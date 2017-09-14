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 Политика Украины
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Все про:Саакашвили (2112) СБУ (14898) Черновцы (404)

 "Петр Алексеевич, хотите заниматься моей личной жизнью и сексуальными историями?", - Саакашвили заявил о попытке СБУ прослушивать его номер в гостинице. ВИДЕО

Политик по-прежнему находится в Черновцах.

Как передает Цензор.НЕТ, экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили опубликовал на своей странице в Фейсбук видео, на котором он рассказал о попытке сотрудников СБУ попасть к нему в номер гостиницы.

Саакашвили на записи продемонстрировал сумку, которую якобы оставили у него в номере люди, представлявшиеся сотрудниками СБУ. В ней политик обнаружил кабели и диски, которые предназначены, по мнению Саакашвили для прослушки.

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Также политик рассказал, что сотрудники, пытавшиеся попасть в его номер, были выдворены за его пределы личным охранником Михеила Саакашвили. Позже они спустились вниз, сославшись на то, что, якобы ошиблись номером.

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никогда не видел столько порохоботов там увеличели штат а вот методичек еще не подогнали потому вижу одни персональные оскорбления
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Уважаемый сторонник секты Михо и Джули здесь далеко не все порохоботы.
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Цензор, с вами все теперь понятно. ((( Жаль, я считал вас более менее приличными. Как "соевый", "шоколадный" и т.д., так все нормально, как только слово против Михо, так сразу спам.
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його дружина в сша ! з ким він там веде інтимне життя ? чи не з воною випадково 1 хай злочина барига прослуховує потім нам повідає
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В последнее время я вижу в коментарях, на всех информативных страницах, очень выросшую тенденцию на унижение власти Украины. По всей видимостимы переживаем новый вброс т.н. "ольгинских сотрудников". "Ольгинцы"!
-Не делайте свои коментарии на столько дешевыми (типо "Шоколадный", "Петруша" и т.п.)
-Старайтесь не заполнять 95% статьи своими коментариями. (а то получается что говорите просто между собой)
-Используйте правильный русский язык, без матов и т.п.

Модераторам Цензора - Пожалуйсла, следите тщательней за коментариями.
Спасибо.
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Меня весь день удаляют за любое слово в сторону Михо. Странно это как-то.
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Міхо- проект Коломойського. Як і Садовий. А Цензор....
Ой, мовчу.
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это началось резко с того дня, как этого черта принесли через границу.
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Чего странного? Раньше такое уже было в темах про БАГИНЮ. У секты свидетелей Юли логики нет.
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Підтримую Міхо в якості тарана для зміщення (імпічмент) бариги.
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Ок! Импичмент, а что дальше? Голова два уха, а ты напиши, что дальше?
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Олежка! зачем тебе дальше?....дальше..яйца не пускают!
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Юрий, вас мама не учила, что яйца это то, что куры несут? Так куда вас куры не пускают?
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Що Михо ведут,то зрозумiло.И даже не только СБУ.А и те,кому свара Михи та Пети,на руку.
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Самая интересная новость. Будет хит, особенно если Саакашвили был на высоте.
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Саакашвілі пощастило що його не перевірили митники. А то зараз би йому довелося б розповідати казки, буцім то йому підкинули пару кіло кокаіну.
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может там ему подсрачников надают, будем надеется и верить.
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Хлебом солью встречать будут, а Плюсы и Ньюсван будут стримить
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А у Донецьк поїде? Там його чекає грузин Гіві.
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Гиви уже в аду , а этот с передвижной агитбригадой спокойно курсирует по Украине и кричит , что его ущемляют бедолашного ! Не дают чесному грузину скосить бабла у людей , которым не терпится дорваться до корыта !
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Следом за Саакашвили едут СБУ с торбами дисков и проводов, чтобы подкинуть их ему в номер=)
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С обеих сторон на кону поставлен все
ВСЕ
здесь нет разницы кто что будет гаварить, своих олигархов вы знаете и без меня.
а Саакашвили очень харашо знает что здесь не будет дуэль с секундантами
здесь будет все.
если вы хотите чтоб с олигархами нада бороться по чесному тогда выгоните Саакашвили вон
и поищите кого нибудь в сборную по фехтованию страны.
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Нельзя оправдывать свое ничтожество ничтожеством других. Хотя? Возможно в Грузии по другому.
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Ну тогда будь рыцарем меча и креста и кодексом чести
и плати дань и ты ть твои сыновья и дочеря и внуки
тем кому пох* твои кодексы
это твой выбор.
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То есть ты мне предлагаешь поменять одних которым пох* на мои кодексы на других которым пох* на мои кодексы? Я тебя правильно понимаю?
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Какое глупое заявление ! Да кому ты нужен , пиарщик и популист ? В Украине своих в достатке !
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Юлія Голуб Вважаю, що потрібні такі зміни в законодавчих нормах Украіни, які б посилили вимоги до діяльності політичних партій та встановили більший контроль над ними.365 партій для Украіни - це занадто!!! А реально працюють на добробут Держави одна-дві, інші - зводять наклепи, поливають брудом владу, вводять в оману народ пустословами, проводять антидержавну політику. Пора вже застявляти нести відповідальність за пусті обіцянки, наклепи, протиправні діі. ЗУ "Про політичні партіі" вроді би і все це регулює, але хто його дотримується! Де можна побачити відкритий щоквартальний звіт діючих на папері, але абсолютно бездіяльних, або ще гірше -антидержавних , партій? Часто вони, як і безліч створених ГО, не звітують перед громадами про свою діяльність відповідно до Статутів. І за це не несуть ніякоі відповідальності ! Все треба тримати у віжках, отоді не буде таких ганебних випадків як з Саакашвілі! : схотів - намалював карикатуру на президента, схотів- перетнув кордон, схотвв - дав пусту обіцянку або надію людям...
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Та давайте зразу досвід рашки на озброєння візьмемо. Ну чого тут панькатися з якоюсь демократією.
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Лишили сумку з проводами і !!!УВАГА!!! Диском для запису я куєю... хтось вірить у це камеді шоу від міхо???!!! Тупійшого гівна і придумати важко... скажіть вже йому що на дискі ніхто давно вже не пише є більш компактні та щручнійші носії інформації... і зай повигоняє своїх "сенсація мейкерів" бо профани
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так в ньогож не паотія і він неполітик це сєкта 1 свідки безпорочного зачаття ! аргументи неважливі що він тут робить неважливо з ким він тут обить неважливо кому вигодна його робота неважливо хто йому платить неважливо 1 у відповідь тільки одне ти повинен вірити ! і ці люди хочуть багато жити 1смішно просто
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Мені здаєцця, шо ви трохи позловживали. Але нащьот сєкти погоджуюся. Ненавиджу керованих ідіотів з будь якого боку.
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Там еще шнур сетевой.))))) А олени верят!!!)))))
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Михо жжет) Вполне достаточно было спецслужбам подключиться к его смартфону или лазерным микрофоном снимать звук со стекла окна. Клоун
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Міхо, а шо там за сексуальні історії?! Пачєму незнаєм?! Вах!
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Громко мастурбирует. ))) Это соседи пожаловались в СБУ.
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Не, не! фантазировать не будем, формат форума как бы немного не тот.
Но вопросы маруся задает правильные, по теме статьи))
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Интересный видос попался https://www.youtube.com/watch?v=TLMNU7e1QqI&t=181
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Спалився мишко.... кабелю маловато до СБУ недотягне... чи частку вже здав у чермет міхо?
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Шли со специфическими чемоданами, оставили вещи и ушли. Во как! Так он скоро будет Миха Космос. Леня в Грузии, а Михо на вакантном месте в Украине.
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однако уже "Петр Алексеевич", а не "шоколадна дупа". Это ж надо такое сказать о Президенте крупной страны, о бывшем друге! точно наверно Жулька его зазомбировала. Путина он так не называл, хамло!

