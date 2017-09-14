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 Политика Украины
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Все про:граница (3258) Нацполиция (8711) Саакашвили (2112) Сакварелидзе (307)

 Правоохранители вручили подозрение Сакварелидзе. ВИДЕО

Соратнику Михеила Саакашвили Давиду Сакварелидзе вручили подозрение в деле о прорыве государственной границы на ПП "Шегини".

Об этом говорится в сообщении политсилы "Рух новых сил", передает Цензор.НЕТ.

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В частности на опубликованном видео правоохранители пытаются вручить подозрение в деле о прорыве границы 10 сентября экс-замгенпрокурора Давиду Сакварелидзе. Так, правоохранители зачитали текст подозрения Сакварелидзе в одном из кафе. Согласно тексту, он подозревается в незаконной переправе лиц через государственную границу, препятствовании правоохранительным органам в выполнении ими служебных обязанностей и нарушении других статей.

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Сотрудники полиции пригласили его в отделение полиции для дачи показаний. Политик пообещал явиться в отделение 18 сентября в 10 часов утра. Сакварелидзе говорит, что полицейские не могут объяснить, через границу какой страны он организовал переправу.

Вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Госпогранслужба составила 15 протоколов по ст. 204-1 Кодекса об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы), в частности, протоколы составлены против 4 украинских журналистов, 10 иностранцев и против самого Михеила Саакашвили.

12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий.
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А вы заметили, что во всех обвинениях отсутствует слово "Саакашвили"? То есть всем по-мужски открыто шьют хулиганку, нарушение порядка, неповиновение и пр ересь.

Но ни слова про Саакашвили. То есть никакого документа о запрете ему вьезжать в Украину нету??????? К самому Саакашвили у властей вопросов нет?
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Та там только Волкер рот открыл, а ему сразу в ответ: "Будет сделано!"
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Сакварелидзе вместе с Михо замахнулись на святое!


Правоохранители вручили подозрение Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 8
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Типичный пример истерии и паранои!
Сначала корешу гражданство,а как посрался,гражданство в зад!
А психопаты и мокрые соски,то одобрямс!
То гневно осуждамс!
Клиника!
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Я уже как-то писал"г.Олешко,береги орешки".
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Так, правоохранители зачитали текст подозрения Сакварелидзе в одном из кафе.
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ФУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!!! ВОНЯЕТ АВАКОВСКИМИ МУСОРАМИ!!!

ПОЗОР УБЛЮДОЧНОЙ БЕСПРЕДЕЛЬНОЙ ВОРОВСКОЙ ШОБЛЕ ОФФШОРНОГО БАРЫГИ!!!




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Петя Фуфло открыто делает подарок Вове Хуйло. Предварительно сговорившись на даче под Батуми с Бидзиной Мурло. Саакашвили и его команда - давние враги Хуйла. Дон Педро и его ОПГ (Медведчук, Охендовский, Кивалов, Ахметов...) - союзники Хуйла и враги украинскому народу.
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И В ТОЖЕ ВРЕМЯ, НИКАКИХ ВОПРОСОВ К БОЛЕЕ ЧЕМ СОТНЕ ВООРУЖЕННЫХ ПЕТЮШЕК.

А ВЕДЬ СКАЗАЛИ, ШО ИХ ЗАДЕРЖАЛИ УСТАНАВЛИВАЮТ ИХ ОРГАНИЗАТОРА, А ТАКЖЕ ЛИЧНОСТИ ЗАДЕРЖАННЫХ, СРЕДИ КОТОРЫХ БЫЛИ БЕРКУТНЯ И С СУДИМОСТЯМИ.

ИЛИ ОРГАНИЗАТОРА НА БАНКОВОЙ НЕЛЬЗЯ ОГЛАШАТЬ?



