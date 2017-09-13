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 Политика Украины, Общество
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Все про:ГПУ (8896) Лавринович (510) суд (21539)

 "Мне вручили копию ходатайства об аресте", - экс-министр юстиции Лавринович. ВИДЕО

Следователи ГПУ вручили бывшему министру юстиции Украины Александру Лавриновичу копию ходатайства об аресте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал сам Лавринович после визита в ГПУ.

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"Это значит, что завтра в Печерском районном суде Киева будет это ходатайство. Суд рассмотрит вопрос о том, в какой день это ходатайство будет поставлено на рассмотрение и в суде будут рассматривать доказательность аргументов прокуроров. По моему мнению, мы имеем дело со случаем, когда полностью отсутствует сам факт преступления", - сказал экс-министр.

Читайте также: Лавринович является подозреваемым с 1 сентября, уведомление направлено ему по месту жительства, - прокурор Донской

6 сентября Генпрокурор Юрий Луценко проинформировал, что ГПУ сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти при помощи незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году.

Адвокат Лавриновича вручение подозрения своему подзащитному отрицает. Сам экс-министр, комментируя информацию ГПУ, заявил, что не видит преступления в своих действиях, а в 2010 году лишь выполнял свои функциональные обязанности.

В 2004 году Верховная Рада приняла изменения в Конституцию, в результате которых Украина из президентско-парламентской стала парламентско-президентской республикой. Решение суда, по сути, ввело в действие Конституцию 1996 года. Изменения в Конституцию вступили в силу в 2006 году.

В 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных после конституционной реформы 2004 года полномочий.
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Влада, щоб остудити пристрасті навколо Саакашвілі випускає на манеж чергового актора, буде, як з Лукаш. Тобто, закінчитися нічим. порошенко та його оточення це зграя хитрих покидьків, нікого ще не покарали, про Єфремова вже все забули, тільки повітря стрясають.
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Как то писали что Ефремов живет в доме у какого о начальника ПОТЕНЦИАРНОЙ службы. Зная этих взяточников можно ничему не удивляться
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«Чистка в "Геркулесе" начинается. Долой заговор молчания и круговую поруку!», (с)
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А що,може треба було вручити путівку в санаторій?
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Навіщо путівку, орден можна було вручити, як охіндовскому
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Послегибели Черновола и развала Руха , я всегда относилась к лавриновичу с подозрением . Они вдвоем с удовенко угробили Рух - сначала его поделили . Обычная КГБИСТСКАЯ технология.
Да, он должен сидеть в тюрьме.
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Если нельзя уничтожить - необходимо возглавить и развалить.(с)
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Все правильно Лавринович должен доказать свою невиновность в суде, а в настоящий момент он должен быть взят под стражу!
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пусть ГПУ вспомнит, как для Лавриновича украли в Европах джип-мерс G450, а потом его типа ввезли незаконно в страну, где типа таможня его конфисковала, а потом суд его типа обратил в доход государства, и МинЮст, во главе с Лавриновичем забрал его себе в качестве служебной тачки.. тут реальное мошенничество с реальным составом преступления
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Прислуга Януковича "Лаврик" должен до конца своих дней находится в шахте с киркой и зубилом в руках - Даешь уголь стране сверх плана!
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Лавриновичу можно даже не волноваться!) Никто ему ничего не сделает... петя своих никогда!!! не сдаст. Чечетов зря фигню упорол с собой, сейчас бы на всех аналах в прайм-тайме трандел, а вечерком с девчатами в ресторан ходил бы совершенно спокойно и без охраны....
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Как раз кстати вспомнилась сегодняшняя статья Максима Коваленко:
Как Петру Порошенко спасти свое президентство


IMHO все эти движения и заявления официальных лиц теперь выглядят очень смешно и глупо.
Силовики говорят, что приказа хватать Саакашвили у них не было, иначе он утром был бы в Тбилиси. Как и нейтрализовывать сопровождающих, разгонять свезенных на Краковец парамилитари. И они очень злы за бесприказную подставу, служивые такой политический гуманизм называют по-другому, матом.
К счастью за советы президенту мне никто не платит, так что я в своем мнении свободен.
Этот раунд Петр Порошенко и его лагерь, а также Арсен Аваков и его «квота» проиграли в чистую. Разозлив не только служивых, но и своих искренних и/или вынужденных сторонников. Потому что «замахнулся - бей, а нет г***о пей», так со времен пещерных предков сложилось.
Как можно быстро исправить ситуацию?
- Указ отменить. Если он есть, а то вот сакашисты говорят что его нет. Кто врет?
-Люди Фирташа и Ахметова идут нах** из АП и КМУ, первый - В.Ковальчук
- Предприятия Фирташа, Ахметова и Коломойского (операция Ф.А.К.) идут на национализацию, либо пусть за неделю достают $25 млрд и идут на амнистию. Нет- нет, в распил. Оппоблок, Видродження разгоняются к **ям, Наш Край отправляется на чистку. Это позволит не допустить побед путиноидов в обстоятельствах неизбежного соперничества умеренных и радикалов в 2018-19 гг.
- Вместе с замаскированными рыгами во власти все эти кадры идут под косу тяжелейших репрессий. Как видим, по этому вопросу терпение общества лопнуло однозначно.
- Увы, если президент Порошенко, его АП, Кабмин его и Авакова-Яценюка партии НФ, их коалиция в ВР на эти шаги не пойдет в ближайшие дни, Саакашвили будет набирать сторонников каждую неделю, месяц, затем требовать досрочных выборы, а боевики Бени станут отлавливать перечисленных выше персонажей на улице и избивать до полусмерти по овации большинства, которое требует крови путинско-олигархических мерзавцев с весны 2014 года.

И в конце концов получит власть аятоллы, потому что имеет stamina… Конечно, моих советов вольны не слушать, но такие самоуверенные люди в прошлом в 95% случаев заканчивали очень плохо. Считать, что система БПП-НФ-большой бизнес-краевые элиты входит в 5% этих счастливчиков у меня нет.
http://censoru.net/21197-kak-petru-poroshenko-spasti-svoe-prezidentstvo.html
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как-будто вручили вырезку из журнала "Работница"
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Мне вручили копию ходатайства об аресте", - экс-министр юстиции Лавринович. ВИДЕО
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