 "Петр Алексеевич, хотите заниматься моей личной жизнью и сексуальными историями?", - Саакашвили заявил о попытке СБУ прослушивать его номер в гостинице. ВИДЕО

Саакашвили на записи продемонстрировал сумку, которую якобы оставили у него в номере люди, представлявшиеся сотрудниками СБУ. В ней политик обнаружил кабели и диски, которые предназначены, по мнению Саакашвили для прослушки.
Также политик рассказал, что сотрудники, пытавшиеся попасть в его номер, были выдворены за его пределы личным охранником Михеила Саакашвили. Позже они спустились вниз, сославшись на то, что, якобы ошиблись номером.
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Ой, мовчу.
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ВСЕ
здесь нет разницы кто что будет гаварить, своих олигархов вы знаете и без меня.
а Саакашвили очень харашо знает что здесь не будет дуэль с секундантами
здесь будет все.
если вы хотите чтоб с олигархами нада бороться по чесному тогда выгоните Саакашвили вон
и поищите кого нибудь в сборную по фехтованию страны.
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и плати дань и ты ть твои сыновья и дочеря и внуки
тем кому пох* твои кодексы
это твой выбор.
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Но вопросы маруся задает правильные, по теме статьи))
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а вообще-то сдулся Миха, летит его воздушный шар и скоро ударится о землю. и не будет мягкой посадки.
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