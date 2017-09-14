 Доходы Госбюджета значительно выросли за счет детенизации и борьбы с коррупцией, - Порошенко. ВИДЕО

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"Резко выросли доходы Государственного бюджета за счет детенизации, за счет борьбы с коррупцией. Это является ярким свидетельством того, что финансовые, теневые потоки, которые ранее питали коррупционеров и преступников на сегодняшний день наконец-то заведены в Государственный бюджет", - подчеркнул Петр Порошенко.
Президент отметил, что значительно возрос удельный вес ЕС в нашей внешней торговле, в частности в 2009 году он составлял 25%, в 2014 году - 30%, сейчас он составляет 40%.
Глава государства также подчеркнул, что в рамках политики децентрализации особенно возросли доходы местных бюджетов и расходы, направляемые на развитие. В отдельных территориальных общинах они увеличились в 7-10 раз, отметил он.
Президент напомнил о росте минимальной заработной платы и, соответственно, росте средней зарплаты в государстве. Также было существенно снижена ставка единого социального взноса для работодателей и сокращено количество налогов.
Глава государства подчеркнул, что введна прозрачность расходования государственных средств путем публичного доступа ко всем расходам государственного бюджета. Также он напомнил, что введена система электронного администрирования НДС и единый реестр возмещения НДС.
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Таким путём государство накануне трёхкратного обесценивания гривни украло налоговый кредит по НДС у бизнеса.
Сегодня форма налоговой декларации по НДС определена приказом Минфина от 28.01.2016 №21, и эта форма в строчке 19.1 раздела III содержит словосочетание "на момент подачи налоговой декларации", которое исключает включение в него "переходных" результатов деятельности плательщика НДС за предыдущие отчётные периоды.
Вот и весь секрет увеличения доходной части госбюджета по НДС: этот налог давно уже стал налогом с оборота по ставке 20%.
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детенизации и борьбы с коррупцией...
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если хочешь победить коррупцию - возглавь ее...
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Скажите, а шо сейчас с теми самыми коррупционеарами и преступниками? Где они?
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ПЕДЯ!!! ТВОЯ ОЧЕРЕДНАЯ ПИАР БРЕХНЯ УЖЕ НАЧИНАЕТ ВЫЗЫВАТЬ НЕПРИЯЗНЬ У ЛЮДЕЙ.
ПОТОМУ ШО КОГДА ДОХОДЫ ГОСБЮДЖЕТА РАСТУТ, ВСЕГДА В СООТВЕТСТВИИ ПОВЫШАЕТСЯ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ.
В ДАННОМ СЛУЧАЕ - ЭТОГО НЕ ПРОИСХОДИТ.
ТУТ ВСЕГО 2 ВАРИАНТА: ТВОЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАК ОБЫЧНО, ПИАР-БРЕХНЯ, ИЛИ ТОГДА ТЫ ДОЛЖЕН ДАТЬ ПОЯСНЕНИЯ К ЭТОМУ: КУДА ДЕВАЮТСЯ ДЕНЬГИ ИЗ ГОСБЮДЖЕТА?
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йотрахнуте на весь зріст!
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это то же, что мама - девственница...
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Одно всегда поражало: как это животное, которое ОЧЕНЬ богатое, которому выпал шанс послужить своей стране, просрало этот шанс на карьеру вечного (зато богатого!) злодия!
Как вот относиться к такому президенту...
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