 "В полный рост уже не походишь. Снайпер работает и "Утес" простреливает", - российские наемники активизировались возле Адеевки. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на Подробности
, участились обстрелы из снайперского оружия и крупнокалиберных пулеметов. Украинские бойцы зафиксировали работу тяжелой артиллерии и танка. Украинские бойцы пока не отвечают на огонь противника.
"Пугают нас. Провоцируют, чтобы мы дали им сдачи и обвинить нас в том, что мы начали бой. Стараемся по верху нигде не ходить потому, что часто прилетают хорошие "кабанчики"(ред.- крупнокалиберные снаряды) к нам в гости", - говорит один из бойцов. Читайте также: За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения возле Авдеевки. Враг 25 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб
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