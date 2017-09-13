 Волкер: Саакашвили имеет право на защиту своих интересов в украинском суде. ВИДЕО

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Видеозапись, где Волкер отвечает на вопросы корреспондента, размещена на странице Саакашвили в Facebook. Где записывалось интервью, не указывается.
"Украина - страна, где действует верховенство права. Кто угодно, например, бывший президент Саакашвили, имеет право на слушание дела в украинском суде. Я надеюсь, что прекратится эскалация политической драмы и все сосредоточатся на правовом урегулировании", - заявил Волкер.
Спецпредставитель США добавил, что Порошенко не следует усугублять ситуацию с Саакашвили и сфокусироваться на вопросах управления государством, реформах и борьбой с коррупцией.
Вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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балагановахедранта сразу сделалось мокрое, как бы сварившееся на солнце лицо.
- Так нельзя. Это... объясните... - сказал он, отдуваясь. ..."
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Кишка тонка?
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саак допрыгается до того что сперва отсидит в Украине, потом отсидит в Грузии. будет писать мемуары о своих похождениях.
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Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
пэтро в какой тюрячке получит следующий срок?
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Михаил Саакашвили заявил, что не заполнял и не подписывал обнародованную представителем Блока Петра Порошенко анкету, которой депутат обосновал решение Порошенко лишить бывшего президента Грузии украинского гражданства.
Как писал "Кавказский узел", 26 июля, через неделю после визита президента Украины в Грузию, стало известно о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства. Причиной такого решения президента Украины было названо предоставление Саакашвили недостоверных сведений для получения украинского паспорта.
Источник: http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/306895/
© Кавказский Узел
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Стаття 25 Конституція України 2013: статті Конституції України
Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
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Вот за что нужно выходить на майдан.
Концепция перманентной легитимности.
https://censor.net.ua/forum/898594/kontseptsiya_permanentnoyi_legitimnosti
нужно постоянно держать сапог у горла депутатов, президента, чтоб заставить этих гныд в первую очередь помнить свои обещания данные избирателям, благодаря которым они получили свои мандаты...
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но почему-то никто не выходит(и не только в Украине)
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