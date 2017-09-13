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 Политика Украины
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 Саакашвили прибыл в Черновцы для проведения встречи со своими сторонниками. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Экс-президент Грузии, экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили прибыл в Черновцы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Саакашвили выступает на центральной площади города Черновцы, куда он отправился со Львова.



Вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Почему нет новости про полёты российского вертолёта над Херсонской областью? Уже вовсю обсуждается, а тут не вижу.
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Vlad Nefakt - да у всех очи открылись в 2014 уже на инаугурации с Ахметовым... Ничего грузин нового не расскажет..., ну может только как он за БПП топил пока с порошенко был вась-вась...
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Пора бы ВСЕМ честным людям,кого достал соевый беспредел прибыть в Киев и поговорить с ворами по простому !!!
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дай угадаю .... будут с Юлькой рассказывать какие они отличные а все остальные воры ....
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Вчера Сакварелидзе львовян призывал на улицы выйти......не обломилось Думают, что в провинции хотя бы ротозеев любопытных больше найдётся?
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1. БАНК ГРУЗИИ : ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ НА КВАРТИРУ 50 000 ДОЛЛАРОВ, 7% СТАВКА ГОДОВЫХ, 0% ПЕРВЫЙ ВЗНОС.
2. ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В ГРУЗИИ 5,4%...
3. В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕФОРМ СААКАШВИЛИ ГРУЗИЯ ПОГАСИЛА ВСЕ ДОЛГИ КРЕДИТОРОВ И ПОЛНОСТЬЮ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ УСЛУГ МВФ...
4. СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА 400 ДОЛЛАРОВ
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Мы живем либо по закону, либо по понятиям. Если мы живем по закону, то пусть власть назовет закон, который прямо бы запрещал Саакашвили садится в поезд интерсити. Если мы живем по понятиям, то тогда вопросов к власти нет. Не надо искать в нашем лице дураков.
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Хоссспадя... Вот это вот "ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ" прям проповедника из Нигерии напомиет, чесслово.
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Посмокчи смоктульку рошеновскую "Тузик" , глюкоза помогает включать мозг ггг
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Саакашвили надо зачьОт поставить только за то что от него у щоколядных смоктунов конхветок "Коровка" дичайше пригорает.
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Михо! Я за тебя! Держись и борись - ты нам нужен!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСаакашвили прибыл в Черновцы для проведения встречи со своими сторонниками. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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