EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины
  842  5
Все про:Кировоградщина (285) похороны (753) смерть (5265) учения (2033) Донецкая область (4652) военнослужащие (3976) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (4)

 С погибшим на стрельбах десантником 25-й бригады Тимофеевым простились в Мирнограде. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня в Мирнограде Донецкой области попрощались с воином АТО, местным жителем Игорем Тимофеевым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Вчасно.

Загрузка видео...

Солдат 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады погиб 10 сентября от пулевого ранения во время учений в Кировоградской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военная прокуратура расследует гибель двух десантников на Кировоградщине как умышленное убийство

Игорь подписал контракт с Вооруженными Силами Украины в феврале 2016 года. До этого парень работал проходчиком на шахте имени Стаханова в Мирнограде.

Провести воина в последний путь сегодня собрались родные и близкие Игоря, побратимы по воинской службе и местные жители.

Прощание с солдатом прошло возле входа в клуб имени Казаринова ОП "Шахта 5/6" ГП "Мирноградуголь". После этого многолюдная траурная процессия проводила погибшего воина АТО на одно из городских кладбищ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два десантника из 25-й бригады ВДВ ВС Украины трагически погибли в Кировоградской области

У воина осталась жена Ирина и двое маленьких детей - Евгений и Ксения, а также родители.


С погибшим на стрельбах десантником 25-й бригады Тимофеевым простились в Мирнограде 01С погибшим на стрельбах десантником 25-й бригады Тимофеевым простились в Мирнограде 02С погибшим на стрельбах десантником 25-й бригады Тимофеевым простились в Мирнограде 03С погибшим на стрельбах десантником 25-й бригады Тимофеевым простились в Мирнограде 04С погибшим на стрельбах десантником 25-й бригады Тимофеевым простились в Мирнограде 05С погибшим на стрельбах десантником 25-й бригады Тимофеевым простились в Мирнограде 06С погибшим на стрельбах десантником 25-й бригады Тимофеевым простились в Мирнограде 07С погибшим на стрельбах десантником 25-й бригады Тимофеевым простились в Мирнограде 08С погибшим на стрельбах десантником 25-й бригады Тимофеевым простились в Мирнограде 09С погибшим на стрельбах десантником 25-й бригады Тимофеевым простились в Мирнограде 10

Напомним, в Кировоградской области 10 сентября погибли два бойца 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. В прокуратуре Кировоградского гарнизона сообщили, что во время проведения боевых стрельб военнослужащий в звании солдат произвел стрельбу в направлении старшего сержанта и солдата (Тимофеева), которые от полученных ран скончались.
 перейти на форум
 
 
VEhrNGRrdzVReTh3VERkU2FHUkRLekJaUkZGMmRFTTVNRmwwT0RCWlNGRjJUa014TUZsRVVtZDBSMDFtVGtkRU1GbG1VWFJrUXprd1RHcFNhak42VVhOMFF5c3dURmhSZG1SRE9UQk1OMUpuWkVNM01GbFFVWFIwUTNjd1dXNVJkVTVETVdaRVNURk1aRWRRU1U1REt6QlpURkYwVGtNeE1FeDJVbXBPUXprd1RFUlNhbmxFVVhOMFF5c3dUR1pSZEU1SFJEQlphbEYyWkVNclRHUkRNREJNV0ZKblpFTjNNRXd6VW1kMFF6a3dURVJTYW5sRVVYTmtSMEV3VEdwUmN6bERkekJNVkZGelNIcFJiWFJETkRCWlJGRjJkRU41TUV3M1VYTTVSMEV3VEVSUmRFNUhTakJNYWxGMlpFTjNaazVEVlRCTU4xRjJaRU14TUZsaVVYVjBRM2N3V1Robk1FdzNVWE5rUXpjd1RFUlNaMlJIUXpCWmR6MD0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вроде как солдат стоял на посту а двое сослуживцев подошли часовой очередь пустил...земля пухом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Светлая память,соболезнования родным и близким.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ужасно, когда бойцы погибают на передовой..... Еще более ужасно, когда бойцы погибают в тылу, "на учениях"............ Хоть какая-то тварь будет наказана за смерть человека???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Желательно отключать возможность комментировать, в подобного рода "новостях"...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныС погибшим на стрельбах десантником 25-й бригады Тимофеевым простились в Мирнограде. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти