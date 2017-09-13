 С погибшим на стрельбах десантником 25-й бригады Тимофеевым простились в Мирнограде. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Солдат 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады погиб 10 сентября от пулевого ранения во время учений в Кировоградской области.
Игорь подписал контракт с Вооруженными Силами Украины в феврале 2016 года. До этого парень работал проходчиком на шахте имени Стаханова в Мирнограде.
Провести воина в последний путь сегодня собрались родные и близкие Игоря, побратимы по воинской службе и местные жители.
Прощание с солдатом прошло возле входа в клуб имени Казаринова ОП "Шахта 5/6" ГП "Мирноградуголь". После этого многолюдная траурная процессия проводила погибшего воина АТО на одно из городских кладбищ.
У воина осталась жена Ирина и двое маленьких детей - Евгений и Ксения, а также родители.
Напомним, в Кировоградской области 10 сентября погибли два бойца 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. В прокуратуре Кировоградского гарнизона сообщили, что во время проведения боевых стрельб военнослужащий в звании солдат произвел стрельбу в направлении старшего сержанта и солдата (Тимофеева), которые от полученных ран скончались.
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