 В Киеве горели киоски на рынке "Колибрис". Перекрывалось движение скоростного трамвая. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 112.ua со ссылкой на сообщения очевидцев.
Как сообщила пресс-секретарь ГосЧС Светлана Водолага в комментарии телеканалу "112 Украина", пожар начался около 17:24 с одноэтажного здания аптеки площадью 10 на 20 м на ул. Леся Курбаса. На место выехали спасатели.
Обшивка аптеки была из горючих материалов, огонь быстро распространился на другие постройки. Приблизительная площадь пожара составляет около 2000 кв. м.
В 18:25 пожар был локализован. Продолжаются работы по полной ликвидации
"Информации о пострадавших или погибших нет надеемся, не будет", - заявила Водолага.
К тушению пожара привлечены 54 человека личного состава и 11 единиц техники.
Как сообщает издание Vgorode из-за пожара перекрыто движение скоростного трамвая.
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Гадюшник немыслимый.
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В 100 метарх тц квадрат - там свободных площадей не ж@пой жуй, но есть.
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Даже если они несут при этом затраты.
Может быть, арендная плата в "Квадрате" просто напросто неподъемная для владельцев киосков?
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дурью не очень поторгуешь!
а эти киоски исключительно за счет этого и живут.
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лишь бы пернуть в лужу!
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Там и камеры есть и охрана...
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Приходит больной и жалуется доктору:
- Я все время кашляю и кашляю, подскажите что-нибудь от кашля.
- А Вы травки пробовали применять ?
- Пробовал, доктор. Хихикаю, но все равно кашляю.
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Поедьте в Вену или Варшаву - там этого гуана нет, города чистые.
Тут полностью поддерживаю боксёра.
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На практике никак.
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Не надо рассказывать, что там безработные киевские инженеры нашли последнее пристанище.
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лучше какое то время жить на "помойке" но с деньгами чем в чистоте но голожопым
как только у людей появятся деньги они сами не захотят жить в грязи и начнут постепенно наводить порядок
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заметно..
14.09.2017 20:23
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СхемиПодлинная учетная запись @cxemu
Мер
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