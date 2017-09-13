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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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 Волкер: Саакашвили имеет право на защиту своих интересов в украинском суде. ВИДЕО

Бывший президент Грузии и экс-глава администрации Одесской области имеет право на публичное судебное разбирательство по вопросу об утрате украинского гражданства.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, информирует Цензор.НЕТ.

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Видеозапись, где Волкер отвечает на вопросы корреспондента, размещена на странице Саакашвили в Facebook. Где записывалось интервью, не указывается.

"Украина - страна, где действует верховенство права. Кто угодно, например, бывший президент Саакашвили, имеет право на слушание дела в украинском суде. Я надеюсь, что прекратится эскалация политической драмы и все сосредоточатся на правовом урегулировании", - заявил Волкер.

Спецпредставитель США добавил, что Порошенко не следует усугублять ситуацию с Саакашвили и сфокусироваться на вопросах управления государством, реформах и борьбой с коррупцией.

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Вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.

Волкер: Саакашвили имеет право на защиту своих интересов в украинском суде 01
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Короче, Михо может ходить по судам до посинения; американцам же важно чтобы эта история исчезла со страниц печати и с экранов ТВ, т.к. вся эта буза очень отвлекает серьёзных людей от серьёзных дел. Ну вот как-то так.
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А еще Михо может подать в польский суд, так как поезд задержали в Польше.
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Богатый человек; сколько адвокатов оплатить может.
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Історія зникне, а Саакашвілі залишиться, буде і далі мучити брехуна порошенко поки той не посиніє.
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Та ну Це його товариш, вони після виборів потиснуть руки, а ти будеш думати як тебе обдурили. До речі, Ющенко ти поважаєш?
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Які вони "товариші", я бачу по тим фразам, якими вони обмінюються в прямих ефірах. Ти свої казки розповідати тим, хто хоче в них вірити, що ти за штучка і на кого ти працюєш, я давно вже зрозумів. І як ти смикаєшся на форумі на підтримку порошенко, я теж бачу.
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Це гра на публіку. Пом'ятаєш як у ВР б'ються депутати, а потім пьють коньяк?
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Не потрібно пересмикувати, Саакашвілі не депутат ВР, тобі вже була дана відповідь у минулому пості, ти уважно її прочитав? Якщо ні, то прочитай ще раз.
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Ти пересмикуєш, якби ти був уважний, то пом'ятав що я раніше казав про вибори від БПП.
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А кажеш ти завжди слизько, раптом тобі в разі відставки порошенко доведеться шукати нового господаря, ось у своє резюме свої слова про БПП і запиши, коли нову працю шукати будеш, а мені це байдуже.
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ну ладно)))сначала джевелины -потом саака где то там в суде
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Безусловно имеет. Точнее - имел. Если Саакашвили не согласен был с лишением гражданства, то это нужно было оспаривать в суде. До дебильного шоу с прорывом границы. Теперь, по факту, он - уголовный преступник. И по закону должен быть арестован.
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Что бы оспаривать в Суде,надо до этого Суда как то добраться,не?
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Нет. Это можно сделать через адвокатов. Или оформить доверенность на представление своих интересов.
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Спецпредставитель США добавил, что Порошенко не следует усугублять ситуацию с Саакашвили и сфокусироваться на вопросах управления государством, реформах и борьбой с коррупциейИсточник: https://censor.net.ua/v455070
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щас пеца засучил рукав и на борьбу с коррупцией, которую он возглавляет
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"...у балаганова хедранта сразу сделалось мокрое, как бы сварившееся на солнце лицо.
- Так нельзя. Это... объясните... - сказал он, отдуваясь. ..."
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Скоро вываливающийся скелет из приоткрытой двери шкафа Порошенко раздавит нашего гаранта либо сделает его инвалидом. Выбор за ним а действия за народом.
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видио на ютубе есть где Дональд Трамп с Михо
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Ну что олигархошки Саакашвили вам не Гонгадзе?
Кишка тонка?
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разве ему уже разрешили нарушать границы суверенного государства?
саак допрыгается до того что сперва отсидит в Украине, потом отсидит в Грузии. будет писать мемуары о своих похождениях.
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Да не позволили, протaшили в лес и зарубили
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подозрительно все активировались под рузкие учения,когда вокруг украины три армии врага стоит-рабинович майдан созывает!!!юлька с сааком и прорузкими шпионами,за спинами детей как сепаратисты прорывают кордоны украины с надеждой что погранцы устроят кровавую баню!!!садовые,лещи и наемы,семченки и парасидлы устраивают разные шоу обсирая власть и крича что надо наступать ,а не сидеть в ато(наверно хотят чтоб у нас в день сотнями гибли и с рашки сняли санкции)не кажится ли вам это подозрительным действия этих патриотов-оборотней?если порошенко это главная кость в горле пуйла,то я только рад и хочу чтоб он был этой костью подольше.ибо порошенко своими связями смог добится чтоб пуйло стал изгоем,а украина получила помощь и начала расти экономика при том во время войны-а на раше ввп падает!!!очевидно что большинство нашего парламента работает на кремль и не только за бабки и должности,они понимают что через 120 дней санкции сша начнут действовать.а многие наши типа патриоты давно работают в связке с рашкой и их деньги и бизнес тоже пострадают от санкций.вот они и надеятся спасти украденое у нас и сохранить хоть в рашке какие то свои сбережения..всех рузких консерв-шпионов судить !!!и игры в демократию во время войны,как видите -опасны((
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сперва михо ответит перед законом о организации силового прорыва гос. границы Украины.
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порохоботы кричали, что это заявление - фейк. Обосрались вы вместе со своим царём.
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и что дальше? или это заявление разрешает сааку не нести ответственность за прорыв гос. границы? у тебя с головой все нормально?
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Ну, может и так. Просто введёт военное положение.
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Именно поэтому и поднимает БПП рейтинг Саакашвили.
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Ну почему наша власть така недолуга. Нравится кому то Саакашвили, не нравится, но ведь это можно было решить в правовом поле государства Украина. А так обосрались на весь мир, что со стороны власти, что опозиции. Мне глубоко начхать на мнение ублюдков кацапов. Но выблядок бортко, давая интервью, заявил, что такой нации как украинец не существует. Радуясь ситуации с грузином, эта мразь сказала, что Украина целиком вернётся в родную говень. А ведь по сути он прав. Сто лет назад вот такие политики как нынешние, просрали государственность, потому что не смогли найти компромисс. Господи, дай им ума ибо последствия могут быть непоправимыми.
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"но ведь это можно было решить в правовом поле государства Украина." - эта возможность была перечёркнута в тот момент когда он попёр на погранцов. Так что в итоге он всё равно сядет; вопрос только: в какой тюрьме будет срок мотать - в украинской или в грузинской.
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Потом его к выборам выпустят героем и многоходовочка удастся, если дураки за него проголосуют. Так раздули Ющенко, Порошенко - его друзей.
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Да ладно. Бенины активы под угрозой, потому две алюминиевые пушки - Михо и Жуля - посланы для взлома границы.
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Тоже вероятно, но как влияет єто на Беню не ясно. Он человек Порошенко и Ющенко. Как єто бьіло найти не сложно, могла бьіть сепаратная договоренность с Беней.
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Беня нарушил Великое Водяное Перемирие. Ему заплачено было за Приват, в обмен на обязательство не вмешиваться в дела. Так что за его активы теперь поручиться никак нельзя. Корбан от его имени уже озвучил неудовольствие. Раньше надо было думать.
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Саакашвили заявил о подделке подписи в анкете на украинское гражданство
Михаил Саакашвили заявил, что не заполнял и не подписывал обнародованную представителем Блока Петра Порошенко анкету, которой депутат обосновал решение Порошенко лишить бывшего президента Грузии украинского гражданства.
Как писал "Кавказский узел", 26 июля, через неделю после визита президента Украины в Грузию, стало известно о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства. Причиной такого решения президента Украины было названо предоставление Саакашвили недостоверных сведений для получения украинского паспорта.

