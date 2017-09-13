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 Политика Украины
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Все про:Власенко (1480) Киевская область (1716) облсовет (357) обыск (1219) СБУ (14882) Вышгород (56) Батькивщина (1895)

 СБУ проводит обыск у главы Киевской областной ячейки "Батькивщины" Бондарева, - Власенко. ВИДЕО

В среду, 13 сентября, около 30 неизвестных лиц в камуфляжной форме с нашивками "СБУ" ворвались в дом председателя Киевской областной партийной организации "Батькивщины" Константина Бондарева под Вышгородом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

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"Группа лиц не представилась и заблокировала въезд на территорию, где расположен дом, не дав зайти в помещение даже его хозяину. Впоследствии Константина Бондарева таки запустили внутрь, но проход адвокатам заблокирован", - рассказали в политсиле.

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На место происшествия прибыл народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко. На его требованию показать документы люди в масках не отреагировали.

"После противозаконного жесткого физического блокирования со стороны этих неизвестных Власенко удалось попасть за ворота", - подчеркнули в "Батькивщине".

По его словам, сейчас в доме идет обыск с грубым нарушением законодательства, поскольку на месте происшествия не присутствуют адвокаты Бондарева. Сергею Власенко удалось выяснить, что обыск осуществляют представители ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

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"Отмечу, что это уже второй обыск у главы Киевской областной организации за три дня! Действующая власть действует совершенно так же, как действовал режим Януковича: произвольно, вызывающе и незаконно", - заявил в коротком комментарии с места событий Власенко.

В партии связывают очередной обыск у Константина Бондарева с давлением на оппозицию и, в частности, последними решениями Киевского областного совета, который возглавляет представитель "Батькивщины" Анна Старикова.

"Мы однозначно трактуем сегодняшние события как отместку за оппозиционную деятельность партии в целом и за последние резонансные решения облсовета. Напомню, речь идет об обращении к парламенту с просьбой урегулировать правовые основания импичмента Президента Украины, а также о признании работы Киевской областной госадминистрации неудовлетворительной из-за крайне низкого уровня выполнения бюджета. Мы будем контролировать деятельность власти, несмотря на силовое давление, оказываемое на меня и моих коллег", - заявила на месте происшествия Анна Старикова.

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Партия "Батькивщина" обращается к СБУ с просьбой прояснить ситуацию.

"Все, что в эти минуты происходит под Вышгородом, еще раз доказывает, что режим Порошенко в борьбе с политическими оппонентами ничем не отличается от предыдущих режимов. Это позор для государства и позор для силовиков" - говорится в заявлении "Батькивщины".
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А иуду Порошенко - путь в Ростов, по следам его хозяина Януковоща.
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оказывается "закон об импичменте" - самая большая угроза Украине. Сепары подождут. Мне одному кажется, что "властя" связь с реальностью утратили полностью?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСБУ проводит обыск у главы Киевской областной ячейки "Батькивщины" Бондарева, - Власенко. ВИДЕО
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