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 Политика Украины
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 Доходы Госбюджета значительно выросли за счет детенизации и борьбы с коррупцией, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Петр Порошенко во время встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса отметил, что макроэкономическая и макрофинансовая ситуация в Украине кардинально изменилась, а доходы Государственного бюджета выросли за счет детенизации и борьбы с коррупцией.

Об этом сообщает пресс-служба АП, передает Цензор.НЕТ.

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"Резко выросли доходы Государственного бюджета за счет детенизации, за счет борьбы с коррупцией. Это является ярким свидетельством того, что финансовые, теневые потоки, которые ранее питали коррупционеров и преступников на сегодняшний день наконец-то заведены в Государственный бюджет", - подчеркнул Петр Порошенко.

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Президент отметил, что значительно возрос удельный вес ЕС в нашей внешней торговле, в частности в 2009 году он составлял 25%, в 2014 году - 30%, сейчас он составляет 40%.

Глава государства также подчеркнул, что в рамках политики децентрализации особенно возросли доходы местных бюджетов и расходы, направляемые на развитие. В отдельных территориальных общинах они увеличились в 7-10 раз, отметил он.

Президент напомнил о росте минимальной заработной платы и, соответственно, росте средней зарплаты в государстве. Также было существенно снижена ставка единого социального взноса для работодателей и сокращено количество налогов.

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Глава государства подчеркнул, что введна прозрачность расходования государственных средств путем публичного доступа ко всем расходам государственного бюджета. Также он напомнил, что введена система электронного администрирования НДС и единый реестр возмещения НДС.
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-- С добрым утром, Киса, -- сказал он, давясь зевотой, -- я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по чем-то там затрепетало... вспоминал Остап...(c)
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Утверждённая приказом Минфина от 23.01.2015 №13 форма приложения №2 к декларации по НДС исключала декларирование отрицательного значения сумм НДС, возникшего после 01.02.2015.

Таким путём государство накануне трёхкратного обесценивания гривни украло налоговый кредит по НДС у бизнеса.

Сегодня форма налоговой декларации по НДС определена приказом Минфина от 28.01.2016 №21, и эта форма в строчке 19.1 раздела III содержит словосочетание "на момент подачи налоговой декларации", которое исключает включение в него "переходных" результатов деятельности плательщика НДС за предыдущие отчётные периоды.

Вот и весь секрет увеличения доходной части госбюджета по НДС: этот налог давно уже стал налогом с оборота по ставке 20%.
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Врядли это можно назвать оптимизмом. Безмозглое надувательство.
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Ему зеркальце в ответ,- ты дурак,ей, спору нет...Но все ж есть тебя дурнее..Туповатей,дебильнее..Все на дурке,где тебя ждет судьбинушка твоя !
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Доходы Госбюджета значительно выросли за счет
детенизации и борьбы с коррупцией...


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А имена посаженых корупционеров можешь назвать а?!!
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Доходы Госбюджета значительно выросли за счет детенизации и борьбы с коррупцией, - Порошенко.


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он то знает!
если хочешь победить коррупцию - возглавь ее...
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Мля..кацапське ху@йло..скільки ще ми будем терпіти шохоладних барихх..рятуй..
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А після "деофшоризації" жили б при камммунізмі...😀😀😀😀
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Все верно.Только коммюнизьм не употребляй...Коробит.
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"финансовые, теневые потоки, которые ранее питали коррупционеров и преступников на сегодняшний день наконец-то заведены в Государственный бюджет", сказав Порошенко.
Скажите, а шо сейчас с теми самыми коррупционеарами и преступниками? Где они?
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"выросли доходы бюджета за счет детенизации Источник: https://censor.net.ua/v455295" - кто вышел из тени БПП!?
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О какой борьбе с коррупцией вы говорите,если нет обвинительных приговоров в суде???
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за счёт усиления налогового давления..в основном на средний производственный бизнес..
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Доходы выросли, а зарплаты учителям чего не выросли
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Доходы Госбюджета значительно выросли за счет детенизации и борьбы с коррупцией, - Порошенко.
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ПЕДЯ!!! ТВОЯ ОЧЕРЕДНАЯ ПИАР БРЕХНЯ УЖЕ НАЧИНАЕТ ВЫЗЫВАТЬ НЕПРИЯЗНЬ У ЛЮДЕЙ.

ПОТОМУ ШО КОГДА ДОХОДЫ ГОСБЮДЖЕТА РАСТУТ, ВСЕГДА В СООТВЕТСТВИИ ПОВЫШАЕТСЯ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ.

В ДАННОМ СЛУЧАЕ - ЭТОГО НЕ ПРОИСХОДИТ.

ТУТ ВСЕГО 2 ВАРИАНТА: ТВОЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАК ОБЫЧНО, ПИАР-БРЕХНЯ, ИЛИ ТОГДА ТЫ ДОЛЖЕН ДАТЬ ПОЯСНЕНИЯ К ЭТОМУ: КУДА ДЕВАЮТСЯ ДЕНЬГИ ИЗ ГОСБЮДЖЕТА?



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вот брехун, а чего про 144 реформы постеснялся сказать ? вообще как-то он превратился в партийно-комсомольского оратора излагающего высшие истины народу-холопу ... скоро в памятник переродится
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как же хочется заехать по этой наглой пиздливой роже лопатой
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еще раз в 7 раз газ подними, уголь американский перепродай Ахметке,по червонцу до пенсии додай( что бы из субсидии вылетели ) доходов будет больше
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Ти ба! Якщо не звиздить, то мабуть красти перестав. А напряму про це сказати соромиться.
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Нас это не волнует дебилы,главное доходы граждан и цены в магазинах,что вы несете за бред постоянно?!?!И не говорите что зарплаты растут,цены растут быстрее в несколько раз,на все!!!!
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Радости у Петра-реформатора аж полные штаны! Доходы бюджета выросли только благодаря не возмещения НДС, и так же благодаря увеличения налогов и бешеной инфляции! Придурок !
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Если из оффшоров возвращать украденное....
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Воры грабят воров у воров резко выросли доходы.
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Оффшоренко - борец с коррупцией,
это то же, что мама - девственница...
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Я понял,главный крупционер в стране это народ,- поэтому авшорники подняли цены на коммуналку,продукты,бензин.Глядя в их честные поросячья рыла,сразу говоришь,- Верю!
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Борьба с коррупцией по украински - у одного забрали, а другому(своему) отдали.
Одно всегда поражало: как это животное, которое ОЧЕНЬ богатое, которому выпал шанс послужить своей стране, просрало этот шанс на карьеру вечного (зато богатого!) злодия!
Как вот относиться к такому президенту...
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за счет детенизации и борьбы с коррупцией(С)

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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныДоходы Госбюджета значительно выросли за счет детенизации и борьбы с коррупцией, - Порошенко. ВИДЕО
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