 Бойца 28-ой мехбригады ВСУ Максима Кривиденко провели в последний путь на Одесчине. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.
23-летний военнослужащий погиб 9 сентября вследствие минометного обстрела наемниками РФ украинских позиций вблизи Красногоровки в Донецкой области. В его родном селе Сарата объявлен траур.
Кривиденко - активный участник Революции Достоинства. В марте 2014 года так называемая "крымская самооборона" взяла в заложники группу участников Автомайдана, среди которых был и Максим. После освобождения парень отправился на восток защищать страну.
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Там біля тополі калина росте, /Мамині очі чекають тебе, /Сива у розпачі плаче, /Сина все чекає - та в Бога вже його душа.
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