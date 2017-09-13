 "Мне вручили копию ходатайства об аресте", - экс-министр юстиции Лавринович. ВИДЕО

Загрузка видео...

6 сентября Генпрокурор Юрий Луценко проинформировал, что

в захвате власти при помощи незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году.

Адвокат Лавриновича

. Сам экс-министр, комментируя информацию ГПУ, заявил, что не видит преступления в своих действиях, а в 2010 году лишь выполнял свои функциональные обязанности.

В 2004 году Верховная Рада приняла изменения в Конституцию, в результате которых Украина из президентско-парламентской стала парламентско-президентской республикой. Решение суда, по сути, ввело в действие Конституцию 1996 года. Изменения в Конституцию вступили в силу в 2006 году.

В 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных после конституционной реформы 2004 года полномочий.