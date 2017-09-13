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 Политика Украины
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 Саакашвили выехал из гостиницы во Львове, - "ТСН". ВИДЕО

Лидер "Руху нових сил" Михеил Саакашвили среди ночи выехал из гостиницы "Леополис" во Львове. Сегодня бывший председатель Одесской ОГА начинает свой тур по стране.

Лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили исчез: несколько часов назад, среди ночи, он выехал в неизвестном направлении из гостиницы во Львове. Об этом сообщает ТСН. Ранок, передает Цензор.НЕТ.

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Еще вечером в фойе отеля, где Саакашвили снимал номер, было очень многолюдно: здесь находились охранники экс-главы Одесской ОГА и его соратники. Позже все они резко вышли на двор, где сели в микроавтобус батальона "Донбасс" и другие машины и поехали в неизвестном направлении.

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Несколько охранников Саакашвили остались внутри и заверили журналистов, что их шеф никуда не собирается ехать и ночевать в номере. Однако впоследствии же из лифта неожиданно вышел и сам Саакашвили и затем вышел из отеля. Охранники ответили, что политик уехал по делам.

Несмотря на то, что через некоторое время микроавтобус вернулся под гостиницу, делегацию во главе с Саакашвили журналисты не увидели. Работники отеля также отмечают, что политик не возвращался.

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Адвокат Саакшвили заявил, что точно не знает, где находится его клиент, однако предположил, что тот мог поехать в Черновцы. Источники в правоохранительных органах заявили, что политик пределы области не оставлял.

Сегодня, 13 сентября, экс-президент Грузии Саакашвили обещал начать свое турне по Украине - первым городом для посещения были выбраны Черновцы.

Вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Михеил Саакашвили исчез: несколько часов назад, среди ночи, он выехал в неизвестном направлении из гостиницы во Львове
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Наверное подался в партизаны. В леса и горы Львовщины.
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Да, с деревьями напряжно уже, но местами еще сохранились.
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Вешать по-очереди. На одном не срубленном деревце. Только следить, чтоб очередь не нарушали по блату.
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+100500. Де-то уже подземный схрон и крыивку копает.
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- Внезапный отъезд по вызову из центра. Небольшой доклад в Малом Совнаркоме. Прощальная слеза и цыпленок на дорогу. Поедем с комфортом. (с)
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больной театр начинается у наших СМИ! У него анонсирована встреча в Черновцах сегодня
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Влада, раненная на всю голову, создала себе проблему на ровном месте.
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Да ну, все продумано. Это так пиарят Саакашвили, что бы забыли его связи с Ющенко и Порошенко и считали, что он в оппозиции.
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Для меня Саакашвили умер, как политик, еще несколько лет назад, когда начал агитировать за БПП.
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Так он посути и сейчас там, а из-за потери авторитета БПП придумали многоходовочку и перекрашивают Саакашвили.
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Возможно, Вы и правы.
Похоже, сейчас идет выбор - кого же "поставить" оппозицией - заднеприводного или ???
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Заднеприводного не получится, у него кардан подношенный и задний мост гудит...
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подозрительно все активировались под рузкие учения,когда вокруг Украины три армии врага стоит-рабинович майдан созывает!!!юлька с сааком и прорузкими шпионами,за спинами детей как сепаратисты прорывают кордоны Украины с надеждой что погранцы устроят кровавую баню!!!садовые,лещи и наемы,семченки и парасидлы устраивают разные шоу обсирая власть и крича что надо наступать ,а не сидеть в ато(наверно хотят чтоб у нас в день сотнями гибли и с рашки сняли санкции)не кажится ли вам это подозрительным действия этих патриотов-оборотней?если порошенко это главная кость в горле пуйла,то я только рад и хочу чтоб он был этой костью подольше.ибо порошенко своими связями смог добится чтоб пуйло стал изгоем,а Украина получила помощь и начала расти экономика при том во время войны-а на раше ввп падает!!!очевидно что большинство нашего парламента работает на кремль и не только за бабки и должности,они понимают что через 120 дней санкции США начнут действовать.а многие наши типа патриоты давно работают в связке с рашкой и их деньги и бизнес тоже пострадают от санкций.вот они и надеятся спасти украденое у нас и сохранить хоть в рашке какие то свои сбережения..всех рузких консерв-шпионов судить !!!и игры в демократию во время войны,как видите -опасны((
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Странный способ пиара измазывание себя же(влады) в дерьме. Гонгадзе для Кучмы, Йолка с Юлькой для Януковича, Михо для Пороха - все это говорит лишь о том, что у руля не государственники, а люди с больными личными обидами и восприятием себя, как государства.
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Совсем не странный способ пиара, учитывая степень "измазанности" БПП. Хотят вытащить Саакашвили и отмыть, а потом он снова друг Порошенко и Ющенко.
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Вы преувеличиваете его масштабы и значимость. Но как таран, он хорош. Он свое время упустил, стараясь быть лояльным где надо и не надо.
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порошенко почему то решил, что Украина - это рошен, и управляет страной как своей шоколадной фабрикой. Янык управлял страной как своей автобазой. У нас все проблемы от этого - у нас не государственные деятели управляют страной, а крэпкие и талановытые хозяйственники, которые думают только о своей мошне.
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Если не секрет , на сколько разбогател Порошенко ,будучи Президентом? Спасибо!
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Как только в липецк или ростов свалит - так и сразу узнаем реальную цифру
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Тролль,ты приведи РЕАЛЬНЫЕ цифры. Я склонен верить Форбсу , а не пустобрёхам с цензора.
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ты наивен!!елементарно не понимаеш!!что если в украине один порошенко то в форбсе(которому вериш)все порошенки!!туда другие просто попасть не могут(так как они все там трудятся для себя(любимых)и себе подобным.
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этот ответ можно получить лиш если пуститься в далёкое(и не менее глубокое) офшорное путешествие(но оно увы очень дорогое и разумеется очень мало кому доступное)если вас ответ устроит,тогда пожалуйста!!P.S.и это!!уже!!нуууу!очень уж давно не секрет.
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Черновцы жопа мира
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эй пакушал, папукал, пакакаль)))
Ну а если серьёзно, кто имеет мозг и способность анализировать - тот пазл сложит: ТСН - во времена Михиного "головування" в Одесской ОДА, только и занималась травлей Михи, постоянный типа конфликт с Коломойским, ой типа горшки побили, а тут компания: Вона , Садовий (он же Доля) - политическая поддержка, Коломойский - информационная и, не удивлюсь что через третьих лиц - финансовая поддержа, а с другой стороны Михо - жертвенник (поскольку Вона и Доля - замарались), рьяный борец с коррупцией и строитель Нью-Васюков.... )))) Хорошая компания? Правда?))
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это были надежды, а в реальности Михо оказался увы пиздоболом
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лично я не живу в одесской области, и про грузина ничего сказать не могу.
но зато живу в Украине, и уверенно могу сказать, что знатными пиздоболами точно являются: петя, грося, геращенка, атброськин, ольгино... т.е. абсолютно вся шваль, которая вчера устроила травлю грузину.

