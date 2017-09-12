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 Бойца 28-ой мехбригады ВСУ Максима Кривиденко провели в последний путь на Одесчине. ВИДЕО

В Сарате Одесской области простились с воином 28-ой механизированной бригады ВСУ Максимом Кривиденко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

23-летний военнослужащий погиб 9 сентября вследствие минометного обстрела наемниками РФ украинских позиций вблизи Красногоровки в Донецкой области. В его родном селе Сарата объявлен траур.



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Кривиденко - активный участник Революции Достоинства. В марте 2014 года так называемая "крымская самооборона" взяла в заложники группу участников Автомайдана, среди которых был и Максим. После освобождения парень отправился на восток защищать страну.


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ну так что,не лучше ли чтоб миротворцы зашли даже хотя бы на линию разграничения,если это гарантирует жизнь вот таким вот парням,которого всё с цветочками проводили в мир иной,вспалкнули даже небось,а сами уже через 5 минут будут думать как бы денежку отложить да снова рвануть на море следующим летом...
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Тихо надворі і тільки чути як, /Як матері слова летіли, /Летіли в ніч до козака./ Бачиш, сину мій, свічка не згаса, /До віку буде вже горіти,/ Горітиме вона. /Молодий юнак, молодий козак...

Там біля тополі калина росте, /Мамині очі чекають тебе, /Сива у розпачі плаче, /Сина все чекає - та в Бога вже його душа.
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Светлая и вечная память..........Пусть покоится с миром......
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Цензор.НЕТВидеоОбществоБойца 28-ой мехбригады ВСУ Максима Кривиденко провели в последний путь на Одесчине. ВИДЕО
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