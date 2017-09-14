 Порошенко: "Ожидаю, что на следующей неделе ВР завершит судебную реформу". ВИДЕО

Об этом он заявил во время встречи с представителями украинского и иностранного бизнеса, передает Цензор.НЕТ
со ссылкой на Twitter
пресс-секретаря Президента Святослава Цеголко.
"Ожидаю, что на следующей неделе ВР завершит судебную реформу. Мы не собираемся мириться с несправедливым судопроизводством, в том числе и для бизнеса", - процитировал слова Порошенко его пресс-секретарь. Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный суд и обновленный Верховный Суд должны стать финальным этапом украинской судебной реформы, - евродипломат
Ответить
"заткните дыру, нальем воды"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
петросян нервно курит
то неприкосновенность снять... но в следующей жизни!
то судьям честными приказал быть... но когда мы станем кошками??? ла-ла-ла-ла!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хуйло готов будет петю поддержать, лишь бы не дать саакашвилли к реваншу. Саакашвилли это успех борьбы с воровством страны, тимошенко это конец украине.
Хуйло готов даже петю поддерживать на выборах всема копытами, лишь бы не дать саакашвилли прийти в парламент. Пете выгодно вернуть саакашвилли, а украине саакашвилли еще более выгоден.Так как сговорные картели, особенно топливные картели мертветчука и коррупционеры заедают украину до смерти. И как можно видеть
воровская мафия с расходным материалом в АП со всех сил противодействует саакашвилли.
Ответить
Ответить
Вже всля Європа заздрить нам, тотально реформованим, скоро Гройсмана з Яценюком з руками відривати будуть всякі Німеччини і Швейцарії, щоб вони і їм допомогли стільки реформ провестииии.
Ответить
Ответить
https://cdn.politforums.net/images/icons/76.gif
Ответить
Українські суди винесли щодо 173 осіб вироки за сепаратизм: більшість залишилися на
свободі https://ua.censor.net.ua/news/452760/ukrayinski_sudy_vynesly_schodo_173_osib_vyroky_za_separatyzm_bilshist_zalyshylysya_na_svobodi
11.07.17Ривненский суд освободил раскаявшегося боевикаhttps://censor.net.ua/news/447376/rivnenskiyi_sud_osvobodil_raskayavshegosya_boevika
14.06.17 12:47Виправдувальний вирок для екс-мера Кадіївки Борисова, якого звинувачували в сепаратизміhttps://ua.censor.net.ua/news/443991/prokuratura_oskarjyla_vypravduvalnyyi_vyrok_dlya_eksmera_kadiyivky_borysova_yakogo_zvynuvachuvaly_v
Охендовського визнано постраждалим від дій НАБУhttp://www.pravda.com.ua/news/2017/03/17/7138505/
28.04.17ВРП відмовилася притягнути до відповідальностісуддю Ізовітову-Вакім за заборону мітингів активістам Євромайдану: розглядаютьпитання про її безстрокове призначення на посадуhttp://ua.censor.net.ua/news/438169/vrp_vidmovylasya_prytyagnuty_do_vidpovidalnosti_suddyu_
Суд полтора года не выносит приговор бывшему прокурору Подольского района Киева Нечипоренко, обвиненному в вымогательстве,http://censor.net.ua/news/437253/sud_poltora_goda_ne_vynosit_prigovor_byvshemu_prokuroru_podolskogo_rayiona_kieva_nechiporenko_obvinennomu
07.04.17Суд отказал ГПУ в заочном расследовании против экс-министра финансов Колобова http://censor.net.ua/forum/910994/sud_otkazal_gpu_v_zaochnom_rassledovanii_protiv_eksministra_finansov_kolobova/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_63400981
Апеляційний суд дозволив використовувати формулу «Роттердам+» й надалі http://ua24ua.net/sud_znovu_zahistiv_vladu_i_dozvoliv_grabuvati_narod_rotterdam_pratsyue_dali/
Украинский суд обязал госпредприятие выплатить миллионы террористам "ЛНР", которые "отжали" предприятие у законного владельцаhttps://censor.net.ua/photo_news/449073/ukrainskiyi_sud_obyazal_gospredpriyatie_vyplatit_milliony_terroristam_lnr_kotorye_otjali_predpriyatie
19.05.16 Суд запретил НАБУ исследовать переписку экс-помощницы нардепа Грановского на предмет причастности к отмыванию денег наОПЗ, - "Наші гроші" http://censor.net.ua/news/389204/sud_zapretil_nabu_issledovat
Ответить
Ответить
суддю Зелінську, яка судила активістів Євромайдану, - адвокат Маселко
https://ua.censor.net.ua/news/451752/vrp_rekomenduvala_dovichno_pryznachyty_na_posadu_suddyu_zelinsku_yaka_sudyla_aktyvistiv_yevromayidanu
Некоторые украинские судьи продолжают
игнорировать факт российской агрессии, -
Сенченкоhttps://censor.net.ua/news/454619/nekotorye_ukrainskie_sudi_prodoljayut_ignorirovat_fakt_rossiyiskoyi_agressii_senchenko
http://sprotiv.org/64049#.VzkH3XC89QM
12.09.17
Суд над ватажками "ЛНР" у справі про загибель Іл-76 у
луганському аеропорту не відбувся через повторний самовідвід
суддівhttps://ua.censor.net.ua/news/455039/sud_nad_vatajkamy_lnr_u_spravi_pro_zagybel_il76_u_luganskomu_aeroportu_ne_vidbuvsya_cherez_povtornyyi
"Все доказательства по
Иловайскому котлу есть. Суд должен определить только меру ответственности
должностных лиц", - Бутусов. Заявление
Генштаба о штурме Иловайска по инициативе МВД - ложь. Приказы подтверждают, что
добробаты бросались в бой по заранее утвержденному Муженко плану, - Бутусов
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
мвф Слава !
