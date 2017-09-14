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 Политика Украины
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Все про:бизнес (1067) ВР (22998) Порошенко (13793) судебная реформа (607) Цеголко (154)

 Порошенко: "Ожидаю, что на следующей неделе ВР завершит судебную реформу". ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что украинский парламент на следующей неделе завершит судебную реформу.

Об этом он заявил во время встречи с представителями украинского и иностранного бизнеса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter пресс-секретаря Президента Святослава Цеголко.

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"Ожидаю, что на следующей неделе ВР завершит судебную реформу. Мы не собираемся мириться с несправедливым судопроизводством, в том числе и для бизнеса", - процитировал слова Порошенко его пресс-секретарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный суд и обновленный Верховный Суд должны стать финальным этапом украинской судебной реформы, - евродипломат

Порошенко: Ожидаю, что на следующей неделе ВР завершит судебную реформу 01

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мвф привязывает транш к пенсионной:
"заткните дыру, нальем воды"
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В такую минуту хочется плакать и верить, что простокваша на самом деле полезнее и вкуснее хлебного вина, - размышлял Бендер (с)
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Может хватит уже реформ,петруха? уже сдачи нечем давать?
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мы тоже ожидаем когда ты посадишь троих друзей и продаш фабрику
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ну что ж так прикалываться то!
петросян нервно курит
то неприкосновенность снять... но в следующей жизни!
то судьям честными приказал быть... но когда мы станем кошками??? ла-ла-ла-ла!!
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прийдёт Михо и проведёт настоящую судебную реформу = всех судей в один день уволит , всех олигархов брилиантовых прокуроров в тюрьму и бить по голове утюгом каждый день - корупцию из мозгов выбивать .
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И все сам, все сам. Ну он же будет и Президентом, и прокурором, и судьей и если что , ВРУ может заменить.
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Угу . Мы уже видели реформу в мусарне ..Только форму одежды и реформировали..
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ну...не только форму .еще помню были две горячие грузинки.не BACCARA конечно но все же
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недавно вызывал ментов сосед быдло оборвал провода два дня ехали так и не доехали кабеля на дороге лежат по ним камазы быдлу землю возят вот такая реформа мусарни
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И что, суды будут следовать букве закона или придумают новый алфавит?
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Уже года 3 сажать пора полным ходом за коррупцию,гос.измену,рейдерство и "прихватизациюд"...А они всё словоблудят...Дожддутся,что слово возьмёт товарищ Маузер...
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так это готовый диагноз, таких не выбирать, а лечить надо. Принудительно...
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наверное реформа будет повернута лицом к народу и спиной к "власти"
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в Раде нет Конгрессменов США,половина минимум слуги Педофила
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А когда начали судову реформу? Я опять что-то пропустил...
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Единственный проект, который способен вернуть его величеству былой рейтинг - это ликвидация последствий ледникового периода, всемирного потопа и извержения Везувия. Но для этого нужно выделить огромные средства из госбюджета.
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в Молдове наоборот,Додон слуга Педофила,Парламент нет
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И Кабмин тоже правильный - и по хрену всем Додон.
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Если петя хочет переизбраться,то должен вернуть саакашвилли для отбора голосов у "политически спящей" тимошенки.
Хуйло готов будет петю поддержать, лишь бы не дать саакашвилли к реваншу. Саакашвилли это успех борьбы с воровством страны, тимошенко это конец украине.

Хуйло готов даже петю поддерживать на выборах всема копытами, лишь бы не дать саакашвилли прийти в парламент. Пете выгодно вернуть саакашвилли, а украине саакашвилли еще более выгоден.Так как сговорные картели, особенно топливные картели мертветчука и коррупционеры заедают украину до смерти. И как можно видеть
воровская мафия с расходным материалом в АП со всех сил противодействует саакашвилли.
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Ваши реформы - это снять старых и поставить своих, преданных вам и плюс миллиарды на этом списать, вот и вся реформа. Это было с полицией и это будет с судами.
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Ой, стільки вже всього завершено...

