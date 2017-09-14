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 Политика Украины, Общество
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Все про:грузы (200) дороги (1809) контроль (143) Николаев (1335) водители (608)

 "Убери эту херню, а то поломаю, бл#дь", - водители 15 фур пытаются избежать контроля веса на трассе в Николаевской области. ВИДЕО

На трассе Р-06 "Николаев-Ульяновка" вблизи села Гурьевка, где расположен габаритно-весовой комплекс, скопилось около 15 фур со щебнем, не желающих проходить контроль. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Никвести, на месте находится советник главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам транспорта Андрей Максименко, представители полиции и "Укртрансбезопасности".

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По словам водителей, они отказываются проходить весовой контроль, поскольку нет законного механизма, который бы мог обязать их это сделать. В то же время, на место прибыла патрульная полиция, которая квалифицировала действия водителей как неповиновение полиции. Водителям разъясняются нормы Закона, которые они нарушили, отказываясь проходить контроль. На место также прибыл начальник "Укртрансбезопасности" в Николаевской области Сергей Кривошапко. Он заявил, что водители не смогут начать движение без прохождения весового контроля. На это водители ответили, что остаются "отдыхать".
Добавим, что все фуры направляются в Херсон для выгрузки.

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Как стало известно, советник губернатора Андрей Максименко вызвал на место следственно-оперативную группу для документации факта неповиновения полиции со стороны водителей грузовиков.

Последние, как и было упомянуто выше, продолжают "отдых" и не собираются проходить весовой контроль.

Отметим, "Укртрансбезопасность" планирует оштрафовать каждого водителя на 17 тысяч за отсутствие документов. Полиция намерена выписать каждому штраф в 600 гривен за отсутствие тента на сыпучих грузах и дополнительно взыскать по 500 гривен за неповиновение.

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молодцы ребята, ломайте дороги дальше - если шо - "порох виноват" и на митинг к кабмину - уррррааааааа !!!!! вот так и живем
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ЦІ СУКИ НА ФУРАХ ПСУЮТЬ ВСІ ДОРОГИ...ВСІХ ПІДОРВ В СУД ТА ЩТРАФ ПО 50 000 ТОДІ БУДЕ ВСЕ НОРМА...А ТАКОЖ АРЕШТ ТА НВ ДВА МІСЯЦІ ДОРОЖНІХ РОБІТ НА ВІДНОЛЕННЯ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ..
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Привыкли дороги ломать, а тут контроль веса на трассе.
Разогнать и таким способом, чтобы надолго пропала охота быковать.
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Водилы не против ехать по закону, но закон должен распространяться на ВСЕХ. Если одни будут грузить по закону до 40 тонн, а отдельные умники с "крышей" по 60, то первые быстро разорятся и вылетят в трубу
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Во во. В это стране сложно конкурировать с другими если все будет честно.
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Хочешь жить честно? Начни с себя! А еще с себя и своих детей!
И не пиши всякой херни родом из 90-х. Типа: жизнь такая и мы такие.
Живи честно и от остальных требуй! Или, по крайней мере, пытайся.
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водилы хотят заработать, им платят за тонну, оттого и перевозят за раз до 40 тонн вместо 20.
Похрену им законы и дороги.
Все выходит, как у нас везде: вы сначала всех других заставьте-переловите, а я потом сам перестану.
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Корректируйте вес,в соответствии с качеством асфальта!
-Щось мудрёно куме.
-Нiчого мудрёного.Если асфальт,соответствует ГОСТу,то предъява законная
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Как качество асфальта зависит от того , что фуры с перегрузом?
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Бо если начать выяснять допустимую массу груза,то выяснится,що асфальт не по ГОСТу.Нехай судяться.Выйграют справу.Бо Автодор,не признае,що клал асфальт в муляку,як можно?
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И что это меняет? С чего-то надо начинать, или хер с ним, пусть ездят с перегрузом, пока везде хороший асфальт не положат?
Кто ездит на легковушке без перегруза, должен убивать машину, лишь бы фуры не трогали?
Что за логика?
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Уложили шакалы дорогу еще и вые.. В вашем конченом Херсоне и Николаеве от дороги одно название осталось
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Котрий раз вже кажу, що на шляхове покриття шкідливо впливає не загальна вага транспортного засобу, а навантаження на вісь. В СРСР шляхи ділилися на категорії від допустимого навантаження на вісь. Тому КаМАЗ зробили (скопіювали з американського автомобіля International COF-220 ) тривісним, щоб міг користуватися шляхами і II категорії. А загальна вага транспортного засобу впливає на несучу властивість мостів і т.п.
Тупі і жадібні наші жо*овладці.
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Водилу грузовика лишать водительского на пол года минимум,хозяину грузовика десятитысячный штраф за перегруз,сам девайс на штрафстоянку до выяснения,хозяину груза конфискацию оного, точка! Все лечится в элементе!
Мы мы при повторном залёте конфискация и самой фуры,
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Убери эту херню, а то поломаю, бл#дь", - водители 15 фур пытаются избежать контроля веса на трассе в Николаевской области. ВИДЕО
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