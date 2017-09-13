 Более тысячи единиц военной техники США прибыло в Польшу в рамках операции Atlantic Resolve. ВИДЕО

Это первая часть оборудования, которое прибыло в Польшу в рамках операции Atlantic Resolve, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.
По словам главнокомандующего видами Вооруженных сил Польши генерала Ярослава Мики, техника будет использоваться во время учений.
"Это военное снаряжение, которое мы сегодня здесь видим, будет размещено в западной части Польши. Я имею в виду, прежде всего, такие местности: Болеславец, Жагань, Торунь, Сьвентошув, Сквежин. Эти машины будут использоваться в различных подготовках и маневрах. Это бригадная боевая группа. Уже на этот момент я хочу подчеркнуть масштаб маневров Dragon-17. Это 17 тыс. солдат из 11 государств. Думаю, что эти данные достаточно красноречивы если говорить об активности стран-членов НАТО, а также использовании потенциала американской стороны", - сказал он.
В четверг на место постоянной дисклокации отправится первый американский поезд с вооружением. Целью операции Atlantic Resolve является заверение в постоянном присутствии американских войск в Центральной и Восточной Европе. Маневры Dragon-17, которые состоятся 25-29 сентября, будут самыми крупными учениями в этом году на территории Польши.
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так и передай хуйлу
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