как думаешь, из этих 2х сторон к кому у меня больше симпатий и доверия?
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Зря тебе Гройсман устроил лекарства по скидке. Не каждого пенсионера возраст умнее делает.
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устроил ... ((((( Совковое выражение.... прям со своего кармана тебе устроил ((
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Ну, покупайте себе за полную цену. Я так думаю что те кто против нынешней власти, должны из принципа отказаться от скидок на отопление и на лекарства. Если уж плевать в колодец - то честно, прямо и последовательно.
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Надежди на что, придурок? Чт Миша сам по себе без огромной поддержки народа переловамает через колено всех олигархов? Иди за справкой к психиатру. Пенсию будуть тебе копейчаную платить по инвалидности.
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Седят такие д.ебы как ты и всегда ждут чуда от одного человека, при чём сами никак этому человеку не помагают и ничего не делают.
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В реальности он креатура его друзей - Порошенко и Ющенко.
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там было в будущем, но он все уничтожил своей турбулентностью. Западные СМИ очень любят это слово в сочетании с Михо. Кстати, вы мне сбросили мой пост. Обратился ли Саакашвили в суд для восстановления гражданства? Есть данные от адвокатов, но совсем по другим 3 причинам. Так что хорошего вам дня в наслаждении фантазиями Саакашвили.
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А кАдА он в туалет ходит почему не сААБЧають?... мля...
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він має бути заарещтований і видворений з країни 1 вони все роблять щоб розвалити цю країну !
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Всех участников Майдана 13-14гг. прорвавших оцепенение на Институтской и избивавших сотрудников МВД просьба явиться в суд и сесть в тюрьму!
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А в суд зачем? Можно сразу в тюрьму, шоп два раза не вставать.
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поїхав по країні прославляти порошенко, який той мудрий, справедливий та рішучий політик.
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пусть только в Одессу сунется - мы не только его чучело сожжем
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Ох вже це грізне слово "МИ". Ми це хто, ти та твоя дружина?
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небоись)не только моя дружина -нас любящих миху хватает в Одессе
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веришь-бухал он вечно у моего друга в ресторане на шару - одисситы заперлись его и шоблу кормить
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А твого друга кто заставлял на шару кормить? Не нужно тут сочинять. Конхфетку иди смокчи рошеновскую.
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Уверенные в себе люди чаще всего говорят от своего имени и высказывают своё мнение. Слияние в "мы" - это бегство от ответственности, от необходимости принятия собственных решений.
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Да у Вас там еще выковыривать и выковыривать всяких гнид раиси которые по другому гражданству в мэры пролезли + с использованием фальшивых бюллетней

