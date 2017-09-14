 "Каждый день подготовка. Привыкаешь. Даже иногда нравится, когда песок на зубах скрипит", - учения противотанковых подразделений ВСУ прошли на Черниговщине. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на Військове телебачення України
, бойцы провели тренировки по развертыванию противотанковых артиллерийских дивизионов, вооруженных пушками МТ-12 "Рапира" и ПТРК "Штурм".
"Каждый день готовимся - обслуживаем технику, орудия. Каждый день подготовка. Привыкаешь. Даже иногда нравится, когда песок на зубах скрипит", - рассказывает о подготовке один из бойцов. Смотрите также: Участники "Rapid Trident-2017" в полевых условиях отрабатывали навыки по обезвреживанию диверсионных групп противника, - Минобороны. ФОТОрепортаж
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