Ответить
Ответить
Цікаво , які результати?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
тільки тоді Україна буде процвітаючою країною КРАПКА
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Украинскую футбольную сборную нужно проверить на наличие братов, сватов и прочей херни коррупционеров-чиновников.
Футбольные школы проверить на наличие родственников коррупционеров-чиновников. Всех инвалидов нужно изгнать, потому что
туда чиновники суют весь свой родственный шлак, который ни к точным наукам, ни к гуманитариям, а тем более к спорту не расположен.
Чтобы умстевенные и физические инвалиды получали козырную зарплату у государства.
Почему футболисты сборной ходят пешком, та потому что им ПОКУЙ чтобы бегать, богательнький папец замажет. Бегают и стараются только действительно обдарованные и такие кто хочет добиться успеха.
Журнашлюхи которые не делают проверок и не извлекают такой шлак на общественные обсуждения должны быть уничтожены.
Если журнашлюха раз в месяц не сдает антикоррупионный отчет в тотально коррумпированной украине(в раше даже не подсвечивается-там полный коррупционный пистец), то избавлять ее лицензии работать в сми.
Антимонопольный комитет разогнать и поставить его сдавать отчеты о проделанной работе и о проверке сборной тоже.
В интересах сша предоствить украине футбольные с психическими(в них вся соль)технологии, и нормальных тренеров.
Ответить
Ответить
Ответить
сливать инфу и получать инструкции к московским попам и все делает чтобы лавра не перешла украине. Чтобы чекисты могли там центр управления украиной и держать терров,что и произошло под кабмином.
Вина в теракте на пете и гроймане,потому что лавра еще остается центром управления украиной и источником чекистов в украине.
Ответить
Ответить
И в суд берут только своих людей, остальным юристам туда дорога заказана. Не уливительно что как был суд коррупционным так и остался.
Ответить
Гром-2 множит агрессию соседей на ноль.
Только НОВОЕ ОРУЖИЕ имеет смысл. Только новое оружие меняет правила игры для агрессора.
Только НОВОЕ ОРУЖИЕ имеет смысл.
Только серийные поставки НОВОГО ОРУЖИЯ имеет смысл.
Его боятся и УВАЖАЮТ враги.
Новые птрк Стугна и Корсар в серию сотнями штук с лаз. наведением на последней секунде и меркель летит у хуйлу требовать прекращать свои лживые игры на удовольствие в войну(иначе она будет путина тихо поддерживать, хоть и на словах лгать что она против агрессии). А если будут Стугна бить на 10км с пробитием бронестали на 1000мм, то меркель будет ночевать у собачей будки путина.
Только Стугна на 10км/1000мм с дублированным производством под землей заставит меркель искренно требовать у хуйла съепаться нах.
А если появится зрк днепр и Гром с коршуном сразу закроются цыгане, потому что с украиной тогда только дружить, а не нападать.
Гром-2 и Оплоты(хотя бы один с суперстеклянной кабиной с орлиным глазом и отличными мозгами(суо) в роте рахитных слепо-глухих т64)решает задачу агрессии соседей, он ее множит на ноль.
Ответить
Ответить
Для начала, хорошо бы ее начать.
Ответить
Ответить
Ответить