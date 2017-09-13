 Злоумышленники в Днепре продавали секс-туры для иностранцев под прикрытием научных конференций. ВИДЕО

"Незаконный бизнес организовал гражданин Азербайджана 1991 года рождения, который имеет постоянный вид на жительство в Украине. Под вымышленными предлогами, к примеру, научные конференции, встречи в рамках международного сотрудничества или обмена опытом, иностранцы прилетали в Украину. Их встречали в аэропортах Запорожья, Харькова и перевозили в Днепр. На месте "ученых" расселяли в гостинично-ресторанных комплексах города и знакомили с "программой" пребывания. По желанию иностранцев, девушек им привозили по месту поселения, везли к месту, где мужчины могли выбрать девушек, с которыми желают провести секс-тур. Некоторые туристы даже включали в свой сжатый график пребывания экскурсию по городу с выбранным гидом",- рассказал заместитель начальника отдела управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Роман Захаров.
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По его словам, стоимость такого тура для иностранцев составляла несколько тысяч долларов США и включала преимущественно четыре дня с четверга по воскресенье. Уже известно, что к оказанию секс-услуг было привлечено около трех десятков девушек в возрасте от 18 до 25 лет.
"Сумма самой услуги зависела от продолжительности общения с девушками и особенностей оказания секс-услуги и доходила до 3,5 тысяч гривен. Тысячу из них забирал организатор, а остальное шло девушкам. Все "туристы" довольно таки состоятельные люди. У себя на родине они, обычно, имеют семьи, а сюда приезжали "отдохнуть" на выходные", - добавил Захаров.
В ночь с восьмого на девятое сентября сотрудники управления борьбы с преступлениями связанными с торговлей людьми на территории одного из гостинично-развлекательных комплексов города задержали организатора незаконного бизнеса. На тот момент он как раз "обеспечивал" туристов из Турции девушками.
В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ст. 302 УК украины (сводничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Сотрудниками управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Днепропетровской области продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установления возможных соучастников и иных фактов преступной деятельности.
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раньше такими конференциями больше всех славился ХАРЬКОВ))))
Хотя и Днепр в первую пятерку влетал аж бегом)))))
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только под другой крышей))))
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Рабочие места для девушек с достойной зарплатой за приличную работу организовать никак, не? Даже у нас в городе самые большие зарплаты, согласно объявлениям (не факт, что не развод для лошиц) - танцовщицей в клубе.
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вот до чего прогресс дошел...
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были русалки, а теперь пиявки да лягушки!
эх, жизнь моя жестянка!
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