Вже всля Європа заздрить нам, тотально реформованим, скоро Гройсмана з Яценюком з руками відривати будуть всякі Німеччини і Швейцарії, щоб вони і їм допомогли стільки реформ провестииии.
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Яценюка не трогать!! ( на корейские фронты готовится...)
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Наслідки судової "реформи" і "люстрації" від Парашенка:31.07.17Суддяназвала матеріали ГПУ у "справі Пшонки" купою паперу https://ua.censor.net.ua/news/449851/suddya_nazvala_materialy_gpu_u_spravi_pshonky_kupoyu_paperu
Українські суди винесли щодо 173 осіб вироки за сепаратизм: більшість залишилися на
свободі https://ua.censor.net.ua/news/452760/ukrayinski_sudy_vynesly_schodo_173_osib_vyroky_za_separatyzm_bilshist_zalyshylysya_na_svobodi
11.07.17Ривненский суд освободил раскаявшегося боевикаhttps://censor.net.ua/news/447376/rivnenskiyi_sud_osvobodil_raskayavshegosya_boevika

14.06.17 12:47Виправдувальний вирок для екс-мера Кадіївки Борисова, якого звинувачували в сепаратизміhttps://ua.censor.net.ua/news/443991/prokuratura_oskarjyla_vypravduvalnyyi_vyrok_dlya_eksmera_kadiyivky_borysova_yakogo_zvynuvachuvaly_v
Охендовського визнано постраждалим від дій НАБУhttp://www.pravda.com.ua/news/2017/03/17/7138505/
28.04.17ВРП відмовилася притягнути до відповідальностісуддю Ізовітову-Вакім за заборону мітингів активістам Євромайдану: розглядаютьпитання про її безстрокове призначення на посадуhttp://ua.censor.net.ua/news/438169/vrp_vidmovylasya_prytyagnuty_do_vidpovidalnosti_suddyu_
Суд полтора года не выносит приговор бывшему прокурору Подольского района Киева Нечипоренко, обвиненному в вымогательстве,http://censor.net.ua/news/437253/sud_poltora_goda_ne_vynosit_prigovor_byvshemu_prokuroru_podolskogo_rayiona_kieva_nechiporenko_obvinennomu
07.04.17Суд отказал ГПУ в заочном расследовании против экс-министра финансов Колобова http://censor.net.ua/forum/910994/sud_otkazal_gpu_v_zaochnom_rassledovanii_protiv_eksministra_finansov_kolobova/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_63400981
Апеляційний суд дозволив використовувати формулу «Роттердам+» й надалі http://ua24ua.net/sud_znovu_zahistiv_vladu_i_dozvoliv_grabuvati_narod_rotterdam_pratsyue_dali/
Украинский суд обязал госпредприятие выплатить миллионы террористам "ЛНР", которые "отжали" предприятие у законного владельцаhttps://censor.net.ua/photo_news/449073/ukrainskiyi_sud_obyazal_gospredpriyatie_vyplatit_milliony_terroristam_lnr_kotorye_otjali_predpriyatie
19.05.16 Суд запретил НАБУ исследовать переписку экс-помощницы нардепа Грановского на предмет причастности к отмыванию денег наОПЗ, - "Наші гроші" http://censor.net.ua/news/389204/sud_zapretil_nabu_issledovat
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Все правильно, только есть маленькое дополнение . Это в первую очередь происходит по причине ,, качественной" подготовки документов НАБУ и ГПУ. А потом очень легко рассказывать про ,, не правильные" суды. Не хер на зеркало пенять, коли рожа крива.
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Ні, все це від лукавого.Тут також НАБУ винне? ВРП рекомендувала довічно призначити на посаду
суддю Зелінську, яка судила активістів Євромайдану, - адвокат Маселко

https://ua.censor.net.ua/news/451752/vrp_rekomenduvala_dovichno_pryznachyty_na_posadu_suddyu_zelinsku_yaka_sudyla_aktyvistiv_yevromayidanu

