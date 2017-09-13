 Пенсионерка сдала в полицию сумку с более чем 350 боеприпасами из зоны АТО, - ГУ НП в Сумской области. ВИДЕО

"Вчера днем Сумской отдел полиции посетили двое сумчан - 69-летняя женщина и ее брат. Они принесли целую сумку боеприпасов. Как выяснилось, женщина пришла навести порядок в квартире своего племянника, который умер в конце августа, и, убирая в доме, наткнулась на опасную находку", - сказано в сообщении.
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По рассказу сумчанки стало известно, что ее 48-летний племянник проходил военную службу в зоне проведения АТО, и вероятнее всего, боеприпасы привез домой именно оттуда.
При осмотре содержимого сумки работники полиции изъяли из нее 248 автоматных патронов калибра 5,45 мм, 84 патрона калибром 7,62 мм и 14 патронов калибром 14,5 мм, два снаряда, пыл к гранате и граната к подствольному гранатомету ВОГ-25.
"Женщина сделала все абсолютно правильно, - говорит начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута. - не выбросила находку где-то в кусты или на свалку, откуда они могли бы попасть в руки детей или посторонних лиц, а добровольно передала боеприпасы в полицию. Напоминаю, что согласно ч.3 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины, лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности".
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вотДУРА !!!
СНЕСЛА НА "МУСОРКУ" СВОЮ ГОДОВУЮ ПЕНСИЮ ...
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А эта - не сдала...
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грамотой отделаются..
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