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 Похищение российскими оккупантами Рената Параламова после обыска в Крыму. ВИДЕО

В интернете появилось видео задержания жителя крымского поселка Нижнегорский Рената Параламова, в доме которого 13 сентября прошел обыск, после чего его увезли в неизвестном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео, обнародованном в Facebook двоюродным братом задержанного Раимом Адильшаевым, видно, как неизвестные мужчины в масках и одежде без опознавательных знаков окружают Параламова, сажают в микроавтобус и увозят.

Активистам удалось заснять номера автомобилей, не которых были неизвестные. На кадрах видно, что микроавтобус, на котором увезли Параламова, сопровождала машина российской ДПС.

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Родственники задержанного уже подали заявление в российскую полицию в Крыму, сообщил Раим Адильшаев, передает Крым.Реалии

До настоящего времени Параламов не выходит на связь, родственники и адвокаты не могут установить место его нахождения.

Активисты призывают на помощь омбудсменов Украины, России и оккупированного Крыма.

Читайте также: Пропавшего после обыска крымчанина Параламова не нашли, активисты призывают на помощь омбудсменов, - адвокат

Утром 13 сентября в крымском поселке Нижнегорский в доме крымчанина Рената Параламова прошел обыск, который оккупанты назвали "обследованием и следственными действиями". Адвокат предположил, что "осмотр" может быть связан с религиозной активностью Параламова. По словам очевидцев, люди в масках без опознавательных знаков на форме увезли Параламова в неизвестном направлении. Позже стало известно об изъятии книги и ноутбука из дома Параламова.

Российские силовые структуры пока ситуацию не комментируют.

После оккупации Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как "борьбу с инакомыслием".
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попал мужик в русню - все круги кацада пройдет или не пройдет....
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"Активисты призывают на помощь омбудсменов Украины, России и оккупированного Крыма", - в Украине стало многим наплевать на настоящие репрессии крымских татар, а призывать российские органы вообще бесполезно.
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Кацапы - воры: морды под масками скрывают! Ничего не изменилось на эрэфии со времен сталина
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Если им так плохо в Крыму,почему они от туда не уезжают?Получат статус переселенца,и будут жить счастливо в Украине,как переселенцы из Донбасса.
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Если ватным предателям в Крыму и на Донбассе было так плохо в Украине, почему они оттуда не уехали на паРашу и не зажили счастливо в родной говени?
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Татар в Крыму ,не менее 200 тысяч штыков ,а если прибавить украинцев и других не довольных оккупантами ,то их наберется почти что армия ху-лостана дикого .Может и вправду пора!!!,ведь если не все ,то по крайней мере многие уже поняли кто и что к ним пришло в Крым.
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Не криви душой. Не так уж и счастливо живут переселенцы из Донбасса. Не имея жилья, сколько уйдет оплата за снятие квартиры?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПохищение российскими оккупантами Рената Параламова после обыска в Крыму. ВИДЕО
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