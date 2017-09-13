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Все про:НАТО (5729) Польша (4088) США (13390)

 Более тысячи единиц военной техники США прибыло в Польшу в рамках операции Atlantic Resolve. ВИДЕО

В Гданьском порту началась разгрузка более тысячи американских машин Второй противотанковой бригадной боевой группы, среди которых танки Abrams, боевые машины Bradley, гаубицы Paladin и прочее боевое снаряжение.

Это первая часть оборудования, которое прибыло в Польшу в рамках операции Atlantic Resolve, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

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По словам главнокомандующего видами Вооруженных сил Польши генерала Ярослава Мики, техника будет использоваться во время учений.



"Это военное снаряжение, которое мы сегодня здесь видим, будет размещено в западной части Польши. Я имею в виду, прежде всего, такие местности: Болеславец, Жагань, Торунь, Сьвентошув, Сквежин. Эти машины будут использоваться в различных подготовках и маневрах. Это бригадная боевая группа. Уже на этот момент я хочу подчеркнуть масштаб маневров Dragon-17. Это 17 тыс. солдат из 11 государств. Думаю, что эти данные достаточно красноречивы если говорить об активности стран-членов НАТО, а также использовании потенциала американской стороны", - сказал он.

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В четверг на место постоянной дисклокации отправится первый американский поезд с вооружением. Целью операции Atlantic Resolve является заверение в постоянном присутствии американских войск в Центральной и Восточной Европе. Маневры Dragon-17, которые состоятся 25-29 сентября, будут самыми крупными учениями в этом году на территории Польши.
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Не понятная техника , вместо пушки лебедка , буксир что ли ?

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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомБолее тысячи единиц военной техники США прибыло в Польшу в рамках операции Atlantic Resolve. ВИДЕО
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