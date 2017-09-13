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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10551) премьер (1543) Гройсман (3394) заседание правительства (73)

 "Мы преодолели кризис и исправили ситуацию в стране", - Гройсман. ВИДЕО

Премьер открыл заседание правительства.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 13 сентября, на заседании Кабинета Министров Украины премьер-министр Владимир Гройсман напомнил о том, что в стране продолжается системная работа по восстановлению дорог и привлечению инвестиций.

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"Мы преодолели кризис и исправили ситуацию, которая не менялась годами, - сообщил Гройсман. - Дальше Украина будет идти по пути стабилизации".

Также он сообщил о том, что украинские политиканы критикуют положение вещей нарочно и хотят "довести всех до истерики". Также он порекомендовал журналистам сделать нарезку последовательности высказываний тех, кто высказывает критику о госполитике страны.

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Кроме того, премьер отчитался о заседании "Совета реформ", который обсуждал вопросы управления госкомпаниями.

"Мы должны выбить из них коррупцию, привлечь инвестиции и сделать их эффективными", - объяснил премьер цели работы с убыточными госкорпорациями.

Гройсман также напомнил о том, что в стране идет конкурсный набор на госслужбу.
"Я бы хотел, чтобы все украинцы, которые хотят работать на государство, приняли участие в конкурсах", - сказал он.
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Как этот пиздобол уже утомил своими сказками...И чем хреновее дела в стране, тем более победные реляции звучат их их уст.Хотя, может в той реальности, где обитают эти клоуны, может действительно все пучком: и гривня стабильна, и дефляция у них там, и цены с тарифами не растут...Вон давеча этот балабол глаголил, что у них там масо подешевело...
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У меня дилемма: больной на всю голову или отмороженный подонок? Или больной на всю голову отмороженный подонок?
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красногубый вурдалак или па прастому кровосись как и его пахан со ахметопинчукчатоварищами
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"Мы преодолели кризис и исправили ситуацию в стране", - Гройсман
Грося,ты з дуба рухнул?
Ты когда нибудь отрываешь свой толстый зад от кресла?
До преодоления ( с вами) як до Кыева рачкы.
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Гройсман также напомнил о том, что в стране идет конкурсный набор на госслужбу.
"Я бы хотел, чтобы все украинцы, которые хотят работать на государство, приняли участие в конкурсах", - сказал он.
-------------------------
По собственному опыту советую не ведитесь на это все вы пройдете конкурсы потратите деньги и свое время на это все - а вас через несколько месяцев вышвырнут как щенка старые чинуши которые там сидят начиная с 91-го года. Не занимайтесь ерундой не ломайте свои планы на жизнь не расстраивайте лишний раз себя своих родных и близких
Источник:https://censor.net.ua/n455092
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А что , за конкурс надо платить ? Еврокомиссия делала отбор на работу в Кабмине. Могли все участвовать со всей Украины. Победители конкурса прекрасно работают в Кабмине и министерствах, зарплата от 10 до 35 евро за рабочий день. Потому ты в друзьях у "0", потому что троль и брехун
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а при кучме не было пенсий по 20 баксов ? Забыл ? В 1998 году доллар был по 1-62 , а в2000 уже 5-70 за доллар. Без войны . Без всяких причин. Кто был у власти ? Выблядки комунячьи кравчук и кучма.
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Гросин брат по разуму царёв мог бы здесь сказать своё сакраментальное-ЧТО?
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Выдайте этой свинье минималку и пусть проживет на нее месяц п..с.Эта соя такие же инопланетяне как и рыги,которые так и просятся чтоб их Украинцы разорвали.Только конфискация всего у этих тварей и физическое уничтожение их,сможет хоть как то спасти это государство.
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леня шифер-у тебя че, черепицею шурша-едет крыша не спеша???)))
ты новый вид ботов-гнойсманосос или просто с другой планеты???
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на мацковии минималка 7500 ублей , это около 3500 гривен по курсу , там тоже мрут ? А ведь на мацковии цены намного выше , и качество продуктов питания на несколько порядков хуже.
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Уродина,кризис только заморозился,заморозился на время пока ВР Украины была на каникулах и не мешала работать экономике.А с выходом их на работу глубокий кризис этими проФФесионалами будет только коты боятся.
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мля, ледь зі стулки не звалився від такого плядського нахабства!
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мы преодолели кризис и перешли на этап крысиса...
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"Мы преодолели кризис и исправили ситуацию в стране"

