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 Политика Украины, Общество
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 "Каждый день подготовка. Привыкаешь. Даже иногда нравится, когда песок на зубах скрипит", - учения противотанковых подразделений ВСУ прошли на Черниговщине. ВИДЕО

Учения противотанковых подразделений украинской армии прошли на полигоне в Черниговской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, бойцы провели тренировки по развертыванию противотанковых артиллерийских дивизионов, вооруженных пушками МТ-12 "Рапира" и ПТРК "Штурм".

"Каждый день готовимся - обслуживаем технику, орудия. Каждый день подготовка. Привыкаешь. Даже иногда нравится, когда песок на зубах скрипит", - рассказывает о подготовке один из бойцов.

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Противотанковые орудия?... - какая дичь... , не думал что еще есть такое..
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Каждый день подготовка. Привыкаешь. Даже иногда нравится, когда песок на зубах скрипит", - учения противотанковых подразделений ВСУ прошли на Черниговщине. ВИДЕО
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