Источник: http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/306895/
© Кавказский Узел
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А кто же подписывал анкету за него ? Или он тогда пьяный был, не помнит что подмахнул ?
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США как бы намекают пэце,что барыжному беспределу-ша. Иначе начнёт вываливаться компра из всех щелей. Пьётр. Онё тьебе надё?
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А як же перевибори? Юля! Юля! Вона що даремно старалася? Вона - це Україна.
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маразм крепчал... послушайте, горячие безыдейные братья, вам уже и представитель США открытым текстом говорит, что в вопросах регулируемых законом не должна присутствовать политика, поступать иначе просто неприлично, как минимум, а как максимум - уголовно наказуемо. Вы довели ситуацию до положения, когда вам вслух поясняют прописные истины как инфантильным идиотам, которые в этом нуждаются. Вы - это те и другие, кто действует методами скандальных баб с базара вместо того, чтобы аргументировать и отстаивать идейно обоснованные убеждения. Махровое средневековье устроили, паны дерутся, а у холопов чубы трещат.
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Не верю ни одному политику, и Сааке то же, что является следствием, постоянного обмана властью избирателей... Он в прочем как и остальные провластные политики, оппозиционеры, и словом не упоминают, усиление ответственности избранной власти, за невыполнение своих предвыборных обещаний...


Вот за что нужно выходить на майдан.
Концепция перманентной легитимности.

https://censor.net.ua/forum/898594/kontseptsiya_permanentnoyi_legitimnosti

нужно постоянно держать сапог у горла депутатов, президента, чтоб заставить этих гныд в первую очередь помнить свои обещания данные избирателям, благодаря которым они получили свои мандаты...
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надо Костя, надо- все только за...
но почему-то никто не выходит(и не только в Украине)
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никто с США не будет защищать права Саакашвили ибо они сами изменили много чего в получении гражданства. Весь мир судачил и что.
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Конституція України - Розділ IIПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНАСтаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.
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ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ПЕТРО ПОРОШЕНКООфіційне інтернет-представництвоhttp://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-ii
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Тут деякі пишуть- все одно сяде! Так ось вам, порохоботи- стаття АДМІНІСТРАТИВНА, від 3500 до 8000 грн штрафу. Скільки вам раз США мають закликати вирішувати все в правовому полі. Чи вже царем себе почуло?
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Напад на прикордонників - це кримінальний злочин.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВолкер: Саакашвили имеет право на защиту своих интересов в украинском суде. ВИДЕО
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