а вообще-то сдулся Миха, летит его воздушный шар и скоро ударится о землю. и не будет мягкой посадки.
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це логіка кавказа раз йому тут недають отпору то він буде велазити на голову ! він неповажав президента тепер витер ноги об нах суверений кордон і об прикордоників 1 а в країні щей екстаз від цього ! він нерозуміє димократії тільки силу і чим далі тим він більше буде вилазити на голову і поливати все лайном
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Устаревшие сведения уже 150%. Бедный Порошенко.
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В чем у меня преимущество перед малообразованными идиотами. В том, что я умею считать проценты, а идиоты от Пети вообще не знают что это такое и еще этим кичатся.
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Порохоботы. По независимым соцопросам за Саакашвили 90% граждан Украины. Это значит, что против Порошенко те же 90%. Круто, да? Если бы на этой ветке не было порохоботовских проплаченных или идейных тролляк, то количество комментов за и против было бы примерно такое же, - 9:1. Не палитесь здесь, идиоты, своими 100%, которые плюются в сторону Саакашвили. Проплаченное или по заданию обгаживание кого-то или чего-то не может производиться порядочными, самодостаточными людьми с мозгами, которые не нуждаются в каждодневной подработке копеек на пропитание. И вообще, тупое озвучивание прымх своего начальства вообще не может считаться мнением, к которому нужно прислушиваться.
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Еще один петин идиот корчит из себя знатока математики. Толпоеп, скажи мне тогда, какому количеству процентов буде равна производная от натурального логарифма, умноженная на p-n переход и деленная на замыкание в javascript с объектом this.
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Похоже, что вы с Михо на одной орбите кружите. Поделитесь инфой, что так плющит.
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Ты уже спалился своими "независимыми соцопросами". Это где такие проводят? В кацапии?
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Иди как говорил Винокур в своей пантомиме о враче и пациенте, и так показывал рукой туда сюда и вдаль, к е..... И попадешь на передачу Евгения Киселева, не того Киселева с рашистского кисель-тв, а гражданина Украины, работающего в Киеве вместе с Ганапольским, недельной давности, где он из студии провел опрос своих слушателей. 5000 человек. 90% за Саакашвили.
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Порошенко - нормальный семьянин и это все знают (мне этого достаточно для простого уважения), а саака - проститут натуральный как в жизни так и в политике)))
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Петр Алексеевич, хотите заниматься моей личной жизнью и сексуальными историями?", - Саакашвили заявил о попытке СБУ прослушивать его номер в гостинице. ВИДЕО
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