Некоторые украинские судьи продолжают
игнорировать факт российской агрессии, -
Сенченкоhttps://censor.net.ua/news/454619/nekotorye_ukrainskie_sudi_prodoljayut_ignorirovat_fakt_rossiyiskoyi_agressii_senchenko

http://sprotiv.org/64049#.VzkH3XC89QM

12.09.17
Суд над ватажками "ЛНР" у справі про загибель Іл-76 у
луганському аеропорту не відбувся через повторний самовідвід
суддівhttps://ua.censor.net.ua/news/455039/sud_nad_vatajkamy_lnr_u_spravi_pro_zagybel_il76_u_luganskomu_aeroportu_ne_vidbuvsya_cherez_povtornyyi

"Все доказательства по
Иловайскому котлу есть. Суд должен определить только меру ответственности
должностных лиц", - Бутусов. Заявление
Генштаба о штурме Иловайска по инициативе МВД - ложь. Приказы подтверждают, что
добробаты бросались в бой по заранее утвержденному Муженко плану, - Бутусов
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А строительство дорог это тоже реформы??? В странах ЕС это - необходимость.
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Если сегодня Кондитер повторит подвиг Индюковича 2011 года и сделает Украину Президентско-парламентской республикикой тогда что т изменится.А так маемо то шо маемо....
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"Порошенко: "Ожидаю, что на следующей неделе ВР завершит судебную реформу" - значит "аргументы" Барыга уже доставил на места, и по назначению.
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У нас, ще й судова реформа йде?!
Цікаво , які результати?
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Украине сегодня нужен Пиночет на 5 лет,крысы Педофила исчезнут сами собой....,к сожалению Кондитер не диктатор
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Дай ему второй срок(препиздента) -оно себя покажет..Поэтому его ждет первый срок,но попизже..
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он пародия на диктатора, но, к сожалению, за его хотелки расплачивается народ, а он жиреет...
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филипинский теперешний...чем не вариант??? креативит страшно...его бы пригласить..
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Україні потрібна влада з етнічних Українців Націоналістів.
тільки тоді Україна буде процвітаючою країною КРАПКА
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Немножко не так надо было сказать :,, Ожидаю, что на следующей неделе Верховный Суд полностью перейдёт в мое личное управление".
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Вангую, что юля скрипя зубами проголосует за эту реформу
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Посмотрите на Карту Европы и найдите Голландию.На сегодня маленькая Голландия занимает 2 место в мире по сельхозпроизводству и животноводству после США,хотя по территории США больше чем Голландия в 270 раз.....,парадоксы Ыканомики...
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что-то Вы перепутали. если брать объем сельхозпроизводства и животноводства в деньгах, то не может маленькая Голландия быть на втором месте в мире.
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Судебная реформа - это когда суд присяжных будет выносить вердикт, а не коррумпированные судьи.
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У украинской футбольной сборной ШАНСЫ НОЛЬ, пока там половина родственники депутатов пешком ходят, другая половина бегает за них.



