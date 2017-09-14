EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины, Киевские новости
  725  2
Все про:Киев (18155) флаг (804) волонтеры (2456) евромайдан (8093) Олег Богачук (630)

 "Велика Українська Хода" в память героев Евромайдана вернулась в Киев, обойдя за 3 года все регионы Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня исполняется три года с момента старта акции "Велика Українська Хода".

В честь этого события на Майдане Незалежности и ул. Героев Небесной сотни проходит выставка флагов со всех регионов страны, собранных в рамках акции. Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Загрузка видео...
Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.

"Велика Українська Хода" - акция, организатором которой является волонтер Екатерина Валевская, в честь Героев Майдана, Героев АТО и ради мира и победы Украины. Она стартовала еще 14 сентября 2014 года с Майдана Незалежности, где был подписан флаг столицы Украины, а затем прошлась по всем регионам Украины - из города в город, чтобы пронести Украиной дух патриотизма и единения народа. В рамках акции жители различных городов и поселков Украины подписывали флаги поселков или флаг Украины обращениями жителям других поселков, украинским воинам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 17 сентября в Киеве выступит Ник Вуйчич

Сегодня "Велика Українська Хода", три года после старта, вернулась в Киев, а завершится акция 19 сентября под Верховной Радой.

Велика Українська Хода в память героев Евромайдана вернулась в Киев, обойдя за 3 года все регионы Украины 01Велика Українська Хода в память героев Евромайдана вернулась в Киев, обойдя за 3 года все регионы Украины 02Велика Українська Хода в память героев Евромайдана вернулась в Киев, обойдя за 3 года все регионы Украины 03Велика Українська Хода в память героев Евромайдана вернулась в Киев, обойдя за 3 года все регионы Украины 04Велика Українська Хода в память героев Евромайдана вернулась в Киев, обойдя за 3 года все регионы Украины 05Велика Українська Хода в память героев Евромайдана вернулась в Киев, обойдя за 3 года все регионы Украины 06Велика Українська Хода в память героев Евромайдана вернулась в Киев, обойдя за 3 года все регионы Украины 07Велика Українська Хода в память героев Евромайдана вернулась в Киев, обойдя за 3 года все регионы Украины 08Велика Українська Хода в память героев Евромайдана вернулась в Киев, обойдя за 3 года все регионы Украины 09Велика Українська Хода в память героев Евромайдана вернулась в Киев, обойдя за 3 года все регионы Украины 10Велика Українська Хода в память героев Евромайдана вернулась в Киев, обойдя за 3 года все регионы Украины 11Велика Українська Хода в память героев Евромайдана вернулась в Киев, обойдя за 3 года все регионы Украины 12Велика Українська Хода в память героев Евромайдана вернулась в Киев, обойдя за 3 года все регионы Украины 13Велика Українська Хода в память героев Евромайдана вернулась в Киев, обойдя за 3 года все регионы Украины 14

Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.

 перейти на форум
 
   
VEhrdlVXNTBRemN3VEZoUmMzbEVVV3RrUXlzd1RGQlJjMDVIU0RCWlVGRjFhVGgyTUZsVVVYVTVRM2N3VEU0NE1FeE1VWFowUXpjd1REZFJkbVJIUXpCTVdGSm5Ua2RNWms1RE1UQk1URkpuVGtNck1FeDZVWE5PUXpVd1RGUlJjMDVET1daT1EyRXdUR3BSZEdSRGVRPT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Оце нема що робить в воюючій країні... все думають, що їхні думки та молитви спрацюють проти минометів .
Боже, дай же розуму нашим людям, якщо зброї проти ворога їм не дають.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Велика Українська Хода" в память героев Евромайдана вернулась в Киев, обойдя за 3 года все регионы Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти