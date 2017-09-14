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 Пропавшего после обыска крымчанина Параламова избили "до неподвижности", - родственники. ВИДЕО(обновлено)

Крымчанина Рената Параламова, которого обнаружили 14 сентября на автовокзале Симферополя после того, как накануне его увезли в неизвестном направлении люди в масках, сильно избили – "до неподвижности".

Эту информацию Крым.Реалии подтвердил двоюродный брат Параламова Раим Адильшаев, сообщает Цензор.НЕТ.

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Сейчас он вместе с защитником Параламова Эмилем Курбединовым и другим адвокатам пытаются оформить мужчину в больницу и снять побои, однако в крымской клинической больнице имени Семашко в Симферополе отказались принять избитого, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Адвокат Маммет Мамбетов подтвердил сайту "15 минут", что Параламов после задержания силовиками находится в тяжелом моральном и физическом состоянии.

"Он позвонил сам с неизвестного номера и сообщил, что он находится на автостанции "Восточная", его там сбросили. К нему после этого подъехали ребята, обнаружили его в крайне ужасном состоянии. Он был психологически подавленный, эмоции зашкаливали, что-то страшное с ним вытворяли. Его пытали электрическим током, избивали жестоко, с ним делали много нехороших вещей. Он сейчас практически не говорит, находится в состоянии шока. С ним сейчас беседует мой коллега Эмиль Курбединов", - заявил Мамбетов.

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Адвокат также отметил, что на данный случай должны отреагировать правозащитные организации и все, кому не безразлична ситуация в Крыму.

"Это вопиющий факт применения пыток к человеку в наше время. Мы, наверное, будем некий консилиум адвокатов собирать и между собой решать этот вопрос. Необходимо задействовать все структуры, которые могут как-то отреагировать. Его увезли из дома здоровым человеком, а выбросили как собаку из машины психологически подавленным. Не исключено, что это будущий инвалид. На это должны адекватно отреагировать все правозащитники и все, кому не безразлична данная ситуация. Это настоящий беспредел", - сказал он.

Крымчанин Ренат Параламов, которого накануне, 13 сентября, увезли в неизвестном направлении люди в масках и без опознавательных знаков после обыска в его доме, вышел на связь с родственниками днем 14 сентября. Его обнаружили на автовокзале Симферополя.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Похищение российскими оккупантами Рената Параламова после обыска в Крыму. ВИДЕО

Утром 13 сентября в крымском поселке Нижнегорский в доме крымчанина Рената Параламова прошел обыск, который силовики назвали "обследованием и следственными действиями". Адвокат предположил, что "осмотр" может быть связан с религиозной активностью Параламова. По словам очевидцев, люди в масках без опознавательных знаков на форме увезли Параламова в неизвестном направлении. Позже стало известно об изъятии книги и ноутбука из дома Параламова.

Российские силовые структуры в Крыму пока ситуацию официально не комментировали.

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С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как "борьбу с инакомыслием".
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татары не сопротивлялись в Крыму-это результат
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Не в обиду пострадавшему.. Всегда ржал с ментовского изложения происходящего )))
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Ударні безпілотники України потрібно випробовувати та застосовувати для ліквідації керівників терористичних банд ФСБ та поліції РФ в Криму!
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Игорь,я вас уважаю. Но если собъют в Крыму и выяснится,что беспилотник украинский - мир это не одобрит.Включая и Запад.
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Ізраїль знищує ракетами та авіаударами будь яких терористів і навіть сирійських військових які загрожують проведенню операцій Ізраїлю в Сирії і всі мовчать! Будут мовчати і тут!
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...был нанесен авиаудар неизвестным летательным аппаратом ,без опознавательных знаков.... и такой летательный аппарат можно купить в любом рашистском военторге, за пару сотен баксов.....ла ла ла...."зеленые беспилотники"
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Украинский беспилотник на территории Украины, и что...?
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причём используется для ликвидации террориста...
причём здесь мир?
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А я бы добавил, террористов переодетых в российскую форму, которые с целью дискредитации "миролюбивого-лучезарного" имиджа россии творят свои преступления против человечества.
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Жалко парня...Пережить застенки кацапомразей никому не пожелаешь...
Но хочется таки спросить, а что, так анонсированный крымскотатарский батальон уже на передовой? И какова его численность?
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Как они туда пойдут,у каждого татарина кацапский паспорт.
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Я не менее вас радикален.Но !Есть другие способы. Не менее действенные. Удушение санкционное. Они его включили процентов на 10 %.Не более. Нужно добиваться усиления. Они так ссср завалили без единого выстрела.
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Вот же твари кацапские!
Ничё, отрыгнутся им ещё кровавой пеной и Крым, и Донбасс и прочие подляны.
Весь Мир ссаными тряпками их триста следующих лет хлестать по морде будет.
Вангую с железной уверенностью!
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гефеста для начала зашлите в крымскую клиническую больницу...
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у цих ублюдків є свої діти або будуть, вони виростуть і опиняться в такій же ситуації, їх теж битимуть і катуватимуть, а папашки будуть зеленіти від гнєва правєдного, чи згадають вони цей випадок, питання риторичне
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Так , від карми ніде не сховаєсся... На моїх очах гинули ті, хто нас знищував. Сподіваюся, що я ще й не про всіх знаю.
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Вот теперь делвйте выводы ,сколько горя,беды эта оккупация в Крыму принесла! Кто ходит на концерты российских артистов и наших коллаборантов продажных,тот спонсирует оккупацию Украины! Вообщем должен быть закон в Украине и нести наказания как артисты ,так и организаторы! Нужно хотя бы начинать с таких мелочей поддерживать в Крыму ,крымских татар,украинцев,крымчан ! Это ужас какой то!
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рашистские уебки, колоборанты, хуйло, русскомировцы, братушки и весь прочий зброд, - вы твари!
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Татары как терпилы уже.Пока не начнёте уничтожать русню толку не будет так и будите терпилами и вас будут убивать !!!
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Ну,кто ещё сомневается что в роисе не фашизм?
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І все таки - в кримські татари мали право на спротив, оскільки проти них діяли ЛЮДИ В МАСКАХ і ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗНАКІВ.
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Мдааа...Невольно вспоминаются слова одного из форумчан по поводу Голодомора...(может не дословно) Те, кому в 20-х годах было пофиг в какой стране им жить и какая у них будет власть, в 30-х годах умирали от голода...
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И никаеой реакуии админимтрации пороха,они с Саакашвили борятся за свои жирные места.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПропавшего после обыска крымчанина Параламова избили "до неподвижности", - родственники. ВИДЕО(обновлено)
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