 "Мы преодолели кризис и исправили ситуацию в стране", - Гройсман. ВИДЕО

"Мы преодолели кризис и исправили ситуацию, которая не менялась годами, - сообщил Гройсман. - Дальше Украина будет идти по пути стабилизации".
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Также он сообщил о том, что украинские политиканы критикуют положение вещей нарочно и хотят "довести всех до истерики". Также он порекомендовал журналистам сделать нарезку последовательности высказываний тех, кто высказывает критику о госполитике страны.
Кроме того, премьер отчитался о заседании "Совета реформ", который обсуждал вопросы управления госкомпаниями.
"Мы должны выбить из них коррупцию, привлечь инвестиции и сделать их эффективными", - объяснил премьер цели работы с убыточными госкорпорациями.
Гройсман также напомнил о том, что в стране идет конкурсный набор на госслужбу.
"Я бы хотел, чтобы все украинцы, которые хотят работать на государство, приняли участие в конкурсах", - сказал он.
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Грося,ты з дуба рухнул?
Ты когда нибудь отрываешь свой толстый зад от кресла?
До преодоления ( с вами) як до Кыева рачкы.
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"Я бы хотел, чтобы все украинцы, которые хотят работать на государство, приняли участие в конкурсах", - сказал он.
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По собственному опыту советую не ведитесь на это все вы пройдете конкурсы потратите деньги и свое время на это все - а вас через несколько месяцев вышвырнут как щенка старые чинуши которые там сидят начиная с 91-го года. Не занимайтесь ерундой не ломайте свои планы на жизнь не расстраивайте лишний раз себя своих родных и близких
Источник:https://censor.net.ua/n455092
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ты новый вид ботов-гнойсманосос или просто с другой планеты???
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простите, это он про нашу страну говорит?
или про про свою какую-то из Альфа-центавры?
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этот месседж от виниицкого пидли@ого торгаша сделал мой день!!!)))))))
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короче барыги помогают олигархам создавать монополии чтобы обдирать украинцев и потом доят их. тоже в своем роде бизнес.
отсюда вывод что не нужно быть идиотами и поддерживать кто тебя грабит.
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а цей про здолання кризи віщає.
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этот "президент", этот парламент и этот кабмин должны "
отправиться нах ...
и чем скорее это произойдёт
тем лучше будет для всех пересичных Граждан Украины и для Государства УКРАИНА
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" І якщо в Україні не будуть проводитися реформи, якщо сама Україна не хоче подолати корупцію та покращити життя свого населення, то Європа не буде довго чекати цього, і це потрібно розуміти " - зауважив Гуога
.
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