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Они совершили какое то преступление? Какое?
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Следачек голову опустил, глаза запрятал, почти не говорит, чтобы не идентифицировали. Не думаю, что стыдно. Мамка дома по жопе тебе надает, жена на неделю выселит из спальни. Дурак.
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Барыг конечно осудят, но это в корне неправильно! Их нужно казнить вместе с детками, женами, любовницами и "любими друзями".
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Класс! наконец-то этого горлопана и политического афериста посадят на кол!
Если Сакварелидзе такой патриот, то пусть едет в Грузию и там реформирует страну. Но там уже народ разобрался кто такие Саакашвили и Сакварелидзе - это политические аферисты, которым место в тюрьме!
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Пётр Алексеевич, пригласите независимое иностранное агенство для проведения соц. опросов в Украине. Говорят, что 10% населения Украины всё ещё поддерживают Вас, но я не верю. Дай Бог, чтобы 3-4% Вы набрали. ПОЗОР!!!!!!!!!
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хватило 2-х лет чтобы опуститься с 54% до 2,2%, это надо уметь так про.рать доверие народа
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Олигархическая власть с выборочным правосудием - чувствует приближение чего-то!
Миша - единственный политик на которого не влияют олигархи.
Думаю самое интересное впереди.
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Если нарушил закон - должен отвечать. За прорыв границы и вытирание ног об пограничников (по аналогии с ихтамнетами) НИКАКОГО ПРОЩЕНИЯ быть не может какой бы там ни был Порошенко для кого плохой или хороший.
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А порошенко покупая автогаз у агрессора и перепродавая его в 5 раза дороже закон не нарушает и не должен отвечать
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Какой границы? Они были на Украинской Земле
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Д. Гордон на 112 Украина : Саакашвили не сбежал из Тбилиси, когда в 50 км стояла военная путинская армада....поэтому для него война с порошенкой - это утренняя разминочка

https://www.youtube.com/watch?v=dMhIlUlBS48&feature=youtu.be
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"За Янкуовича такого не було" (с)
Тьфу, гадость...
За вашего Янукевича были расстреляны люди на Майдане, а так же сдана страна Хуйлу, дегенерат.
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Саака прорывает границу с плевком на всех украинцев а Порошенко оказывается во всем виноват. Задолали уже умалишенные комментарии на этом сайте.
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задолбали так не заходи
какая бибическая сила тебя сюда гонит?
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В квітні терорист Ходаковський опублікував відео, на якому видно, що полковник Юрій Голубан знаходиться на стороні терористичного батальйону "Восток".
Це відео довго обговорювали. В липні СБУ навіть повідомило, що проводить розслідування за підозрою в державній зраді.
А тепер просте питання: Чи внесений Голубан до славнозвісної бази "Миротворця"?
Не повірите - не внесений. Куратори цього сайту не вважають те, що він воював на стороні бойовиків, антиукраїнською або злочинною діяльністю.
Звісно, це ж всього робота на ворога, чого на такий дріб'язок розмінюватись.Правоохранители вручили подозрение Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 9518
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Семен Семенченко
1 ч ·

Давиду Сакварелідзе у Львові вручають підозру в прямому ефірі. На це радісно посміхаючись дивляться діамантові прокурори, вбивці небесної Сотні, Іловайські і Дебальцевські генерали, полковники, які здавали орді міста Донбасу, керівники, які здавали ху#лу Крим, будівельники "Стіни Яценюка", Насиров, Охендовський і інші інші інші... Котрі розкрадали, зраджували, знищували Україну. Сидить і дивиться трансляцію Петро Олексійович Офшоренко ...
Сон розуму породжує чудовиськ. А ось відправляти їх назад доведеться всім нам. Скоро.
Давид - тримайся!
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Идите в ж..у семенченко вместе с сааками и диамантовыми прокурорами. Семенченко просто хочет занять их место.
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Ага, пенсии по 100500 гривен и высадить первого украинца не Марс не предлагал?
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Накажите Тимошенко,иначе ее не остановить! Посадить,сняв неприкосновенность!
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ХХОРОШО саака говорит)))0000
А у друга-олигарха ТРАМПА (с которым он сам сказал что чуть ли не брат) он уже все бизнесы отнял?)))
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А что Михо уже на место президента США метит? Или обещал там с коррупцией бороться?
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И это....Трампа в коррупции обвинили? За что у него бизнесы отнимать?
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Странное дело - Саакашвили стал камнем преткновения для хла и соевого одновременно!!!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПравоохранители вручили подозрение Сакварелидзе. ВИДЕО
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