 "Марш неЧЕСТИ в мантиях": В Киеве провели акцию против нечестных кандидатов в новый Верховный Суд. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ , общественные активисты прошли маршем от здания Администрации Президента (со стороны Лютеранской) до здания Верховного Суда Украины. По задумке организаторов, марш символизирует кандидатов в Верховный Суд, которые, несмотря на негативные выводы Общественного совета доброчестности, все равно стараются попасть в новую наивысшую судебную инстанцию. Маски нечисти, надетые на нечестных кандидатов, символизируют те негативные ценности и принципы, которые такие судьи смогут привнести в новый Верховный Суд.





Участие в акции приняли народные депутаты, члены Реанимационного пакета Реформ и активисты ряда общественных организаций.

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Перед маршем состоялся пресс-брифинг при участии Егора Соболеава (председателя Комитета ВР по вопросам противодействия и предотвращения коррупции), Татьяны Козаченко (Общественный люстрационный комитет) и Анастасии Красносельской ("Центр противодействия коррупции").

Организаторы акции напоминают, что во время выступления в Верховной Раде 7 сентября Президент заявил, что ВККС согласилась с 80% выводов ОСД и в финальный список не попали кандидаты, к которым Совет имел претензии. Именно поэтому шествие началось от Администрации Президента, чтобы показать Порошенко тех, к кому, по его мнению, нет претензий.





Также отмечается, что уже 14 сентября Высший совет правосудия начнет рассмотрение материалов кандидатов в Верховный Суд. Высшая квалификационная комиссия после восьми месяцев конкурса выбрала 120 победителей, 30 из которых получили отрицательные заключения от Общественного совета доброчестности. Эти кандидаты подавали ложные сведения в декларациях, участвовали в политических преследованиях, запрещали мирные собрания во время Революции Достоинства, выносили политически мотивированные решения, грубо нарушали решения Европейского суда по правам человека, противодействовали очищению судебной власти или не смогли объяснить происхождение своего состояния.

Во время акции общественные активисты обратились в Высший совет правосудия с призывом не рекомендовать этих кандидатов для назначения судьями Верховного Суда. Такое право ВСП дает закон о судоустройстве и статусе судей, который позволяет Совету отказать в назначении судьи в случае обоснованного сомнения в его доброчестности и профессиональной этике, или если его назначение негативно повлияет на уровень доверия к судебной власти.

Видео Олег Богачук