Только там работать надо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
работать нужно везде. Нигде просто так не платят. Да еще многие и кидают...после "испытательного срока"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот пусть и работают - подметают улицы, кладут асфальт, стригут газоны, красят стены и пр.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
людям надо дать возможность подняться
лучше какое то время жить на "помойке" но с деньгами чем в чистоте но голожопым
как только у людей появятся деньги они сами не захотят жить в грязи и начнут постепенно наводить порядок
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чтобы через некоторое время ТАМ ЖЕ возвести новые, но уже других проплативших арендаторов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поедь на Контрактовую. Где обещанные "свои" МАФы, вместо старых, разрушенных? Я против витальки, но здесь поддерживаю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Багор, песок, огнетушитель, пожарная безопасность? Не - не слышали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так отож. А над всей этой херней из говна и палок велись дорожные работы. Будет смешно, если все это сгорело из-за бычка который сверху работяга бросил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
теперь тут будут пару бетонных коробок по лондонской цене за квадратный метр, или очень нужный (где то 59987) торговый центр..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не, ну там пару-тройку этажей есть куда втулить
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нафантазируй справа от пешеходного мостика над рельсами внутри кольца пару этажей, которые не завалятся. И заодно тех, кто там жить или работать согласится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
как-то подозрительно совпало с ремонтом дороги рядом, кто-то хочет кусок земли...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тада. Под мостом на транспортной развязке. Там теперь стопудово гольф-клуб или небоскреб построят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Борщагівок в Києві та області 5 чи навіть шість. Але за часів незалежності ця відверто не найкраще місце в Київі...Хоча раніше парк за Лейпцигом та околиці 40річчя Жовтня,бул Кольцова, вул. Р.Ролана, Тулузи.. були досить непагані
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якуба Коласа та Рикова- зараз Петра Курінного.
 показать весь комментарий
Ответить
 
я на початку та до кінця 90 х працював ментом як раз на цій дільниці)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
На Борщагівці - 50-річчя Жовтня (тепер проспект Леся Курбаса), 40-річчя, це, зається, Голосіївський зараз.
 показать весь комментарий
Ответить
 
куешет..війну закінчено..? казав я про це тобі..? казав..закінчиться ця бійня, тоді і будеш мене у це тикати..
 показать весь комментарий
Ответить
 
То й ти не тикай- бо війна продовжуватиметься.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ели сквер отсояли, суки рубят деревья, только бы высоток натыкать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На первой фотке, вывеска весит..."Свіжа кров", дальше не читаемо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто строит ларьки из ваты один на другом, тот горит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
кличко нашел способ решения проблем с мафами.... а говорят янык был бандитом
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ві думаете просто горели бандитизм аж зашкаливает
Схеми‏Подлинная учетная запись @cxemu

Мер #Кличко літає чартером із забудовниками Києва ➤ http://bit.ly/2xnu40W В Киеве горели киоски на рынке "Колибрис". Перекрывалось движение скоростного трамвая - Цензор.НЕТ 3812
 показать весь комментарий
Ответить
 
Полюбому дело рук экс боксера-неудачника и его шайки титушек
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мне бы таким неудачником быть. Виталя в боксе многого достиг и мэр получше всяких Космонавтов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я якраз ішов додому, бачу дим валить. Відразу подумав, що то той гадюшник горить, все очистив священний вогонь Віталика)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Побудують ще один Рошен. Одного мабуть там замало.
 показать весь комментарий
Ответить
 
цікаво,як європа живе без цих сраних "калібудок" на вокзалах ,центральних вулицях,в місцях відпочинку? максимум пару їх є з сувенірами і гарячими ковбасами-сосисками в масово відвідуваних місцях поза межами населених пунктів. до чорта спалити всі їх скупчення і срати на тих підприємців,порбили балагани навколо всіх станцій метра і вокзалів
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ Киеве горели киоски на рынке "Колибрис". Перекрывалось движение скоростного трамвая. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти