 "В аэропорту Мариуполя действует концлагерь. С расстрельными местами и пыточными", - сторонница "русского мира" о "зверствах хунты". ВИДЕО

"Как действовал концлагерь в мариупольском аэропорту, так он и продолжает действовать. Никто этот аэропорт не закрывал. Многим его показывают с целью устрашения. Например, привезли в аэропорт мать, у которой задержан сын, и просто продержали её там 48 часов. Её просто провели по расстрельным местам и по пыточным", - заявила сторонница "русского мира".
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интересно иногда заглянуть через окошко в дурдом, посмотреть, как психи чудят.
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Так в Борисполе!
А на троещине?Усех снигирей и мальчиков перебили!
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Сам лично видел!
Оттуда мальчик в трусиках прибитый к доске,толи просто прибитый выбегал!
Но его догнали и съели!
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УЖОС!!!
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Наталья, вы гусар?
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12.09.17 16:18
По нашему убеждению, Саакашвили незаконно находится на территории Украины: оснований для его задержания нет,
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Это хит сезона!
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Сергей Лойко
НАПЕРСТОЧНИКИ ИЗ МАУ
У девушки с тинэйджерским рыжим хвостиком и синим паспортом в дрожащих руках еще и губы дрожат. «Как же так? - спрашивает она голосом, по которому на стойку регистрации уже стекает быстрая девичья слеза. - Я за билет заплатила уже 170 Евро! Почему еще двадцать?»
«Такие правила, - успокаивает ее сотрудница МАУ с белым бесстрастным лицом, тонкими губами и бровями, подведенными до ушей, как улыбка у Джокера. - Как я уже сказала, вам нужно пойти на второй этаж, распечатать посадочный билет. Заплатить за это ровно 20 Евро и вернуться сюда.»
Девушка-пассажирка просто не знала, что нужно зарегистрироваться на Рейс компании МАУ Рига-Киев (на который она уже купила купила билет), распечатать посадочный талон заранее и прийти на регистрацию с этим талоном.
Не то, чтобы она поленилась узнать, но об этом в компании, что продала ей билет онлайн естественно никакой информации нет.
Я стою за соседней стойкой. Я уже проходил этот номер наперсточников из МАУ в Киеве, когда летел на презентацию своей книги в Риги. Я знаю, что зарегистрироваться можно онлайн прямо сейчас. Вступаюсь за плачущую девушку: «Девушка, не плачьте. Вы можете это сделать сами онлайн прямо сейчас»?
- «Правда?»
- «Да, конечно, - вдруг, не меняя тона, спохватывается сотрудница МАУ и объясняет девушке, как это сделать. Очередь сзади волнуется. Мало у кого есть регистрация онлайн.
Наконец, девушка регистрируется и радостно протягивает свой старенький лэптоп МАУистке. Та говорит, что все равно нужно распечатать, потому что с лэптопа их техника не может считать штрихкод!
- «Вы можете это сделать с телефона».
Телефон у девушки разрядился. Я помогаю ей своим телефоном, и счастливая, она направляется дальше на рейс.
У меня самого все в порядке. Зарегистрировался еще в отеле и там же распечатал билет.
Но с мошенниками в МАУ разговор не короткий. Моя приемщица, словно пытаясь отомстить мне за 20 Евро, которые им не удалось вытрясти из ревущей девушки, заявляет, что у меня в билете не числится сдаваемый багаж. И поэтому я должен заплатить 7 Евро за каждый килограмм моего 19-ти килограммового чемодана (килька, селедка, хлеб, шпроты, три книги Рейс на латышском, как память), победоносно заявляет она.
Но меня уже голыми руками не возьмешь. Тот же самый трюк пытались провернуть со мной их коллеги в Киеве. Не думал, что они опять возьмутся за старое, ведь билет то один - ТУДА И ОБРАТНО.
Тогда мне пришлось включить мой комп, залезть в почту и продемонстрировать мой билет с указанием оплаченного багажа.
Наперсточница из МАУ молча кивает головой, признавая свое поражение, и молча распечатывает новый посадочный талон с багажной биркой.
За соседней стойкой ее подельница, что недавно мучила юную соотечественницу, громко говорит седому старику в залатанном свитере: «Вам нужно подняться наверх, распечатать посадочный талон и заплатить 20 Евро.»
Так проходит регистрация на рейсы МАУ Киев-Рига-Киев или наоборот. Мошенничество чистой воды. Правило или практика? Боюсь, что первое.
Из очереди между тем выходят три молодых парнях в приличных костюмах и идут на второй этаж платить двадцати-евровую мзду, наценку к рейсу МАУ, где даже кока-кола обойдется вам в три Евро.
Молодцы, бл ...
