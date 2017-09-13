 СБУ задержала на взятке одного из руководителей департамента полиции охраны Нацполиции. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, задержанный на протяжении длительного времени собирал дань с руководителей подчиненных ему полицейских структур. В частности, восемь региональных подразделений отправляли полицейскому чиновнику талоны на бензин. Полицейский был задержан во время получения очередного "транша".
Во время обысков по месту жительства было изъято заправочных талонов на четыре тонны топлива и большие суммы денег в разных валютах. Смотрите также: Чиновник РГА задержан в Одессе при получении 3 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО
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А полицию, которая охраняет Нацполицию, кто-то охраняет?
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"...а они приставлены следить, чтобы оные ко воровству привычные, не крали бы выше чина".
Петр I. Указ о воле государевой от 1703 года.
Никуя у нас не изменилось стех пор...
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Шевченковский районный суд Львова оштрафовал на 12,7 тыс. грн прокурора Дрогобычской прокуратуры, которая предлагала 10 тыс. долларов начальнику межрайонного отделения №2 Управления защиты экономики во Львовской области за выведение ее из под подозрения по завладению имуществом ООО "Люксорцентрторг".Источник: https://censor.net.ua/n455105
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