 "Убери эту херню, а то поломаю, бл#дь", - водители 15 фур пытаются избежать контроля веса на трассе в Николаевской области. ВИДЕО

По словам водителей, они отказываются проходить весовой контроль, поскольку нет законного механизма, который бы мог обязать их это сделать. В то же время, на место прибыла патрульная полиция, которая квалифицировала действия водителей как неповиновение полиции. Водителям разъясняются нормы Закона, которые они нарушили, отказываясь проходить контроль. На место также прибыл начальник "Укртрансбезопасности" в Николаевской области Сергей Кривошапко. Он заявил, что водители не смогут начать движение без прохождения весового контроля. На это водители ответили, что остаются "отдыхать".
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Добавим, что все фуры направляются в Херсон для выгрузки.
Как стало известно, советник губернатора Андрей Максименко вызвал на место следственно-оперативную группу для документации факта неповиновения полиции со стороны водителей грузовиков.
Последние, как и было упомянуто выше, продолжают "отдых" и не собираются проходить весовой контроль.
Отметим, "Укртрансбезопасность" планирует оштрафовать каждого водителя на 17 тысяч за отсутствие документов. Полиция намерена выписать каждому штраф в 600 гривен за отсутствие тента на сыпучих грузах и дополнительно взыскать по 500 гривен за неповиновение.
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Разогнать и таким способом, чтобы надолго пропала охота быковать.
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И не пиши всякой херни родом из 90-х. Типа: жизнь такая и мы такие.
Живи честно и от остальных требуй! Или, по крайней мере, пытайся.
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Похрену им законы и дороги.
Все выходит, как у нас везде: вы сначала всех других заставьте-переловите, а я потом сам перестану.
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-Щось мудрёно куме.
-Нiчого мудрёного.Если асфальт,соответствует ГОСТу,то предъява законная
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Кто ездит на легковушке без перегруза, должен убивать машину, лишь бы фуры не трогали?
Что за логика?
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Тупі і жадібні наші жо*овладці.
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Мы мы при повторном залёте конфискация и самой фуры,
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