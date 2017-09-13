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 Политика Украины
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 Саакашвили прибыл в Черновцы для проведения встречи со своими сторонниками. ВИДЕО

Экс-президент Грузии, экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили прибыл в Черновцы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Саакашвили выступает на центральной площади города Черновцы, куда он отправился со Львова.



Вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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это типа похвастался , так я свободно владею 6 языками малыш. не напрягайся.
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кроме как пукнуть, вы имеете есчё что сказать?
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пук номер два))) постарайтесь придумать что умное ответить.
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а толку от твоих разговоров Ваня? :p
Михо надо сначала поднять людей против барыг а потом уже будет выдвигать требования
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Брехня. Він давно міг сказати про дострокові. Але він барижний прихвостень. Він дурить українських дебілів. Теребунькає їх хотєлки, поки дебіли не вивергають лажу: "Міхо - наш Президент!". Але він не каже дебілам, що не може бути президентом(прем'єром, міністром, нардепом... ніким) до 2029-го року.
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а зачем человеку кемто становиться? кем был кролик, турчинов, клычко, гаврилюк, когда убивали людей на майдане, забудьте про чины и звания, их придумывают обычные пердуны, такиеже как и все люди. миху нужно использовать для свержения параши, и сразуже валить михуи ежи с ними. а следующих предупредить, что если народ будет жить хуже чем в рашке, всех нах растреляем.
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Имеем у власти в Одессе Кивалова, Боделана и прочую дрянь, а увидели что виноват Саакашвили.
Неужели , сепарский Кернес у власти заслужил гражданство Украины?
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Вам треба громадянство Саакашвілі? А мені треба успішна Україна. Наші цілі трохи не збігаються
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Не може бути країна успішною якщо в ній панує беззаконня. Порушення закону відносно однієї людини тягне за собою порушення закону відносно до всіх громадян.
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Нас не рятує громадянство Саакашвілі. Нас рятують дострокові президентські. А Міхо про них ні гу-гу.
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это типа помилования? дострокови? а отвечать за наделанное дядя будет? или вы плохо усваиваете с третьего раза, если не наказать преступника парашенка, следующие будут делать тоже самое, в надежде убежать в ростов.
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у шоколизов опять ударная вечерняя вахта
не надорвитесь бедолаги
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Когда поляки кричали:"Yes!", они просто радовались, что сдыхались от этого настырного грузина. Типа, хух, теперь пускай хохлы с ним @бутся.
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не так все просто.
Когда сцакашвиля переходил границу я был в шыкаладном бане. И вот что я заметил. Во время этих событий шыкаладные прихвостни топили вместе с мордвой за безальтернативный мыролюбный шыкаладный цех а йулеботы гадили вместе с сцакоботами. И сейчас эти постоянные информирования куда приехал мишико и на какой части задницы у него вскочил чирий говорит о том, что все повторяется как со случаем надьюши вертолета. В общем соевые в теме продвижения сцакашвили. Они работают на него.
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На вопрос журналистов в Черновцах,пять основных пунктов ваших действий на посту президента Украины,Саакашвили ответил : 1.Бе.2.Бе.3.Бе.4.Бе.5.Бе
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Не кричіть так сильно на користь словоблуда і панікера Саакашвілі. Він вже проявив себе, як нікчемний адміністратор в Одеській області. Популізма куча - закінчених позитивних справ для регіону - нуль
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Справа не у закінчених справах. Можливо, як президент України, він і міг би її успішно реформувати. Але він не може бути президентом по Конституції до 2029-го року.
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Шашличного-месію на царство...хеть барихх...ахаха ох довбні..
Саакашвили прибыл в Черновцы для проведения встречи со своими сторонниками - Цензор.НЕТ 8439
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Читаю полемику так называемых "порохоботов" и "саакаботов".
У "порохоботов" реальная аргументация того, что саакашвили популист и горлопан.
У "саакаботов" два ответа : 1). Ты-порохобот. 2). Ты-кацап.
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Більше того, помітив, що порохоботи поділились на дві однакові частини - за і проти Міхо. Щоб створити видимість популярності. А Міхо Баризі не страшний. Йому Юля страшна
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Так виглядає перемога? Декілька лисих пердунів співають гімн?
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ВІТАЮ Всіх .. Шановні і Дорогі - інформаційна ЗОМБОмашина = олігархічної МАФІЇ + ольгінське фсб росії --- ВКЛЮЧИЛИСЯ на повну потужність ... ТИСЯЧІ тролів ЦІЛОДОБОВО будуть намагатися " В"ЇХАТИ" у Вашу Свідомість -- коротко НАЙКРАЩЕ це повний ІГНОР цих зомбіків - НЕвстуапайте в спілкування з «зомбо»-... підтримуйте Один Одного .. НАСНАГИ ..
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Расслабтесь. Немного юмора.

- Привет, Siri. Меня зовут Владимир Владимирович Путин. Я хочу настроить FaceID.
- Наведите, пожалуйста, фронтальную камеру на лицо.
- Так это и есть лицо!
- Программа распознает это как... хм... другую часть тела.
- Шутишь со мной, сволочь? Ты знаешь, кто я?
- Хто ж тебе не знає, х%йло! Слава Україні!
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Радует только одно - Юлия лазаренкомедведчуково рожденная хочет с ним обьедениться - партия белосердешных - единственная партия в Украине не называвшая агрессию рашки против Грузии агрессией - михо обычная закланная овца. Менять родину - как то по крыс иному - там его народ выгнал за реформы - ззд
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Шоколадні, ану робіть ставки, як швидко відпустять цього білого і пухнастого?!
При получении $70 тысяч взятки задержан Вахтанг Джакели - замначальника департамента аудита и контроля "Укрзализныци"
І не забуваємо про:
ЧОМУ КОРУПЦІОНЕРИ В УКРАЇНІ УНИКАЮТЬ АРЕШТУ
або
Дружина Насірова внесла 100 млн грн застави
Й далі їжте "бджілку", давіться слиною в магазинах та смійтеся з Саакашвілі...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСаакашвили прибыл в Черновцы для проведения встречи со своими сторонниками. ВИДЕО
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