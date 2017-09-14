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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:беспилотник (594) испытания (187) Турчинов (3320)

 Турчинов: Сегодня прошли удачные испытания беспилотника ударного действия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня состоялись удачные испытания беспилотника ударного действия. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на полигоне Гончаровское Черниговской области после завершения испытаний.

По его словам, одна из задач, которую ставил Совет национальной безопасности и обороны перед украинским оборонно-промышленным комплексом, - "это налаживание производства качественных беспилотных летательных аппаратов боевого применения", сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

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Турчинов: Сегодня прошли удачные испытания беспилотника ударного действия 01

Турчинов: Сегодня прошли удачные испытания беспилотника ударного действия 02


"Разведывательно-ударный комплекс "Сокол", который мы сегодня опробовали, состоит из одной разведывательной и трех ударных боевых машин, поэтому он способен находить и точно поражать цели, используя, в зависимости от задач, боеприпасы фугасного, осколочно-фугасного и термобарического действия", - отметил Турчинов после окончания испытаний, добавив, что сегодняшние испытания проходили в чрезвычайно сложных метеоусловиях: "порывы ветра были 14-17 метров в секунду". "Несмотря на эти проблемы, практически все поставленные задачи выполнены, цели - поражены".

Секретарь СНБО сообщил, что данный беспилотник - "это продукт успешной кооперации украинского предприятия "Чезара" совместно с польскими партнерами".

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Турчинов: Сегодня прошли удачные испытания беспилотника ударного действия 03

Турчинов: Сегодня прошли удачные испытания беспилотника ударного действия 04

Турчинов: Сегодня прошли удачные испытания беспилотника ударного действия 05


"Испытания прошли успешно, продемонстрировав эффективность данных беспилотных комплексов. Следующий шаг - поставить их на вооружение и эффективно использовать в боевых условиях", - сказал он.

Секретарь СНБО после совещания с производственниками и военными сообщил, что в ближайшее время будут представлены новые модели ударных БПЛА "значительно большей дальности применения и с более мощными боевыми характеристиками".

Турчинов: Сегодня прошли удачные испытания беспилотника ударного действия 06
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Дык, с чего ЕНТА каазламордыя будут пополнять, когда в украине накрылась вся партия армат (одна штука)... Бг-ггг...ХЕХ...
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Денис Казанський‏ @den_kazansky 3 ч.3 часа назад
Реакция счастливых жителей ЛНР на новость про готовящееся отжатие их квартир. Раньше надо было думать, товарищи. Теперь поздно

Турчинов: Сегодня прошли удачные испытания беспилотника ударного действия - Цензор.НЕТ 8728
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Вот ента попадос, лучше чем беспилотником...
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"Сегодня состоялись удачные испытания беспилотника ударного действия!" - А я то думаю , с чего бы это муйлуша решил перебросить из-под Москвы танки... Втраты каки-нить шо ли были ...ХМЫ...
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Не знаю даже...кто видел ударные БПЛА США там размер совсем другой и соответсвенно дальность, высота полёта и бомбовая нагрузка которую несёт такой БПЛА в разы мощнее, есть также со стелс покрытием, взлетает с авианосцев и наземных аэродромов, нам остаётся только помечтать. Удивляют те идиоты которые тут пишут зачем на оружие США типа у Украины всё есть, это или идиот или хитрый враг.
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это лишь первый украинский ударный...на подходе разработка от волонтеров...какой лучше исчо не известно.
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Ударные дроны сегодня на коленке лепят все кому не лень. Даже духи в кишлаках.
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Не вижу смысла
Лучше бы разделили на две части - безпилотник разведки-наведения и управляемые ракеты.
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ракеты это совершенно другой уровень технической сложности и систем управления, даже самая убогая управляемая ракета стоит сотни тысяч долларов. А этот комплекс сделан практически с общедоступных технологий...самая сложная часть в нем это головка наведения. Это оружие чисто для окопной войны...обнаружил противника, отправил ему подарочек.
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идея отличная, поздравляю с реализацией первого этапа, но отрабатывать ... долго придется
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"Испытания прошли успешно, продемонстрировав эффективность данных беспилотных комплексов. Следующий шаг - поставить их на вооружение и эффективно использовать в боевых условиях", - сказал он.

Секретарь СНБО после совещания с производственниками и военными сообщил, что в ближайшее время будут представлены новые модели ударных БПЛА "значительно большей дальности применения и с более мощными боевыми характеристиками".
Источник: https://censor.net.ua/v455296
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Старий Кінь, сомневаюсь что такой БПЛА США как GLobal Hawk способен собрать аматор или даже государство аматор, это дорогая штука час полёта 30тыс.$, но зато может нести бомбовую нагрузку 900 кг за один полёт, может уничтожать особо важные цели в том числе в бунке, несколько систем наведения в том числе Gps, работает в любую погоду и т.д.
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Ну і ? Скільки у поставлено у військо всього БПЛА? Кіт наплакав. А все локшинка та піар.
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лишний раз убедился шо диванные эксперды по бпла как всегда в "ударе "
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныТурчинов: Сегодня прошли удачные испытания беспилотника ударного действия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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