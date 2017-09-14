 Ночью в Киеве горел ресторан, очевидцы слышали взрыв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Из-за сильного ветра плавучая постройка пылала, как факел. Ситуацию с пожаротушением осложнял и ремонт набережной, из-за чего пожарные не могли близко подъехать к объекту возгорания, поэтому приходилось брать воду из Днепра.
В свою очередь, "Обозреватель" пишет, что очевидцы сообщали о взрыве перед пожаром.
На месте работало 3 единицы техники и было задействовано около 15 человек личного состава.
Как сообщалось, в Киеве на проспекте Победы вечером 21 августа вспыхнул пожар в ресторане "Шам".
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Все кричат:
- Воды, воды!
Появляется из номера поручик Ржевский:
- К черту воду! Всем шампанского!
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ухослышцы видели взрыв
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Тетя племянника не обидит!
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Я правильно говорю, Алкаш "Картавый"?
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Ось таку хуйню можна побачити останні 3 роки, якщо ввімкнути телевізор в Україні. Тому, хто емігрує та рятує свої родини, питань до вас нема
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