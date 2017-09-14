 Правоохранители вручили подозрение Сакварелидзе. ВИДЕО

В частности на опубликованном видео правоохранители пытаются вручить подозрение в деле о прорыве границы 10 сентября экс-замгенпрокурора Давиду Сакварелидзе. Так, правоохранители зачитали текст подозрения Сакварелидзе в одном из кафе. Согласно тексту, он подозревается в незаконной переправе лиц через государственную границу, препятствовании правоохранительным органам в выполнении ими служебных обязанностей и нарушении других статей.
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Сотрудники полиции пригласили его в отделение полиции для дачи показаний. Политик пообещал явиться в отделение 18 сентября в 10 часов утра. Сакварелидзе говорит, что полицейские не могут объяснить, через границу какой страны он организовал переправу.
Вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Госпогранслужба составила 15 протоколов по ст. 204-1 Кодекса об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы), в частности, протоколы составлены против 4 украинских журналистов, 10 иностранцев и против самого Михеила Саакашвили.
12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий.
Но ни слова про Саакашвили. То есть никакого документа о запрете ему вьезжать в Украину нету??????? К самому Саакашвили у властей вопросов нет?
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Сначала корешу гражданство,а как посрался,гражданство в зад!
А психопаты и мокрые соски,то одобрямс!
То гневно осуждамс!
Клиника!
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ФУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!!! ВОНЯЕТ АВАКОВСКИМИ МУСОРАМИ!!!
ПОЗОР УБЛЮДОЧНОЙ БЕСПРЕДЕЛЬНОЙ ВОРОВСКОЙ ШОБЛЕ ОФФШОРНОГО БАРЫГИ!!!
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И В ТОЖЕ ВРЕМЯ, НИКАКИХ ВОПРОСОВ К БОЛЕЕ ЧЕМ СОТНЕ ВООРУЖЕННЫХ ПЕТЮШЕК.
А ВЕДЬ СКАЗАЛИ, ШО ИХ ЗАДЕРЖАЛИ УСТАНАВЛИВАЮТ ИХ ОРГАНИЗАТОРА, А ТАКЖЕ ЛИЧНОСТИ ЗАДЕРЖАННЫХ, СРЕДИ КОТОРЫХ БЫЛИ БЕРКУТНЯ И С СУДИМОСТЯМИ.
ИЛИ ОРГАНИЗАТОРА НА БАНКОВОЙ НЕЛЬЗЯ ОГЛАШАТЬ?
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Если Сакварелидзе такой патриот, то пусть едет в Грузию и там реформирует страну. Но там уже народ разобрался кто такие Саакашвили и Сакварелидзе - это политические аферисты, которым место в тюрьме!
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Миша - единственный политик на которого не влияют олигархи.
Думаю самое интересное впереди.
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https://www.youtube.com/watch?v=dMhIlUlBS48&feature=youtu.be
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Тьфу, гадость...
За вашего Янукевича были расстреляны люди на Майдане, а так же сдана страна Хуйлу, дегенерат.
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какая бибическая сила тебя сюда гонит?
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Це відео довго обговорювали. В липні СБУ навіть повідомило, що проводить розслідування за підозрою в державній зраді.
А тепер просте питання: Чи внесений Голубан до славнозвісної бази "Миротворця"?
Не повірите - не внесений. Куратори цього сайту не вважають те, що він воював на стороні бойовиків, антиукраїнською або злочинною діяльністю.
Звісно, це ж всього робота на ворога, чого на такий дріб'язок розмінюватись.
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1 ч ·
Давиду Сакварелідзе у Львові вручають підозру в прямому ефірі. На це радісно посміхаючись дивляться діамантові прокурори, вбивці небесної Сотні, Іловайські і Дебальцевські генерали, полковники, які здавали орді міста Донбасу, керівники, які здавали ху#лу Крим, будівельники "Стіни Яценюка", Насиров, Охендовський і інші інші інші... Котрі розкрадали, зраджували, знищували Україну. Сидить і дивиться трансляцію Петро Олексійович Офшоренко ...
Сон розуму породжує чудовиськ. А ось відправляти їх назад доведеться всім нам. Скоро.
Давид - тримайся!
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А у друга-олигарха ТРАМПА (с которым он сам сказал что чуть ли не брат) он уже все бизнесы отнял?)))
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