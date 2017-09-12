 По нашему убеждению, Саакашвили незаконно находится на территории Украины: оснований для его задержания нет, - МВД. ВИДЕО

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Он также уточнил, что на данный момент Государственная пограничная служба вручила административный протокол о совершении административного правонарушения, однако для задержания М.Саакашвили у них не было достаточных оснований.
"Такое процессуальное действие, как задержание, предусматривает определенные процессуальные нюансы. У нас есть ведомости о лицах, которых мы смогли, и считаем нужными задержать, если будут найдены другие ведомости относительно других лиц, которые позволят законно осуществить процессуальное действие - задержание, оно будет выполнено… Как и сообщала Госпогранслужба, она не собиралась и не имела достаточных оснований для задержания, ему был вручен протокол о совершении административного правонарушения, как и 14 другим лицам", - уточнил А.Шевченко.
Он надеется, что все лица проявят законопослушность и отреагируют на законные требования следствия, в частности явиться на допросы.
А.Шевченко также выразил мнение, что М.Саакашвили проявил желание сотрудничать со следствием.
Вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Гражданин Украины не может быть лишен права в любое время вернуться в Украину.
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Почитал коменты, упал и рыдаю))))
Соевые, ваши попытки отбелить пэтю наталкивают на мысль, что или в маразме, или в садике еще)))
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Ну как она могла незаконно пересечь границу с диппаспортом?)) И как она попала в миротворец!
Соевые, столько косяков как сотворил ваш бандюга за последние дни затмивают уже уголовника шапкотыра, самим не противно?
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