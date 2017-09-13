 Все пострадавшие жители Балаклеи получат новое жилье до 1 октября, - Харьковская ОГА. ВИДЕО

Отмечается, что во время взрывов в поселке Нефтяников, который больше всего пострадал от ЧП на 65-м арсенале, были разрушены 4 многоквартирных жилых дома и 2 частных. Возникла потребность в немедленном переселении семей.
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Глава ХОГА Юлия Светличная во время визита Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Харьковскую область достигла договоренности с ним о выделении из госбюджета дополнительных средств для приобретения жилья балаклейцам.
В результате было выделено почти 10 млн грн на закупку жилья для жителей Балаклеи, чьи дома оказались полностью разрушенными. Процедура закупки квартир началась в конце июля.
"Непригодными для проживания признано было 25 квартир и 2 дома. У нас уже на 100% подобраны квартиры, пострадавшие определились с теми объектами, которые они согласны, чтобы им приобрели взамен утраченного жилья. Остается один дом. Мы предложили семье несколько вариантов, и хозяева раздумывают", - рассказал председатель Балаклейской РГА Степан Масельский.
4 квартиры будут переданы в собственность пострадавшим семьям уже 15 сентября - на сессии городского совета. Оставшиеся - в течение сентября.
"Средства есть в полном объеме. На этой неделе мы ожидаем массового заключения нотариальных договоров. Рассчитываем, что закуплено будет еще 9 квартир и 1 жилой дом. И в ближайшее время на сессии городского совета они будут переданы в собственность пострадавшим жителям. Еще 12 квартир и один дом будут закуплены до октября", - сказал Масельский.
Как пояснила заместитель председателя Балаклейской РГА Валентина Панасенко, 27 семей получат жилье, равноценное утраченному по количеству комнат и площади.
"В некоторых разрушенных домах барачного типа квартиры были площадью 40 и более квадратных метров. Поэтому у жителей была возможность получить 2-комнатные квартиры. Но площадь не должна превышать ту, которую они занимали. Если площадь все же превышает занимаемую ранее квартиру, то порядком предусмотрена возможность произвести доплату за "лишние квадратные метры", - сказала Панасенко.
Кроме того, 27 пострадавших семей получат по 75 тысяч гривен материальной помощи.
Пресс-служба ХОГА напомнила, что всего на оказание материальной помощи жителям Балаклеи из областного бюджета было выделено 30 млн грн. Кроме того, 5 млн грн было выделено из районного бюджета и 4,5 млн грн - из бюджета города Балаклея. Еще 1 млн грн на эти цели город получил от районов и городов Харьковской области. За материальной помощью для восстановления жилья в горсовет обратились 3109 жителей. Всего в список граждан, пострадавших в результате взрывов на военном арсенале, были внесены 3908 жителей города.
Как сообщал Цензор.НЕТ, ночью 23 марта 2017 г. на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.
По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны. Вместе с тем, по данным главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, в результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов.
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