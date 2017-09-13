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 Пенсионерка сдала в полицию сумку с более чем 350 боеприпасами из зоны АТО, - ГУ НП в Сумской области. ВИДЕО

Пожилая женщина обнаружила опасную поклажу во время уборки в квартире своего умершего племянника и вместе с братом принесла "находку" в полицию. В общем полицейские насчитали более 350 единиц боеприпасов, в том числе два снаряда, выстрел к гранатомету и несколько мешочков пороха.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Сумской области.

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"Вчера днем ​​Сумской отдел полиции посетили двое сумчан - 69-летняя женщина и ее брат. Они принесли целую сумку боеприпасов. Как выяснилось, женщина пришла навести порядок в квартире своего племянника, который умер в конце августа, и, убирая в доме, наткнулась на опасную находку", - сказано в сообщении.

По рассказу сумчанки стало известно, что ее 48-летний племянник проходил военную службу в зоне проведения АТО, и вероятнее всего, боеприпасы привез домой именно оттуда.

При осмотре содержимого сумки работники полиции изъяли из нее 248 автоматных патронов калибра 5,45 мм, 84 патрона калибром 7,62 мм и 14 патронов калибром 14,5 мм, два снаряда, пыл к гранате и граната к подствольному гранатомету ВОГ-25.

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"Женщина сделала все абсолютно правильно, - говорит начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута. - не выбросила находку где-то в кусты или на свалку, откуда они могли бы попасть в руки детей или посторонних лиц, а добровольно передала боеприпасы в полицию. Напоминаю, что согласно ч.3 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины, лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности".

Пенсионерка сдала в полицию сумку с более чем 350 боеприпасами из зоны АТО, - ГУ НП в Сумской области 01


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Всё шо нажито непосильным трудом: два пиджака замшевых... (с)
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Пенсионерка сдала ...
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А эта - не сдала...
Пенсионерка сдала в полицию сумку с более чем 350 боеприпасами из зоны АТО, - ГУ НП в Сумской области - Цензор.НЕТ 8020
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В принципе за подобные вещи премии давать надо, тогда и стимул будет.
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Да весь этот "арсенал" и на кило гречки не потянет (с нынешней ценой гречки).
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПенсионерка сдала в полицию сумку с более чем 350 боеприпасами из зоны АТО, - ГУ НП в Сумской области. ВИДЕО
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