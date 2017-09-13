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 Политика Украины
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Все про:жилье (626) Балаклея (126)

 Все пострадавшие жители Балаклеи получат новое жилье до 1 октября, - Харьковская ОГА. ВИДЕО

На протяжении сентября 2017 года в собственность пострадавших семей будет передано 25 квартир и 2 частных дома.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

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Отмечается, что во время взрывов в поселке Нефтяников, который больше всего пострадал от ЧП на 65-м арсенале, были разрушены 4 многоквартирных жилых дома и 2 частных. Возникла потребность в немедленном переселении семей.

Глава ХОГА Юлия Светличная во время визита Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Харьковскую область достигла договоренности с ним о выделении из госбюджета дополнительных средств для приобретения жилья балаклейцам.

В результате было выделено почти 10 млн грн на закупку жилья для жителей Балаклеи, чьи дома оказались полностью разрушенными. Процедура закупки квартир началась в конце июля.

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"Непригодными для проживания признано было 25 квартир и 2 дома. У нас уже на 100% подобраны квартиры, пострадавшие определились с теми объектами, которые они согласны, чтобы им приобрели взамен утраченного жилья. Остается один дом. Мы предложили семье несколько вариантов, и хозяева раздумывают", - рассказал председатель Балаклейской РГА Степан Масельский.

4 квартиры будут переданы в собственность пострадавшим семьям уже 15 сентября - на сессии городского совета. Оставшиеся - в течение сентября.

"Средства есть в полном объеме. На этой неделе мы ожидаем массового заключения нотариальных договоров. Рассчитываем, что закуплено будет еще 9 квартир и 1 жилой дом. И в ближайшее время на сессии городского совета они будут переданы в собственность пострадавшим жителям. Еще 12 квартир и один дом будут закуплены до октября", - сказал Масельский.

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Как пояснила заместитель председателя Балаклейской РГА Валентина Панасенко, 27 семей получат жилье, равноценное утраченному по количеству комнат и площади.

"В некоторых разрушенных домах барачного типа квартиры были площадью 40 и более квадратных метров. Поэтому у жителей была возможность получить 2-комнатные квартиры. Но площадь не должна превышать ту, которую они занимали. Если площадь все же превышает занимаемую ранее квартиру, то порядком предусмотрена возможность произвести доплату за "лишние квадратные метры", - сказала Панасенко.

Кроме того, 27 пострадавших семей получат по 75 тысяч гривен материальной помощи.

Пресс-служба ХОГА напомнила, что всего на оказание материальной помощи жителям Балаклеи из областного бюджета было выделено 30 млн грн. Кроме того, 5 млн грн было выделено из районного бюджета и 4,5 млн грн - из бюджета города Балаклея. Еще 1 млн грн на эти цели город получил от районов и городов Харьковской области. За материальной помощью для восстановления жилья в горсовет обратились 3109 жителей. Всего в список граждан, пострадавших в результате взрывов на военном арсенале, были внесены 3908 жителей города.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, ночью 23 марта 2017 г. на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.

По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны. Вместе с тем, по данным главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, в результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов.




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Так кто же подпалил склады,украв от туда боеприпасы?
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Это хорошо, но в чем суть проблемы? В том что наше жилье, к 99% случаев просто не застраховано. Может на первичном этапе пускай государство страхует, пока люди не привыкнут? Ведь сколько можно было застраховать за стоимость вот этого нового жилья?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВсе пострадавшие жители Балаклеи получат новое жилье до 1 октября, - Харьковская ОГА. ВИДЕО
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