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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (13796) США (13398) энергетика (1001) уголь (720)

 Порошенко и Гройсману вручили сувенирные пакеты американского угля, доставленного в Украину. ВИДЕО

Президент Петр Порошенко заявляет, что в энергетическом секторе Украины произошли кардинальные изменения, а энергоносители перестали быть политическим инструментом и превратились в обычный товар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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Также читайте: Украина уже более 600 дней живет без российского газа, а госкомпании не закупают уголь в РФ, - Гройсман

Порошенко также отметил, что сейчас рыночным товаром становится и уголь. "И больше никто не вправе шантажировать нас после того, как первый американский корабль (с углем прибыл в Украину - Ред.) вчера, как реализована моих договоренностей с президентом США Дональдом Трампом об энергетической безопасности нашего государства", - отметил Порошенко.

В свою очередь, генеральный директор американской компании Xcoal Эрни Трэшер передал П.Порошенко и премьер-министру Украины Владимиру Гройсману символический подарок - сувенирный пакетик первого американского угля, который вчера доставлен в порт "Южный" (Одесская область) из Пенсильвании (США).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первое судно с углем из США прибыло в Украину, - порт "Южный"

"Обеспечена энергетическая независимость нашего государства. В 2016 году мы только учились жить без российского газа, а сегодня мы доказали всему миру, что мы способны прожить (без него - Ред.). И газ перестал быть политической удавкой и начал быть обычным товаром", - сказал П.Порошенко на встрече с представителями отечественного и иностранного бизнеса в четверг в Киеве.
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хорошо бы со словами "жри, с%ка!"
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Украинцы от реформ слабо дохнут,дуст то что надо этой власти для борьбы с народом.
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Дустом хорошо кроты выводятся, их удобно после дуста из нор доставать. А потом шкуру сдирать, для шубы.
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Кроты по природе слепые, а злость помогает ненавидеть все вокруг, включая кротов с другим вероисповеданием и цветом кожи.
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дураки топят углём ..Богатые себе такого уже позволить не могут .
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Порошенко и Гройсману вручили сувенирные пакеты американского угля, доставленного в Украину.

Краще б вручили пакети з ураном з-під Жовтих Вод, який вони незабаром будуть копати...
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Господи прости, какие же они сказочные ебанаты!
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Хозяев своих оценивай. А когда мне потребуется твоя оценка, я тебя позову, шестерка свинячья.
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кто - они, или быдло которое они разводят?
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Пенсильвания+Все правильно,зачем развивать угольную отрасль,если можно выгодно для себя купить уголь за бугром.
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Рекомендую. По теме. )) Вот где было бы смешно, если бы это происходило не в нашей стране.
https://www.facebook.com/centerenergo.org.ua/videos/pcb.284002672005903/284002425339261/?type=3&theater
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Марьяна, жах! Краще б я цього не бачив. Повбивав би совєцких придурків.
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Ребят можно вывести из совка, а совок из них - нет. / почти ц/
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та да ...не хватает картинки вбегающих пионеров , салютующих и повязующих галстуки всем присутствующим и стихов в честь глубоконеуважаемого ...
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шо то у Борисыча ипальник нерадостный
жестко госдеп трольнул наших лидаров))
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Пацанов конкретно сейчас обидели)))) Они в таких объемах ничего не берут, западло.
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Уголь для сувениров? Теперь уже сепары в полном дерьме.
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а когда им "подарят" ключи от камер в СИЗО??????????
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У донбасян та кацапів лютий батхерт від цієї теми.
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Щоб вони не робили,Україна віддаляється від росії все далі і далі.
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"Геть від Москви!".
Він казав це у літературно-культурному плані, щоб наші митці не копіювали старі російські зразки, а орієнтувалися передовсім на модерне європейське мистецтво.
Але можна й так сказати. Розширено, але правильно.
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ну да, безразмерная коррупция это так далеко от москвы...
вроде не глупые люди а так туго соображаете
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Від намаханих кацапів у будь-якому разі треба триматися якнайдалі.
А то, гляди, їм знов стукне в голову якась хєрня, вроді "обобщєствлєнія женщін".
"только благодаря законним бракам всє лучшиє екземпляри прєкрасного пола билі собствєнностью буржуєв-імпєріалістов..." Порошенко и Гройсману вручили сувенирные пакеты американского угля, доставленного в Украину - Цензор.НЕТ 1867

