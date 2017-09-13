 Апелляция на "приговор" Чийгозу будет в следующем году, - Полозов. ВИДЕО

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По его словам, речь может идти о начале 2018 года.
"Протокол ожидается очень объемным, минимум шесть тысяч листов, со слов секретаря. Необходимо все вычитать, найти какие-то нестыковки и подать замечания. Кроме того, стоит ознакомиться с тем материалом дела, который был получен в ходе судебного следствия. Я думаю, что это еще несколько томов. Скорее всего, апелляция будет в следующем году", - сказал Полозов.
Он отметил, что основная жалоба на приговор Чийгозу будет подготовлена "после того, как мы получим решение суда, увидим мотивировочную часть, ознакомимся с протоколом (судебного заседания. - Ред.)".
Полозов утверждает, что это займет "достаточно длительное время", поскольку до передачи дела в Верховный суд России защите нужно ознакомиться с протоколом и подать на него замечания.
Также Полозов сообщил, что Чийгоз и он подали в Верховный суд России предварительные апелляционные жалобы на приговор подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма, приговорившего Чийгоза к 8 годам колонии общего режима.
Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии.
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