 "Велика Українська Хода" в память героев Евромайдана вернулась в Киев, обойдя за 3 года все регионы Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.
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"Велика Українська Хода" - акция, организатором которой является волонтер Екатерина Валевская, в честь Героев Майдана, Героев АТО и ради мира и победы Украины. Она стартовала еще 14 сентября 2014 года с Майдана Незалежности, где был подписан флаг столицы Украины, а затем прошлась по всем регионам Украины - из города в город, чтобы пронести Украиной дух патриотизма и единения народа. В рамках акции жители различных городов и поселков Украины подписывали флаги поселков или флаг Украины обращениями жителям других поселков, украинским воинам.
Сегодня "Велика Українська Хода", три года после старта, вернулась в Киев, а завершится акция 19 сентября под Верховной Радой.
Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.
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Боже, дай же розуму нашим людям, якщо зброї проти ворога їм не дають.
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