 Турчинов: Сегодня прошли удачные испытания беспилотника ударного действия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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"Разведывательно-ударный комплекс "Сокол", который мы сегодня опробовали, состоит из одной разведывательной и трех ударных боевых машин, поэтому он способен находить и точно поражать цели, используя, в зависимости от задач, боеприпасы фугасного, осколочно-фугасного и термобарического действия", - отметил Турчинов после окончания испытаний, добавив, что сегодняшние испытания проходили в чрезвычайно сложных метеоусловиях: "порывы ветра были 14-17 метров в секунду". "Несмотря на эти проблемы, практически все поставленные задачи выполнены, цели - поражены".
Секретарь СНБО сообщил, что данный беспилотник - "это продукт успешной кооперации украинского предприятия "Чезара" совместно с польскими партнерами".
"Испытания прошли успешно, продемонстрировав эффективность данных беспилотных комплексов. Следующий шаг - поставить их на вооружение и эффективно использовать в боевых условиях", - сказал он.
Секретарь СНБО после совещания с производственниками и военными сообщил, что в ближайшее время будут представлены новые модели ударных БПЛА "значительно большей дальности применения и с более мощными боевыми характеристиками".
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Реакция счастливых жителей ЛНР на новость про готовящееся отжатие их квартир. Раньше надо было думать, товарищи. Теперь поздно
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Лучше бы разделили на две части - безпилотник разведки-наведения и управляемые ракеты.
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Секретарь СНБО после совещания с производственниками и военными сообщил, что в ближайшее время будут представлены новые модели ударных БПЛА "значительно большей дальности применения и с более мощными боевыми характеристиками".
Источник: https://censor.net.ua/v455296
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