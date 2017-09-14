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 Политика Украины, Общество
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 "В полный рост уже не походишь. Снайпер работает и "Утес" простреливает", - российские наемники активизировались возле Адеевки. ВИДЕО

Российские террористы активизировались на авдеевском направлении и усилили обстрелы позиций украинских бойцов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Подробности, участились обстрелы из снайперского оружия и крупнокалиберных пулеметов. Украинские бойцы зафиксировали работу тяжелой артиллерии и танка. Украинские бойцы пока не отвечают на огонь противника.

"Пугают нас. Провоцируют, чтобы мы дали им сдачи и обвинить нас в том, что мы начали бой. Стараемся по верху нигде не ходить потому, что часто прилетают хорошие "кабанчики"(ред.- крупнокалиберные снаряды) к нам в гости", - говорит один из бойцов.
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Доводять що потрібно приймати пропозицію хуйла щодо миротворців.
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Показують свою майстерність в якості миротворців.
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В некоторых свежих репортажах с фронта бойцы ВСУ говорят, что орки укрепляются наоборот там ездят бетономешалки миксеры заливают бетон в укрепления, хрен их потом и артой выдолбишь, а это не похоже на мирный план что втирают миротворцы везде.
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Вопрос лишь в том, будет ли помощь им с востока. Если не будет, то и бетон им не поможет. Разбегутся.
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не ленитесь, хлопцы, - никода не ходите в полный рост на передке...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"В полный рост уже не походишь. Снайпер работает и "Утес" простреливает", - российские наемники активизировались возле Адеевки. ВИДЕО
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