 Саакашвили прибыл в Черновцы для проведения встречи со своими сторонниками. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Саакашвили выступает на центральной площади города Черновцы, куда он отправился со Львова.
Вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Михо надо сначала поднять людей против барыг а потом уже будет выдвигать требования
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Неужели , сепарский Кернес у власти заслужил гражданство Украины?
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не надорвитесь бедолаги
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Когда сцакашвиля переходил границу я был в шыкаладном бане. И вот что я заметил. Во время этих событий шыкаладные прихвостни топили вместе с мордвой за безальтернативный мыролюбный шыкаладный цех а йулеботы гадили вместе с сцакоботами. И сейчас эти постоянные информирования куда приехал мишико и на какой части задницы у него вскочил чирий говорит о том, что все повторяется как со случаем надьюши вертолета. В общем соевые в теме продвижения сцакашвили. Они работают на него.
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У "порохоботов" реальная аргументация того, что саакашвили популист и горлопан.
У "саакаботов" два ответа : 1). Ты-порохобот. 2). Ты-кацап.
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- Привет, Siri. Меня зовут Владимир Владимирович Путин. Я хочу настроить FaceID.
- Наведите, пожалуйста, фронтальную камеру на лицо.
- Так это и есть лицо!
- Программа распознает это как... хм... другую часть тела.
- Шутишь со мной, сволочь? Ты знаешь, кто я?
- Хто ж тебе не знає, х%йло! Слава Україні!
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При получении $70 тысяч взятки задержан Вахтанг Джакели - замначальника департамента аудита и контроля "Укрзализныци"
І не забуваємо про:
ЧОМУ КОРУПЦІОНЕРИ В УКРАЇНІ УНИКАЮТЬ АРЕШТУ
або
Дружина Насірова внесла 100 млн грн застави
Й далі їжте "бджілку", давіться слиною в магазинах та смійтеся з Саакашвілі...
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