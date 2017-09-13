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Все про:Днепр_город (2865) Нацполиция (8695) проституция (295)

 Злоумышленники в Днепре продавали секс-туры для иностранцев под прикрытием научных конференций. ВИДЕО

В Днепре полицейские обнаружили и ликвидировали канал секс-туризма на территории города под прикрытием научных конференций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Днепропетровской области.

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"Незаконный бизнес организовал гражданин Азербайджана 1991 года рождения, который имеет постоянный вид на жительство в Украине. Под вымышленными предлогами, к примеру, научные конференции, встречи в рамках международного сотрудничества или обмена опытом, иностранцы прилетали в Украину. Их встречали в аэропортах Запорожья, Харькова и перевозили в Днепр. На месте "ученых" расселяли в гостинично-ресторанных комплексах города и знакомили с "программой" пребывания. По желанию иностранцев, девушек им привозили по месту поселения, везли к месту, где мужчины могли выбрать девушек, с которыми желают провести секс-тур. Некоторые туристы даже включали в свой сжатый график пребывания экскурсию по городу с выбранным гидом",- рассказал заместитель начальника отдела управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Роман Захаров.

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По его словам, стоимость такого тура для иностранцев составляла несколько тысяч долларов США и включала преимущественно четыре дня с четверга по воскресенье. Уже известно, что к оказанию секс-услуг было привлечено около трех десятков девушек в возрасте от 18 до 25 лет.

"Сумма самой услуги зависела от продолжительности общения с девушками и особенностей оказания секс-услуги и доходила до 3,5 тысяч гривен. Тысячу из них забирал организатор, а остальное шло девушкам. Все "туристы" довольно таки состоятельные люди. У себя на родине они, обычно, имеют семьи, а сюда приезжали "отдохнуть" на выходные", - добавил Захаров.

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В ночь с восьмого на девятое сентября сотрудники управления борьбы с преступлениями связанными с торговлей людьми на территории одного из гостинично-развлекательных комплексов города задержали организатора незаконного бизнеса. На тот момент он как раз "обеспечивал" туристов из Турции девушками.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ст. 302 УК украины (сводничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Сотрудниками управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Днепропетровской области продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установления возможных соучастников и иных фактов преступной деятельности.

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)))по молодости катался по коммандировкам)))
раньше такими конференциями больше всех славился ХАРЬКОВ))))
Хотя и Днепр в первую пятерку влетал аж бегом)))))
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во тето признание - а как же истинный .... ну ты понял))
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Злоумышленники в Днепре продавали секс-туры для иностранцев под прикрытием научных конференций :
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Да какие же они злоумышленники? Трах-тибидох это знаете... Какое же тут зло?...
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Не жадные ребята, только 30% себе А прикрытие хорошее, креативное.
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Вай-вай! Девочки жаловались? - Нет. Туристы были довольны?- Похоже, да. Зависть, господа правоохранители - плохое чувство. Бандитов ловите, а не предпринимателей. И читайте дедушку Маркса: "Спрос рождает предложение"
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тю.. Ну водили ж на экскурсии? Значит,научные конференции. Исторические. А секс - это для поощрения тяги к истории и архитектуре))))
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Ну и где теперь будут работать эти девушки?
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Главное, что тематика научных конференций не изменится.
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Мне тоже приходило приглашение на научную конференцию. Мучился, доклад писал, а оказывается вон оно что.
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Когда писал доклад, то мучился? Теперь так секс называется?
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Нет, доклад был на тему " Развитие демократии и противодействие коррупции в условиях гибридной войны", очень жаль, что вы серьезные вещи рассматриваете через призму секса.
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А може це новий вид конференцій з дуже близьким обговоренням. Знов Порох не дає розвиватися науці!
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Взяли и поломали кайф людям. Шо тут такого если всех всё устраивало? Ааа, этот бизнес мусорская монополия, наверное... Их такой расклад не устраивал... Ну, что же, если не научные конференции - то брачное агентство нужно открывать. Тут уж к жениху и невесте не предъявишь) Они пробуют.
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Самая женская работа, не зачем привлекать - к черту совок... Легализовать и систематизировать..., налоги отдавать в детские дома...

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А че... разве не познавательно. Даже в Библии написано: "И познал он её, и зачала она ему ребенка".
Рабочие места для девушек с достойной зарплатой за приличную работу организовать никак, не? Даже у нас в городе самые большие зарплаты, согласно объявлениям (не факт, что не развод для лошиц) - танцовщицей в клубе.
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а раньше охота-рыбалка называлось!
вот до чего прогресс дошел...
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в те времена были удочки, а сейчас карандаши
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согласен!
были русалки, а теперь пиявки да лягушки!
эх, жизнь моя жестянка!
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Ну, по науке тоже общались! Жаба задушила зависников.
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уууу - кобели - а небось дома - белые и пушистые - совсем стыд потеряли)))
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Может не совсем белые, но пушистые после триппера бывают.
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От які чоловіки, готові фіг зна куди їхать на ліво від дружини, хто зна скільки грошей викинути. Цікаво, які там у них дружини, що аж в іншу країну мотають
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЗлоумышленники в Днепре продавали секс-туры для иностранцев под прикрытием научных конференций. ВИДЕО
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