простите, это он про нашу страну говорит?
или про про свою какую-то из Альфа-центавры?
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Він трішки помилився.Потрібно було сказати: "Ми створили кризу для вас, а ви вже потерпіть, поки ми нажеремось. Але такого не буде ніколи"
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блин как же все таки интересно он хоть разик хоть когда нибудь прочитал отзывы простых людей на таких мини форумах！？...
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Для кого эта говорящая голова вещает эту откровенную ложь? Создается впечатление, что грося надеется что пройдет пятьдесят лет и счастливые но выродившиеся жидо-украинцы будут ему аплодировать просматривая историко- документальный фильм ,,Великий труженик и спаситель нации Гройсман!!!,,
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Ви то прєодолєлі а от народ в повній кризі - тарифи ціни пальне ліки корупція - все тільки гірше стало
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Повірю, коли дівчата що втікли заміж за кордон масово почнуть тікати додому, а сюди будуть проприватися через кордони дівки з інших країн в пошуках персонального щастя.
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хахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха.... япацсталом...ржунимагу...
этот месседж от виниицкого пидли@ого торгаша сделал мой день!!!)))))))
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Он еще и издевается! Хотя если он про себя, то да спору нет, от мэра до премьера!
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нынешняя власть поддерживает крупный бизнес потому что он делится с ней. все монополии должны платить иначе их легко разрушить. и это называется "развитием экономики". а поддержка рядового украинца и не важно это - пенсионер, селянин(например через дотации за молоко и КРС) и мелкий или даже средний бизнес - это называется "популизмом".
короче барыги помогают олигархам создавать монополии чтобы обдирать украинцев и потом доят их. тоже в своем роде бизнес.
отсюда вывод что не нужно быть идиотами и поддерживать кто тебя грабит.
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по новому каналу людям крутят, як готувати харчові відходи, щоб зєкономити.
а цей про здолання кризи віщає.
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(04.09.17 12:18) https://censor.net.ua/news/453930/

этот "президент", этот парламент и этот кабмин должны "
отправиться нах ...

и чем скорее это произойдёт
тем лучше будет для всех пересичных Граждан Украины и для Государства УКРАИНА
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( http: ) депутат Європарламенту визнав, що з кожним місяцем проблеми України цікавлять Європу все менше

" І якщо в Україні не будуть проводитися реформи, якщо сама Україна не хоче подолати корупцію та покращити життя свого населення, то Європа не буде довго чекати цього, і це потрібно розуміти " - зауважив Гуога

.
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в три раза обесценили гривну, в три-пять раз задрали тарифы на всё. На фоне такой стабилизации не удивляйтесь, что люди на руках носят любого, кто не успел сделать еще хуже.
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Власть лояльная к коррупции в гос органах, Грося, хреновая власть.
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Ну то что говорит мы уже привыкли. По видимому отключен полностью от общей информационной сети обратной связи с реальностью и народом. Вот действительно,пример, когда посадили говорящий манекен. Выражение глаз---белок, зрачок, двигаются ,моргают.
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класс,,, у Гроси кризис закончился,,, еще бы - 30 млрд. на ремонт дорог, тут ни какой кризис и ни какая репа не выдержит - скоро треснет уже будка....
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Напевно у петеушника гросі сталося первісне насичення вкраденим, але як справжній порохориг, він цю незручність оперативно подолає і продовжить з новими силами
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Мы преодолели кризис и исправили ситуацию в стране", - Гройсман. ВИДЕО
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