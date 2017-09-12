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 Общество
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Все про:ветераны (396) Порошенко (13776) игра (65) соревнования (169) Игры Инвиктус (12)

 "Поражен их силой духа и волей к победе", - Порошенко на тренировке ветеранов к "Играм непокоренных". ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко и представители украинского правительства прибудут в Торонто на церемонию открытия "Игр непокоренных" 22 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Сильные впечатления дня - встреча с нашими "Непокоренными" воинами. Поражен их силой духа и волей к победе. Уверен, когда украинская сборная "Игр Непокоренных" примет участников соревнования и у нас, в Киеве".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко примет участие в церемонии открытия "Игр непокоренных" в Торонто, в которых впервые участвует сборная Украины. ВИДЕО



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Смертельно поражен? Чы просто обнадеживает?
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А на промці в Авдіївці Президент не хоче побувати та поразитись духом та стійкістю українських воїнів? Коли Авдіївка буде евакуйована? Коли буде наступ на терористів?
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У Дніпрі рятують життя 18-річного АТОвця з Хмельниччини
Руслан та ще двоє бійців постраждали від обстрілів ворога на Світлодарській дузі поблизу Торецьhttps://khm.depo.ua/ukr/khm/u-dnipri-ryatuyut-zhittya-18-richnogo-atovcya-z-hmelnichchini-20170912638778
"Поражен их силой духа и волей к победе", - Порошенко на тренировке ветеранов к "Играм непокоренных" - Цензор.НЕТ 5820
12.09.2017 21:03


По уточненной информации 23-летний снайпер 2-й роты 18-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады погиб 9 сентября около 22:00 возле поселка Красногоровка Донецкой области. В результате минометного обстрела он получил несовместимые с жизнью ранения и скончался по дороге в больницу.

почему на цензоре исчезли подобные новости??
12.09.2017 21:07
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Гідний президент, гідної нації...
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Як завжди лицемірство та брехня з вуст порошенко.
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для адвокатов из буферной зоны толпа бежит к Саакашвили и кричит - евакуация, а погранцы снимают на телефоны , тогда какой штраф для Саакашвили, если эвакуация?
https://strana.ua/…/92297-video-proryva-hranitsy-storonnika…
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Поражен их силой духа и волей к победе", - Порошенко на тренировке ветеранов к "Играм непокоренных". ВИДЕО
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