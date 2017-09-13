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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 "Марш неЧЕСТИ в мантиях": В Киеве провели акцию против нечестных кандидатов в новый Верховный Суд. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В среду, 13 сентября, в Киеве общественные активисты провели "Марш неЧЕСТИ в мантиях".

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, общественные активисты прошли маршем от здания Администрации Президента (со стороны Лютеранской) до здания Верховного Суда Украины. По задумке организаторов, марш символизирует кандидатов в Верховный Суд, которые, несмотря на негативные выводы Общественного совета доброчестности, все равно стараются попасть в новую наивысшую судебную инстанцию. Маски нечисти, надетые на нечестных кандидатов, символизируют те негативные ценности и принципы, которые такие судьи смогут привнести в новый Верховный Суд.

Участие в акции приняли народные депутаты, члены Реанимационного пакета Реформ и активисты ряда общественных организаций.
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Видео Олег Богачук

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ряд сильных кандидатов попали в состав нового Верховного Суда Украины, но все же доброчестность многих из них вызывает сомнения, - посольство США

Перед маршем состоялся пресс-брифинг при участии Егора Соболеава (председателя Комитета ВР по вопросам противодействия и предотвращения коррупции), Татьяны Козаченко (Общественный люстрационный комитет) и Анастасии Красносельской ("Центр противодействия коррупции").

Марш неЧЕСТИ в мантиях: В Киеве провели акцию против нечестных кандидатов в новый Верховный Суд 01


Марш неЧЕСТИ в мантиях: В Киеве провели акцию против нечестных кандидатов в новый Верховный Суд 02
Марш неЧЕСТИ в мантиях: В Киеве провели акцию против нечестных кандидатов в новый Верховный Суд 03


Организаторы акции напоминают, что во время выступления в Верховной Раде 7 сентября Президент заявил, что ВККС согласилась с 80% выводов ОСД и в финальный список не попали кандидаты, к которым Совет имел претензии. Именно поэтому шествие началось от Администрации Президента, чтобы показать Порошенко тех, к кому, по его мнению, нет претензий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление Порошенко в Раде о 90% обновления Верховного Суда - чудовищная ложь, - юрист Маслов

Также отмечается, что уже 14 сентября Высший совет правосудия начнет рассмотрение материалов кандидатов в Верховный Суд. Высшая квалификационная комиссия после восьми месяцев конкурса выбрала 120 победителей, 30 из которых получили отрицательные заключения от Общественного совета доброчестности. Эти кандидаты подавали ложные сведения в декларациях, участвовали в политических преследованиях, запрещали мирные собрания во время Революции Достоинства, выносили политически мотивированные решения, грубо нарушали решения Европейского суда по правам человека, противодействовали очищению судебной власти или не смогли объяснить происхождение своего состояния.
Во время акции общественные активисты обратились в Высший совет правосудия с призывом не рекомендовать этих кандидатов для назначения судьями Верховного Суда. Такое право ВСП дает закон о судоустройстве и статусе судей, который позволяет Совету отказать в назначении судьи в случае обоснованного сомнения в его доброчестности и профессиональной этике, или если его назначение негативно повлияет на уровень доверия к судебной власти.


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Марш неЧЕСТИ в мантиях: В Киеве провели акцию против нечестных кандидатов в новый Верховный Суд 16
Марш неЧЕСТИ в мантиях: В Киеве провели акцию против нечестных кандидатов в новый Верховный Суд 17

Марш неЧЕСТИ в мантиях: В Киеве провели акцию против нечестных кандидатов в новый Верховный Суд 18

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Марш неЧЕСТИ в мантиях: В Киеве провели акцию против нечестных кандидатов в новый Верховный Суд 25

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соболев , наплохой парень патриот и скорей всего искренне считающий , что можно что то изменить в этой системе размахивая плакатами и гневными перфомансами ...к сожалению мы подошли к тому рубежу за которым кровь и тюрьмы , иначе ничего не исправить ни какими майданами
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Только после того, как Робеспьер сотоварищи сделали своё дело их тоже ...
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большой терор ...не плохо , но кто его возглавит ...
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Я ж и говорю, что каждый Робеспьер должен понимать, что потом будет его очередь.
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увы , других способов что изменить , не осталось
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Но понимаешь... Уничтожены были и астроном Байи, и химик Лавуазье и поэт Шенье и многие многие другие, которые не были тем злом, которое уж точно подлежало искоренению.
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врятли двигателем революций были филантропы , скорее наооборот ...и извините , кто в нашей власти и институтах её обслуживающих может стоить хотя бы мизинца этих выдающихся людей ...всех в топку
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Во власти понятно, что нету подобных, но когда можно казнить любого... Аппетит приходит во время еды.
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До Мексики нам далеко. http://feel-feed.ru/meksikanskaya-radikalnaya-gruppa-nakazala-vorov-otrubiv-im-kisti-ruk/
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К сожалению, очищение чесноком уже не поможет. Гильотину им в помощь!
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01.08.17 Общественный совет
доброчестности просит Порошенко о встрече по обновленному Верховному Суду: "Президент назвал этот конкурс
образцовым, но это не так"

https://censor.net.ua/news/449917/obschestvennyyi_sovet_dobrochestnosti_prosit_poroshenko_o_vstreche_po_obnovlennomu_verhovnomu_sudu_prezident
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Но если выбрать честных и правильных судей -
они ведь и судить будут честно и правильно?
Как же жить тогда при честных неподкупных судах??????????????
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Суддею у Верховному суді та не тільки, може бути тільки випускник відмінник юридичного вузу в якого не має досвіду роботи та в якого батько, мати чи якийсь найближчий родич не є і ніколи не був суддею, прокурором чи ментом.
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Ця ВРП - зграя рошенівських посіпак, співучасників злочинів Парашенка проти українців. ВРП відмовилася притягнути до відповідальності
суддю Ізовітову-Вакім за заборону мітингів активістам Євромайдану: розглядають
питання про її безстрокове призначення на посаду

http://ua.censor.net.ua/news/438169/vrp_vidmovylasya_prytyagnuty_do_vidpovidalnosti_suddyu_izovitovuvakim_za_zaboronu_mityngiv_aktyvistam
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Соболев, выдвигайтесь в Президенты ! Мы Вас поддержим !
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Может для этой братии ввести обращение: "Ваша нечисть"?
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порадовали они все так симпатично выглядят на фоне гвардейцев и вывесок)))
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Марш неЧЕСТИ в мантиях": В Киеве провели акцию против нечестных кандидатов в новый Верховный Суд. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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