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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18141) пожар (3535) рестораны (177)

 Ночью в Киеве горел ресторан, очевидцы слышали взрыв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью в столице на Русановской набережной загорелся дебаркадер.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, пока неизвестно, в чем причина возгорания и работал ли ресторан на это время, ведь местные жители утверждают, что его ремонтировали.
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Видео youtube.com
Из-за сильного ветра плавучая постройка пылала, как факел. Ситуацию с пожаротушением осложнял и ремонт набережной, из-за чего пожарные не могли близко подъехать к объекту возгорания, поэтому приходилось брать воду из Днепра.

Ночью в Киеве горел ресторан, очевидцы слышали взрыв 01

В свою очередь, "Обозреватель" пишет, что очевидцы сообщали о взрыве перед пожаром.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В киевском метро возник пожар - горело оборудование. Остановлена работа синей ветки подземки

Ночью в Киеве горел ресторан, очевидцы слышали взрыв 02
На месте работало 3 единицы техники и было задействовано около 15 человек личного состава.


Ночью в Киеве горел ресторан, очевидцы слышали взрыв 03

Как сообщалось, в Киеве на проспекте Победы вечером 21 августа вспыхнул пожар в ресторане "Шам".

Ночью в Киеве горел ресторан, очевидцы слышали взрыв 04

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.....если рестораны поджигают.....значит это кому-нибудь нужно...
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Как весело горел ресторан! Шампанское текло рекой и люди веселились.
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В гостинице пожар.
Все кричат:
- Воды, воды!
Появляется из номера поручик Ржевский:
- К черту воду! Всем шампанского!
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Знову якісь кримінальні розбірки, десь в роках 2003-2005, я тоді ще на Русанівці жив вже палили цей дебаркадер, після цього власник змінився, мабуть знову зміна власника.
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А шо, вибух не можна почути знаходячись поруч?
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Таке ж дурне відео, як ти сам: Вийшло Пукало і щось пропукало....
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добре, що місцеві), які це бачили)), не постраждали!
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Я не люблю дебаркадеры киевские... Как-то, возвращаясь с контракта, мне повезло в Киеве, с одной красивой тетей. Последнее, что я помню- как мы куда-то поехали... А потом настало хмурое-хмурое утро... Я, проснувшись, раздернул шторы... и охренел!!! Вокруг была вода, берега просматривались где-то вдалеке... А я ведь тока вчера свалил от этой воды!!! Это дежавю меня тогда здорово подкосило, помню...
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Я повторюсь: мне просто нереально повезло! Ведь проснувшись, я тетю рядом не обнаружил... А у меня с собой было 5000 долларов... Так вот- она отлистала, по-честному, именно столько, на сколько договаривались! Я был просто потрясен!
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андруханчик адрес дай - теть приедет много и все в форме)))
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... Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов. (с) Золотой телёнок
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Ну, он, скорее всего", отлистал Луценку, как Бобов за убийцство журналиста в Черкасах - и всё пучком.
Я правильно говорю, Алкаш "Картавый"?
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Ночью в Киеве горел ресторан, очевидцы слышали взрыв - Цензор.НЕТ 4676Вiльний‏ @NoFated 14 мин.14 минут назад
Ось таку хуйню можна побачити останні 3 роки, якщо ввімкнути телевізор в Україні. Тому, хто емігрує та рятує свої родини, питань до вас нема

Ночью в Киеве горел ресторан, очевидцы слышали взрыв - Цензор.НЕТ 1659
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНочью в Киеве горел ресторан, очевидцы слышали взрыв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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