 "Может, он в Киеве уроки берет, как правильно бить", - адвокат Новиков подрался с пропутинским активистом, осквернившим мемориал Немцова в Москве. ВИДЕО

По словам Новикова, конфликт произошел из-за того, что Тарасевич "в очередной раз осквернил мемориал Бориса Немцова".
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Тарасевич заявляет, что Новиков его ударил битой: "Это была бита! И достаточно билось профессионально. Недаром все-таки Новиков очень часто проводит в Киеве. Может, он там уроки берет, как правильно бить", - заявил Тарасевич.
В свою очередь Новиков отрицает, что ударил Тарасевича битой.
Тарасевич также подтвердил, что сорвал плакат с надписью "Герои не умирают" возле мемориала Немцова.
"Мы возмутились, как это в Москве, в центре весит призыв украинского "Правого сектора" Майдана. Мы ее сорвали", - сообщил Тарасевич.
Перед этим Новиков на своей странице в Facebook опубликовал фото пропутинских активистов возле мемориала Немцова.
"Псы возвращаются на свою блевотину. Тарасевич и Брумель прямо сейчас у дома Бориса Немцова, с которого они украли его памятный знак", - написал Новиков.
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