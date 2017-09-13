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 Политика Украины
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 Апелляция на "приговор" Чийгозу будет в следующем году, - Полозов. ВИДЕО

Подготовка к подаче апелляции по делу одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза потребует значительного времени.

Об этом заявил Крым.Реалии адвокат Чийгоза Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, речь может идти о начале 2018 года.

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"Протокол ожидается очень объемным, минимум шесть тысяч листов, со слов секретаря. Необходимо все вычитать, найти какие-то нестыковки и подать замечания. Кроме того, стоит ознакомиться с тем материалом дела, который был получен в ходе судебного следствия. Я думаю, что это еще несколько томов. Скорее всего, апелляция будет в следующем году", - сказал Полозов.

Он отметил, что основная жалоба на приговор Чийгозу будет подготовлена "после того, как мы получим решение суда, увидим мотивировочную часть, ознакомимся с протоколом (судебного заседания. - Ред.)".

Полозов утверждает, что это займет "достаточно длительное время", поскольку до передачи дела в Верховный суд России защите нужно ознакомиться с протоколом и подать на него замечания.

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Также Полозов сообщил, что Чийгоз и он подали в Верховный суд России предварительные апелляционные жалобы на приговор подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма, приговорившего Чийгоза к 8 годам колонии общего режима.

Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти оккупированного Крыма обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков.
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Так он вам нужен,как зайцу триппер,вам чем больше времени тянуться будет,тем больше капусты с татарчат слупите,а человек в камере,а там ой как не сладко
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныАпелляция на "приговор" Чийгозу будет в следующем году, - Полозов. ВИДЕО
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