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Спецпредставитель США по Украине Волкер считает, что Украина должна позволить Саакашвили отстаивать свои права в суде.....у шоковаты рвутся пер-даки
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А теперь-
Порохатьій!Саакашвили выехал из гостиницы во Львове, - "ТСН" - Цензор.НЕТ 9899
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и пошли они до города Парижа Киева . бредут лесами темными ..... по дороге в городах концерты устраивали . всегда с большим успехом Саакашвили выехал из гостиницы во Львове, - "ТСН" - Цензор.НЕТ 6010
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Жду воплей петя/авакоботов, что Волкер кремлёвский тролль, а проклятые пиндосы враги Украины. Саакашвили выехал из гостиницы во Львове, - "ТСН" - Цензор.НЕТ 8774
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надеюсь, поехал в Грузию..

"В телевизорах стало потиише,
Утомил всех грузиинский бес,
До свиданья, наш фейковый Мииша,
Вали нахер в свой сказочный лес"
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Держдеп і ООН у справах людини уважно моніторять усі події довкола М.Саакашвілі.Тепер БПП і НФ шукають крайнього і тицяють один в одного.
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пока миху не выдворят в Грузию -надо его бить везде,чтоб ему не повадно было в лицо украинцам плевать
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О какой борзый. Ты сначала попробуй лицо мне разбить. Замахнулся он.
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Грузин пописял, грузин покакал ....грузин выпил кофе.... Не слишком ли много внимания этому популисту?
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когда станет грузин президентом или войдет в команду будущего президента. тогда всякие стоны о Саакашвили закончаться !
а вот нынешний - свое "лицо" теряет стремительно.....
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а ты не унижай никакие нации, тебе только раися ближе. похоже путлеру ты бы сдался с потрохами.
Читай внимательно - или в команде будущего президента. а потом и 5 лет проживания в Украине подгребется...
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лично для меня лакмусовой бумажкой является отношение лидеров Республиканской партии США к Саакашвили
выучив его, внедрив в руководство Грузии, американцы долгое время ему доверяли, а после "революции роз" поддержали материально и в военном отношении
Маккейн лично пригрозил кремлю, когда танки путлера шли на Тбилиси
затем отношения охладели, хотя когда Порошенко назначил Михеила губернатором Одесской области, США профинансировали расходы "молодой команды реформаторов"
но в нынешних событиях, когда Саакашвили может дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Украине, американцы ведут себя более чем сдержанно - Волкер лишь указал на правовой выход из ситуации
всё остальное покрыто мраком - Порошенко летит в Нью-Йорк, где , конечно, прозондирует планы Госдепа
Львов не поддержал призывы к новому Майдану и не собрался под балконом отеля, чтобы лицезреть героя пьесы - это важный момент
именно сейчас путлер, убедившись в бесперспективности раздувания хаоса в Украине с помощью Михеила + Тимошенко + Наливайченко, может организовать похищение или убийство Саакашвили с целью дискредитации киевской власти
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=== путлер, убедившись в бесперспективности раздувания хаоса в Украине с помощью Михеила + Тимошенко + Наливайченко, может организовать похищение или убийство Саакашвили====

не даром титушня везде ездила не пускать Саакашвили, видать там были и те, кто мог это сделать "при попытке".... но не вычислили место прорыва... Власти лучше бы не знакомую титушню проверили на причастность к спецслужбам раиси.... свою то они знают (((
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Петюшка-шоколадокрад У Михи стьірил шоколад,
Но виноват(!) погранотряд -Сьел несьедобньій шоколад !
И вот случилось хо-чет-цо -Прорвало больно погранцов-
Наклали миньі тут и там! Кто ж миньі сьел?-Гипопотам!
Мораль одна-Законьі зря,Когда Петюшки-у руля! (Д.14 лет)
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на Ростов поехал?
мне интересно от куда у него появилось финансирование всего этого безобразия?
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Саакашвили в той же степени безыдейный неофеодал, что и все те украинские неофеодалы, против которых он выступает. Эта буря в стакане воды просто курам на смех, без идей и обоснованных убеждений точно также базарные торговки состязаются на любом базаре, и это пытаются выдать за украинскую политику, как если бы в Украине за власть одни только шариковы состязаются.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСаакашвили выехал из гостиницы во Львове, - "ТСН". ВИДЕО
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