 Похищение российскими оккупантами Рената Параламова после обыска в Крыму. ВИДЕО

Активистам удалось заснять номера автомобилей, не которых были неизвестные. На кадрах видно, что микроавтобус, на котором увезли Параламова, сопровождала машина российской ДПС.
Родственники задержанного уже подали заявление в российскую полицию в Крыму, сообщил Раим Адильшаев, передает Крым.Реалии
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До настоящего времени Параламов не выходит на связь, родственники и адвокаты не могут установить место его нахождения.
Активисты призывают на помощь омбудсменов Украины, России и оккупированного Крыма.
Утром 13 сентября в крымском поселке Нижнегорский в доме крымчанина Рената Параламова прошел обыск, который оккупанты назвали "обследованием и следственными действиями". Адвокат предположил, что "осмотр" может быть связан с религиозной активностью Параламова. По словам очевидцев, люди в масках без опознавательных знаков на форме увезли Параламова в неизвестном направлении. Позже стало известно об изъятии книги и ноутбука из дома Параламова.
Российские силовые структуры пока ситуацию не комментируют.
После оккупации Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как "борьбу с инакомыслием".
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