Порошенко и Гройсману вручили сувенирные пакеты американского угля, доставленного в Украину - Цензор.НЕТ 4293
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Дивись так звикнуть пакети отримувати, прийде корабель з апельсинами по пакету апельсинів, прийде корабель з бананами, по пакету бананів та головне ніякої корупції, суцільні сувеніри.
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Совком завоняло, аж глаза режет. Медальки друг дужке при каждой встрече цеплять не забывайте, чтобы иконостас к шестидесяти хотя бы от шеи до колен достал.
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Договор - на долго, созданы или запущены новые производственные мощности, наняты рабочие и т.д. и т.п....
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сколько нам - Украине выделил конгресс в этом году? а в следующем выделит больше - совпадение))
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Януковочу подарували сувенірний батон, Порошенку сувенірне вугілля, )(.йлу доречно будуть статеві органи дідуся та бабусі.
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Так они цену озвучили? На сколько это выгодно Украине? Или так никто и не знает по чем этот уголь обходится?
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"При въезде в штат Айова американская туристическая компания установила большой рекламный щит с надписью по-русски:"Добро пожаловать в штат Айова - главную житницу Советского Союза!"(с)
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а пеце видно кулек то по больше дали - вон как печальный грося с завистью смотрит!
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Американцы в ударе. То москалей за дым из трубы оштрафовали, то барыге пакетик с углем подкинули.

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Тимошенко обвинила Порошенко в сговоре с Москвой

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила накануне о намерении подать в полицию заявление на президента Петра Порошенко. По ее мнению, глава государства подпольно продает российский газ.
Данные свои обвинения подозрения в отношении президента Тимошенко высказала в эфире телеканала NewsOne.
Она также сообщила, что подаст в полицию и Национальное антикоррупционное бюро Украины заявления на Порошенко по данному поводу..
По мнению лидера «Батьковщины», нынешний президент Украины находится в сговоре с Москвой. «Президент Порошенко берет российский сжиженный газ через свои подставные компании и монопольно продает его в Украине, периодически устанавливая пиковые цены, чтобы обобрать тех, кто покупает этот газ, в том числе и для автомобильного транспорта», - заявила Тимошенко.
Она подчеркнула, что хочет посмотреть, как надзорные органы будут расследовать «одно из тысяч» коррупционных преступлений украинского президента.
Отмечу, что данные обвинения Тимошенко в адрес Порошенко относительно сжиженного газа совершенно справедливы.
Еще в феврале этого года было обнародовано журналистское расследование проекта «Схемы» о том, что Медведчук и Roshen захватили с помощью СБУ рынок сжиженного газа.
Позднее неоднократно заявлял о том же и предоставлял конкретные доказательства нардеп Сергей Лещенко.
Напомню, вчера в этом же эфире NewsOne Юлия Тимошенко заявила, что власть начала террор против «Батькивщины» с целью уничтожения оппонентов на следующих в выборах.
https://goo.gl/zKSto7
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Все может быть, но сама Тимошенко заинтересованное лицо. Поэтому должны быть документы и экспертиза подобных утверждений.
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По ее мнению, подозрения. Как там суд против тарифов поживает?
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Святой Николай хорошим детям приносит на Рождество подарки, а плохим детям уголек. Какими же надо быть ибланами, чтобы вручили целый пакет угля.)))
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Я бы этим двум "джентельменам" бросил навозом в лицо,томить такой себе сувенир.
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Нє. Не годиться, - на фото російське вугілля (Уралбіофарм).
Хай вони його самі жеруть.
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Вручіть ще кульки з рашистським газом і презервативи з рашистською нафтою.
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Только не написали какого веса пакет. Скорее всего, груз американского корабля разделили на 2 пакета.
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Коль так лаптей корчит, значит правильным путем идем.
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Шкода, що не привезли свинячого лайна. Ото ж би поросєнко і гнося втішилися б халяві😕😕😕
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Путину это конечно подарочек пренеприятный, всё таки задумка была наверное что всё без угля донецкого остановится и все вымрут как мамонты а тут американский уголёк ему поперёк задумок встал...
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А какого хера.?Не они ли называли Семенченко и остальных блокадников предателями,сволочами и губителями Украины?Твари
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко и Гройсману вручили сувенирные пакеты американского угля, доставленного в Украину. ВИДЕО
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