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Его называют памятником «Вождям Белого движения и Казачьим атаманам». На постаменте высечено: «Атаманы: Краснов, Шкуро, Доманов, Султан-Гирей Клыч, Павлов, фон Паннвиц, Кононов, Зборовский, генералы: Кутепов, Миллер, Михайлов, Каульбарс, Туркул, Хольмстон-Смысловский, Скородумов, Штейфон. Воинам Российского общевоинского союза, Русского корпуса, Казачьего стана, казакам 15 кавалерийского корпуса, павшим за веру и отечество».
Надпись неточная. 15-й кавалерийский корпус назывался «XV кавалерийский корпус войск СС». Возглавлял его группенфюрер СС Отто фон Паннвиц. Корпус прославился карательными акциями в Югославии, а также боями с советскими войсками на реке Драве в декабре 1944 года.
Вторая и главная неточность - из вождей Белого движения здесь имена только тех, кто сотрудничал с фашистами (Миллер и Кутепов) и воевал в рядах гитлеровцев (все остальные).
Когда началась Великая Отечественная война, генерал Краснов издал манифест, который заканчивался словами: «Да поможет Господь немецкому оружию и Гитлеру!» Краснов возглавил Главное управление казачьих войск гитлеровского вермахта. А генерал Шкуро - Резерв казачьих войск при Главном штабе СС.
Доверие меж фашистами и казаками было так велико, что казаков исключили из «расовой теории», признали их не славянами и тем более не русскими, а отдаленными потомками некоего древнегерманского племени. И потому казаков принимали в СС (русских в СС не принимали, а украинцев - с 1944 года, когда была создана эсэсовская дивизия «Галичина»). Более того, гитлеровским казакам как «потомкам арийцев» разрешено было создание своего государства.
Летом 1942 года, когда немецкая армия вышла к Волге и на Северный Кавказ, в Новочеркасске собрался Казачий сход, на котором казаки приветствовали гитлеровскую власть и стали формировать полки для боевых действий на стороне германской армии. Казаки составляли значительную часть гитлеровской группы войск, наступавшей на Сталинград. После поражения армии Паулюса тысячи и тысячи казаков с семьями двинулись в отступление вместе с гитлеровцами. Так возник Казачий стан. Вначале в Кировограде, а потом в Белоруссии и в Польше, где казаки вместе с гитлеровцами утопили в крови Варшаву при подавлении Варшавского восстания. После окончания войны в австрийском городе Лиенце британское командование, в соответствии с договоренностями Ялтинской конференции, выдало Казачий стан советским властям. Ежегодно проходят молебны, поминовения. В год 60-летия Победы программа «Вести» Российского государственного телевидения дала подробный репортаж из Лиенца. В нем не было ни одного слова о том, что эти казаки сражались на стороне Гитлера. Зато все время повторялось: «эмигранты», «белые офицеры». Заканчивался репортаж так: «В общей сложности на территории Австрии союзными войсками было задержано и передано в советскую зону оккупации 50 тысяч казаков. Среди них были и белые генералы Краснов и Шкуро.»
Это уже обман с вовлечением в него государственного телевидения.
Почему-то на памятнике «Вождям Белого движения» на территории храма Всех Святых нет фамилий Корнилова, Каледина, Врангеля и многих других, воевавших против большевизма. Нет тех, кто в эмиграции не запятнал себя сотрудничеством с Гитлером. Генерал Деникин тогда писал: «Сотрудничеством с гитлеровцами Краснов и подтвердил, что русских он не любит. Русских, Россию - как нерусский казак со всей самостийностью… Нет теперь армии красной, нет теперь армии белой, а есть только одна армия - русская, и она победит».
Очевидно, что под вывеской «Вождей белого движения» нам упорно навязывают вождей войны против советского народа в составе гитлеровского вермахта и войск СС.
Так что о случайности говорить не приходится. Еще 7 лет назад в городе Шахты Ростовской области в городском музее открылась экспозиция «Казаки в рядах Вооруженных сил нацистской Германии». Ростовская интернет-газета «Седьмая столица» недоумевала: «Одно дело - "Предатели Родины в казачьей форме" или "Казаки со свастикой: позор вольного народа". А так - "Казаки в рядах Вооруженных сил…". Даже как-то благолепно: экие бравые ребятушки, лихие рубаки! В экспозиции представлена казачья форма с элементами фашистской символики, фотографии казачков, позирующих перед аппаратом в немецкой форме, и даже подлинные вещи казаков-фашистов, собранные неким господином… Аж слеза прошибает…»
Были там и нагрудные знаки в форме Георгиевских крестов, но - со свастикой посередине.
Оказывается, администрация города о подготовке и открытии выставки в подведомственном ей городском музее ничегошеньки не знала.
Полтора года назад атаман Всевеликого войска Донского Виктор Водолацкий издал приказ о создании рабочей группы, задача которой - «политическая и общественная реабилитация известного борца с коммунистическим режимом казачьего атамана Петра Краснова».
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даешь в каждом Украинском аэропорту по концлагерю
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