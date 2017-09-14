 Пропавшего после обыска крымчанина Параламова избили "до неподвижности", - родственники. ВИДЕО(обновлено)

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Сейчас он вместе с защитником Параламова Эмилем Курбединовым и другим адвокатам пытаются оформить мужчину в больницу и снять побои, однако в крымской клинической больнице имени Семашко в Симферополе отказались принять избитого, сообщает корреспондент Крым.Реалии.
Адвокат Маммет Мамбетов подтвердил сайту "15 минут", что Параламов после задержания силовиками находится в тяжелом моральном и физическом состоянии.
"Он позвонил сам с неизвестного номера и сообщил, что он находится на автостанции "Восточная", его там сбросили. К нему после этого подъехали ребята, обнаружили его в крайне ужасном состоянии. Он был психологически подавленный, эмоции зашкаливали, что-то страшное с ним вытворяли. Его пытали электрическим током, избивали жестоко, с ним делали много нехороших вещей. Он сейчас практически не говорит, находится в состоянии шока. С ним сейчас беседует мой коллега Эмиль Курбединов", - заявил Мамбетов.
Адвокат также отметил, что на данный случай должны отреагировать правозащитные организации и все, кому не безразлична ситуация в Крыму.
"Это вопиющий факт применения пыток к человеку в наше время. Мы, наверное, будем некий консилиум адвокатов собирать и между собой решать этот вопрос. Необходимо задействовать все структуры, которые могут как-то отреагировать. Его увезли из дома здоровым человеком, а выбросили как собаку из машины психологически подавленным. Не исключено, что это будущий инвалид. На это должны адекватно отреагировать все правозащитники и все, кому не безразлична данная ситуация. Это настоящий беспредел", - сказал он.
Крымчанин Ренат Параламов, которого накануне, 13 сентября, увезли в неизвестном направлении люди в масках и без опознавательных знаков после обыска в его доме, вышел на связь с родственниками днем 14 сентября. Его обнаружили на автовокзале Симферополя.
Утром 13 сентября в крымском поселке Нижнегорский в доме крымчанина Рената Параламова прошел обыск, который силовики назвали "обследованием и следственными действиями". Адвокат предположил, что "осмотр" может быть связан с религиозной активностью Параламова. По словам очевидцев, люди в масках без опознавательных знаков на форме увезли Параламова в неизвестном направлении. Позже стало известно об изъятии книги и ноутбука из дома Параламова.
Российские силовые структуры в Крыму пока ситуацию официально не комментировали.
С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как "борьбу с инакомыслием".
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причём здесь мир?
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Но хочется таки спросить, а что, так анонсированный крымскотатарский батальон уже на передовой? И какова его численность?
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Ничё, отрыгнутся им ещё кровавой пеной и Крым, и Донбасс и прочие подляны.
Весь Мир ссаными тряпками их триста следующих лет хлестать по морде будет.
Вангую с железной уверенностью!
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