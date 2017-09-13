 Саакашвили выехал из гостиницы во Львове, - "ТСН". ВИДЕО

Еще вечером в фойе отеля, где Саакашвили снимал номер, было очень многолюдно: здесь находились охранники экс-главы Одесской ОГА и его соратники. Позже все они резко вышли на двор, где сели в микроавтобус батальона "Донбасс" и другие машины и поехали в неизвестном направлении.
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Несколько охранников Саакашвили остались внутри и заверили журналистов, что их шеф никуда не собирается ехать и ночевать в номере. Однако впоследствии же из лифта неожиданно вышел и сам Саакашвили и затем вышел из отеля. Охранники ответили, что политик уехал по делам.
Несмотря на то, что через некоторое время микроавтобус вернулся под гостиницу, делегацию во главе с Саакашвили журналисты не увидели. Работники отеля также отмечают, что политик не возвращался.
Адвокат Саакшвили заявил, что точно не знает, где находится его клиент, однако предположил, что тот мог поехать в Черновцы. Источники в правоохранительных органах заявили, что политик пределы области не оставлял.
Сегодня, 13 сентября, экс-президент Грузии Саакашвили обещал начать свое турне по Украине - первым городом для посещения были выбраны Черновцы.
Вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Наверное подался в партизаны. В леса и горы Львовщины.
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какие леса. Гройсман все давно вырубил.
13.09.2017 09:51---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А Саакашвили все (или всех) посадит.
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Похоже, сейчас идет выбор - кого же "поставить" оппозицией - заднеприводного или ???
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Ну а если серьёзно, кто имеет мозг и способность анализировать - тот пазл сложит: ТСН - во времена Михиного "головування" в Одесской ОДА, только и занималась травлей Михи, постоянный типа конфликт с Коломойским, ой типа горшки побили, а тут компания: Вона , Садовий (он же Доля) - политическая поддержка, Коломойский - информационная и, не удивлюсь что через третьих лиц - финансовая поддержа, а с другой стороны Михо - жертвенник (поскольку Вона и Доля - замарались), рьяный борец с коррупцией и строитель Нью-Васюков.... )))) Хорошая компания? Правда?))
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но зато живу в Украине, и уверенно могу сказать, что знатными пиздоболами точно являются: петя, грося, геращенка, атброськин, ольгино... т.е. абсолютно вся шваль, которая вчера устроила травлю грузину.
как думаешь, из этих 2х сторон к кому у меня больше симпатий и доверия?
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Порохатьій!
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ПарижаКиева . бредут лесами темными ..... по дороге в городах концерты устраивали . всегда с большим успехом
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"В телевизорах стало потиише,
Утомил всех грузиинский бес,
До свиданья, наш фейковый Мииша,
Вали нахер в свой сказочный лес"
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а вот нынешний - свое "лицо" теряет стремительно.....
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Читай внимательно - или в команде будущего президента. а потом и 5 лет проживания в Украине подгребется...
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выучив его, внедрив в руководство Грузии, американцы долгое время ему доверяли, а после "революции роз" поддержали материально и в военном отношении
Маккейн лично пригрозил кремлю, когда танки путлера шли на Тбилиси
затем отношения охладели, хотя когда Порошенко назначил Михеила губернатором Одесской области, США профинансировали расходы "молодой команды реформаторов"
но в нынешних событиях, когда Саакашвили может дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Украине, американцы ведут себя более чем сдержанно - Волкер лишь указал на правовой выход из ситуации
всё остальное покрыто мраком - Порошенко летит в Нью-Йорк, где , конечно, прозондирует планы Госдепа
Львов не поддержал призывы к новому Майдану и не собрался под балконом отеля, чтобы лицезреть героя пьесы - это важный момент
именно сейчас путлер, убедившись в бесперспективности раздувания хаоса в Украине с помощью Михеила + Тимошенко + Наливайченко, может организовать похищение или убийство Саакашвили с целью дискредитации киевской власти
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не даром титушня везде ездила не пускать Саакашвили, видать там были и те, кто мог это сделать "при попытке".... но не вычислили место прорыва... Власти лучше бы не знакомую титушню проверили на причастность к спецслужбам раиси.... свою то они знают (((
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Но виноват(!) погранотряд -Сьел несьедобньій шоколад !
И вот случилось хо-чет-цо -Прорвало больно погранцов-
Наклали миньі тут и там! Кто ж миньі сьел?-Гипопотам!
Мораль одна-Законьі зря,Когда Петюшки-у руля! (Д.14 лет)
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мне интересно от куда у него появилось финансирование всего этого безобразия?
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