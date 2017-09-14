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Все про:Немцов (712) Новиков (165) Россия (72259)

 "Может, он в Киеве уроки берет, как правильно бить", - адвокат Новиков подрался с пропутинским активистом, осквернившим мемориал Немцова в Москве. ВИДЕО

Известный российский адвокат Илья Новиков, который защищает украинского политзаключенного Станислава Клыха, подрался с пропутинским активистом Гошей Тарасевичем, осквернившим мемориал Бориса Немцова в Москве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Твиттере российского телеканала RTVI.

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По словам Новикова, конфликт произошел из-за того, что Тарасевич "в очередной раз осквернил мемориал Бориса Немцова".

Тарасевич заявляет, что Новиков его ударил битой: "Это была бита! И достаточно билось профессионально. Недаром все-таки Новиков очень часто проводит в Киеве. Может, он там уроки берет, как правильно бить", - заявил Тарасевич.

В свою очередь Новиков отрицает, что ударил Тарасевича битой.

Тарасевич также подтвердил, что сорвал плакат с надписью "Герои не умирают" возле мемориала Немцова.

"Мы возмутились, как это в Москве, в центре весит призыв украинского "Правого сектора" Майдана. Мы ее сорвали", - сообщил Тарасевич.

Перед этим Новиков на своей странице в Facebook опубликовал фото пропутинских активистов возле мемориала Немцова.

"Псы возвращаются на свою блевотину. Тарасевич и Брумель прямо сейчас у дома Бориса Немцова, с которого они украли его памятный знак", - написал Новиков.

Может, он в Киеве уроки берет, как правильно бить, - адвокат Новиков подрался с пропутинским активистом, осквернившим мемориал Немцова в Москве 01

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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Может, он в Киеве уроки берет, как правильно бить", - адвокат Новиков подрался с пропутинским активистом, осквернившим мемориал Немцова в Москве. ВИДЕО
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