Украинскую футбольную сборную нужно проверить на наличие братов, сватов и прочей херни коррупционеров-чиновников.
Футбольные школы проверить на наличие родственников коррупционеров-чиновников. Всех инвалидов нужно изгнать, потому что
туда чиновники суют весь свой родственный шлак, который ни к точным наукам, ни к гуманитариям, а тем более к спорту не расположен.
Чтобы умстевенные и физические инвалиды получали козырную зарплату у государства.
Почему футболисты сборной ходят пешком, та потому что им ПОКУЙ чтобы бегать, богательнький папец замажет. Бегают и стараются только действительно обдарованные и такие кто хочет добиться успеха.
Журнашлюхи которые не делают проверок и не извлекают такой шлак на общественные обсуждения должны быть уничтожены.
Если журнашлюха раз в месяц не сдает антикоррупионный отчет в тотально коррумпированной украине(в раше даже не подсвечивается-там полный коррупционный пистец), то избавлять ее лицензии работать в сми.
Антимонопольный комитет разогнать и поставить его сдавать отчеты о проделанной работе и о проверке сборной тоже.
В интересах сша предоствить украине футбольные с психическими(в них вся соль)технологии, и нормальных тренеров.
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Надеюсь на следующей неделе ОНО уедет в Ростов.
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Ха. Для Путина целесообразнее, чтобы ОНО как можно дольше оставалось президентом Украины.
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У лещенко как будущего перспективного политика(президента) будущая жена ватная чекистка,как советская чекистка жена у трампа. Технологии те же. Спящий агент называется. Причем чекисты ее ведут, помагают ей с успешностью там дижеинга или съемках в фильма и прочее и тд. Учат ее сосать, если лещенку нравится божественнй отсос, учат трахаться, учат обходить семейные конфликты, учат всему чтобы его сопровождать организм до часа Х. Есть высокие риски подозрения что у пети жена тоже чекистка, бегает
сливать инфу и получать инструкции к московским попам и все делает чтобы лавра не перешла украине. Чтобы чекисты могли там центр управления украиной и держать терров,что и произошло под кабмином.
Вина в теракте на пете и гроймане,потому что лавра еще остается центром управления украиной и источником чекистов в украине.
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Какая нафиг реформа? Судьи внаглую берут самоотводы если не хотят рассматривать какое дело и все им с рук сходит, а дела месяцами, а то и годами не рассматриваются.

И в суд берут только своих людей, остальным юристам туда дорога заказана. Не уливительно что как был суд коррупционным так и остался.
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Гром-2 множит агрессию соседей на ноль.


Только НОВОЕ ОРУЖИЕ имеет смысл. Только новое оружие меняет правила игры для агрессора.
Только НОВОЕ ОРУЖИЕ имеет смысл.
Только серийные поставки НОВОГО ОРУЖИЯ имеет смысл.
Его боятся и УВАЖАЮТ враги.
Новые птрк Стугна и Корсар в серию сотнями штук с лаз. наведением на последней секунде и меркель летит у хуйлу требовать прекращать свои лживые игры на удовольствие в войну(иначе она будет путина тихо поддерживать, хоть и на словах лгать что она против агрессии). А если будут Стугна бить на 10км с пробитием бронестали на 1000мм, то меркель будет ночевать у собачей будки путина.
Только Стугна на 10км/1000мм с дублированным производством под землей заставит меркель искренно требовать у хуйла съепаться нах.
А если появится зрк днепр и Гром с коршуном сразу закроются цыгане, потому что с украиной тогда только дружить, а не нападать.
Гром-2 и Оплоты(хотя бы один с суперстеклянной кабиной с орлиным глазом и отличными мозгами(суо) в роте рахитных слепо-глухих т64)решает задачу агрессии соседей, он ее множит на ноль.
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В Україні десятки вузів випускають юристів....сотні тисяч Українців з юридичною освітою.НЕВЖЕ влада не здатна замінити 10 тисяч суддів?.........не вірю.яК ПОТРІБНО БУЛО ПРОВЕСТИ СУДОВУ РЕФОРМУ- 3 РОКИ НАЗАД. Взяти в кожному вузі кращих з кращих студентів - і перенаправити їх навчання на суддів.Дати їм квартири і гідну зарплату, а ВСІХ інших суддів звільнити без права повернення.Ми б уже давно б забули про "судову рехформу"...Кроми реформування АРМІЇ в Україні не відбулось жодної реформи - одна ПОКАЗУХА ....
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...завершит судебную реформу..
Для начала, хорошо бы ее начать.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко: "Ожидаю, что на следующей неделе ВР завершит судебную реформу". ВИДЕО
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