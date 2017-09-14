 Порошенко и Гройсману вручили сувенирные пакеты американского угля, доставленного в Украину. ВИДЕО

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Порошенко также отметил, что сейчас рыночным товаром становится и уголь. "И больше никто не вправе шантажировать нас после того, как первый американский корабль (с углем прибыл в Украину - Ред.) вчера, как реализована моих договоренностей с президентом США Дональдом Трампом об энергетической безопасности нашего государства", - отметил Порошенко.
В свою очередь, генеральный директор американской компании Xcoal Эрни Трэшер передал П.Порошенко и премьер-министру Украины Владимиру Гройсману символический подарок - сувенирный пакетик первого американского угля, который вчера доставлен в порт "Южный" (Одесская область) из Пенсильвании (США).
"Обеспечена энергетическая независимость нашего государства. В 2016 году мы только учились жить без российского газа, а сегодня мы доказали всему миру, что мы способны прожить (без него - Ред.). И газ перестал быть политической удавкой и начал быть обычным товаром", - сказал П.Порошенко на встрече с представителями отечественного и иностранного бизнеса в четверг в Киеве.
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Краще б вручили пакети з ураном з-під Жовтих Вод, який вони незабаром будуть копати...
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https://www.facebook.com/centerenergo.org.ua/videos/pcb.284002672005903/284002425339261/?type=3&theater
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жестко госдеп трольнул наших лидаров))
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Він казав це у літературно-культурному плані, щоб наші митці не копіювали старі російські зразки, а орієнтувалися передовсім на модерне європейське мистецтво.
Але можна й так сказати. Розширено, але правильно.
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вроде не глупые люди а так туго соображаете
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А то, гляди, їм знов стукне в голову якась хєрня, вроді "обобщєствлєнія женщін".
"только благодаря законним бракам всє лучшиє екземпляри прєкрасного пола билі собствєнностью буржуєв-імпєріалістов..."
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Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила накануне о намерении подать в полицию заявление на президента Петра Порошенко. По ее мнению, глава государства подпольно продает российский газ.
Данные свои обвинения подозрения в отношении президента Тимошенко высказала в эфире телеканала NewsOne.
Она также сообщила, что подаст в полицию и Национальное антикоррупционное бюро Украины заявления на Порошенко по данному поводу..
По мнению лидера «Батьковщины», нынешний президент Украины находится в сговоре с Москвой. «Президент Порошенко берет российский сжиженный газ через свои подставные компании и монопольно продает его в Украине, периодически устанавливая пиковые цены, чтобы обобрать тех, кто покупает этот газ, в том числе и для автомобильного транспорта», - заявила Тимошенко.
Она подчеркнула, что хочет посмотреть, как надзорные органы будут расследовать «одно из тысяч» коррупционных преступлений украинского президента.
Отмечу, что данные обвинения Тимошенко в адрес Порошенко относительно сжиженного газа совершенно справедливы.
Еще в феврале этого года было обнародовано журналистское расследование проекта «Схемы» о том, что Медведчук и Roshen захватили с помощью СБУ рынок сжиженного газа.
Позднее неоднократно заявлял о том же и предоставлял конкретные доказательства нардеп Сергей Лещенко.
Напомню, вчера в этом же эфире NewsOne Юлия Тимошенко заявила, что власть начала террор против «Батькивщины» с целью уничтожения оппонентов на следующих в выборах.
https://goo.gl/zKSto7
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Хай вони його самі жеруть.
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