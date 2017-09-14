 "План Маршалла" для Украины предусматривает по $5 млрд инвестиций в год и рассчитан на 10 лет, - Кубив. ВИДЕО

"Мы согласовали приоритеты деятельности, которые ложатся в плоскость инфраструктурных проектов, энергоэффективности, цифровой экономики через призму малого бизнеса", - сказал он в ходе пресс-брифинга после встречи с экс-премьером Литовской Республики Андрюсом Кубилюсом, посвященной вопросам долгосрочной финансовой поддержки реформ в Украине.
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По словам С.Кубива, приоритетными будут инфраструктурные проекты, направления энергоэффективности, цифровой экономики.
А.Кубилюс, который является соавтором "Плана Маршалла для Украины", на брифинге отметил, что при условии получения Украиной ежегодных инвестиций в сумме $5 млрд рост ее экономики составит 6-8% ВВП.
https://goo.gl/fbjXzJ
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https://youtu.be/-32mfp2-nf8?t=744
А наши дебилы и дальше клянчат эти копейки...
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-- А кто ещё?
-- Ну: я, ты, твоя жена…
-- Не буду!
-- Тогда мы тебя вычёркиваем…"
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КОРУПЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ЛІДЕРІВ ВІДБИРАЄ МАЙБУТНЄ У КРАЇНИ - FORBES
https://tsn.ua/politika/korupciya-ukrayinskih-lideriv-vidbiraye-maybutnye-u-krayini-forbes-984292.html
https://www.forbes.com/sites/realspin/2017/08/30/ukraine-the-enemy-from-within/#3985f5835408
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прекратите давать и брать - весь план.
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"План Маршалла" для Украины: авторы хотят помешать "додонизации" и надеются на поддержку ЕС и США Бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс убежден, что необходимо говорить об инвестициях в размере 5 млрд евро в год, что будет способствовать росту экономики до 5-6% в сравнении с 2%, которые есть сейчас.
Кубилюс подчеркнул, что эти финансы будут защищены от коррупционных действий и хищения созданным специальным институтом, который будет аналогом действующего во время реализации Плана Маршалла в Германии банка развития.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/1999676-plan-marshalla-dlya-ukrainyi-avtoryi-hotyat-pomeshat-dodonizatsii-i-nadeyutsya-na-podderjku-es-i-ssha.html
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Дали 50 ярдов - зрада! Почему 50 а не 100?
Визы отменили - зрада!
Оружие дадут - зрада страшенная наступит)))
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а был сильно больше
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Это гуманитарная помощь белым неграм Европы (черным неграм Африки побольше дают бабла), чтобы от голода не выздыхали.
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