 "Поражен их силой духа и волей к победе", - Порошенко на тренировке ветеранов к "Играм непокоренных". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.
В сообщении отмечается: "Сильные впечатления дня - встреча с нашими "Непокоренными" воинами. Поражен их силой духа и волей к победе. Уверен, когда украинская сборная "Игр Непокоренных" примет участников соревнования и у нас, в Киеве".
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Порошенко примет участие в церемонии открытия "Игр непокоренных" в Торонто, в которых впервые участвует сборная Украины. ВИДЕО(99)
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Перемоги Вам!
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Руслан та ще двоє бійців постраждали від обстрілів ворога на Світлодарській дузі поблизу Торецьhttps://khm.depo.ua/ukr/khm/u-dnipri-ryatuyut-zhittya-18-richnogo-atovcya-z-hmelnichchini-20170912638778
12.09.2017 21:03
По уточненной информации 23-летний снайпер 2-й роты 18-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады погиб 9 сентября около 22:00 возле поселка Красногоровка Донецкой области. В результате минометного обстрела он получил несовместимые с жизнью ранения и скончался по дороге в больницу.
почему на цензоре исчезли подобные новости??
12.09.2017 21:07
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https://strana.ua/…/92297-video-proryva-hranitsy-storonnika…
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