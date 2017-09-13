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 Происшествия, Общество
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Все про:взятка (4490) задержание (6200) Нацполиция (8695) СБУ (14885)

 СБУ задержала на взятке одного из руководителей департамента полиции охраны Нацполиции. ВИДЕО

Сотрудники СБУ и Генпрокуратуры задержали во время получения взятки одного из руководителей департамента полиции охраны Нацполиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, задержанный на протяжении длительного времени собирал дань с руководителей подчиненных ему полицейских структур. В частности, восемь региональных подразделений отправляли полицейскому чиновнику талоны на бензин. Полицейский был задержан во время получения очередного "транша".

Во время обысков по месту жительства было изъято заправочных талонов на четыре тонны топлива и большие суммы денег в разных валютах.

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Понравилось "... полиции охраны Нацполиции".

А полицию, которая охраняет Нацполицию, кто-то охраняет?
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поліція охорони - це ті що в Княжичах по живим мішеням стріляти вчилися?!
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СБУ задержала ..
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"...а они приставлены следить, чтобы оные ко воровству привычные, не крали бы выше чина".
Петр I. Указ о воле государевой от 1703 года.

Никуя у нас не изменилось стех пор...
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коли ці фашисти нажруться діти вмирають без ліків а нова влада БЕРЕ БЕРЕ БЕРЕ..............
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да что же за день такой: то департамент полиции, то прокурорша во Львове...низкая зарплата, так и скажите. Рабинович говорит если не можете поднять зарплаты ( пенсии), то опустите бортики на мусорных контейнерах.
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А что дальше?
Шевченковский районный суд Львова оштрафовал на 12,7 тыс. грн прокурора Дрогобычской прокуратуры, которая предлагала 10 тыс. долларов начальнику межрайонного отделения №2 Управления защиты экономики во Львовской области за выведение ее из под подозрения по завладению имуществом ООО "Люксорцентрторг".Источник: https://censor.net.ua/n455105
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в охране куча возможностей заработать денег собственной головой, у этого и головы не было, раз подчиненных щемил.
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Что это за полиция у нас такая, которую ловят ежедневно на взятках, вместо того, чтобы она сама это делала. Реформы...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСБУ задержала на взятке одного из руководителей департамента полиции охраны Нацполиции. ВИДЕО
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