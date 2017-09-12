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 Политика Украины
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Все про:граница (3245) МВД (8395) Саакашвили (2086) Шевченко Артем (127)

 По нашему убеждению, Саакашвили незаконно находится на территории Украины: оснований для его задержания нет, - МВД. ВИДЕО

В Министерстве внутренних дел Украины считают, что лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили, который 10 сентября пересек границу Украины, на данный момент находится на территории Украины незаконно, однако для его задержания нет достаточных оснований.

"По нашему убеждению - да", - сказал директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на брифинге во вторник в Киеве, отвечая на вопрос, действительно ли М.Саакашвили находится на территории Украины незаконно, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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Он также уточнил, что на данный момент Государственная пограничная служба вручила административный протокол о совершении административного правонарушения, однако для задержания М.Саакашвили у них не было достаточных оснований.

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"Такое процессуальное действие, как задержание, предусматривает определенные процессуальные нюансы. У нас есть ведомости о лицах, которых мы смогли, и считаем нужными задержать, если будут найдены другие ведомости относительно других лиц, которые позволят законно осуществить процессуальное действие - задержание, оно будет выполнено… Как и сообщала Госпогранслужба, она не собиралась и не имела достаточных оснований для задержания, ему был вручен протокол о совершении административного правонарушения, как и 14 другим лицам", - уточнил А.Шевченко.

Он надеется, что все лица проявят законопослушность и отреагируют на законные требования следствия, в частности явиться на допросы.

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А.Шевченко также выразил мнение, что М.Саакашвили проявил желание сотрудничать со следствием.

Вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Шоб ты только знал, сколько раз я уже слышал, что "злодії будуть сидіти в тюрьмі" Поцелуй зад Поце и его куму Мыздобулу.
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Саакашвили откровенно ссыт грузинской прокуратуры и добивается чтобы украинская прокуратура его арестовала. Ему нужна только пиар акция, он знает что здесь, в Украине его не посадят потому, что незачем мараться о дерьмо которое в Украине только слегка нарушило Закон. Воплей будет больше. А вот грузины его точно посадят и есть за что, но Саакашвили сидеть не хочет, ему и Украина не нужна. Он здесь нагавняет уже во второй раз и свалит. А нам потом жить в говне и смотреть как грузины над нами смеются.
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Михо надо акуратно упаковать в любой самолет и пускай катит на все четыре стороны -он сбитый летчик.
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кто какой летчик и какой гусь будет решать народ на выборах а не фишер на форуме!!
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один из! и ты один ничего не решаешь. А если посмотреть кадры как скажем встречали Михо то как по мне сбитый летчик тут кто то другой!!
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Грузинська прокуратура загубила глобус? Хто їм заважав в Європі його заарештувати .
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Аваков желает усидеть на двух стульях-или ты арестуешь всех провокаторов нарушивших нашу западную границу или уходи. Святое место пустым не бывает и есть более достойные люди что смогут быстро навести порядок в стране.
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Там война и агрессия другого государства а на западе наши зрадофилы замутили этот позор на весь мир.
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А сбитые Саакашвили десять путинских боевых самолетов разве не основание для задержания Саакашвили?
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Михо в свое время заявлял о 26 сбитых летательных аппаратах РФ.
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Аваков ведет двойную игру- доиграется. Он виноват в том что грузин в Украине и выставил уважаемого нашего Президента на посмешище перед всем миром.
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Статья 33 Конституции.
Гражданин Украины не может быть лишен права в любое время вернуться в Украину.
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це львівська область невідомі бойовики заблокували поліцію біля міста віники ! всім любителям проривів кордому уважно вдивитись в ці фотографії і зрозуміти одну річ що ми стоїм на порозі краху української державності ! По нашему убеждению, Саакашвили незаконно находится на территории Украины: оснований для его задержания нет, - МВД - Цензор.НЕТ 1305
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Та ви вже або труси надіньте, або хрестик зніміть! Хоча я їм співчуваю - педро накосорєзів, а вигрібати їм тепер
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По нашему убеждению, Саакашвили незаконно находится на территории Украины: оснований для его задержания нет, - МВД - Цензор.НЕТ 6136мирні сороники федералізації протистоять київським каратєлям
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Как бы ни гнали на Михо, а он вскрыл идиотизм нынешней власти. Если б они его задержали или все же не пустили, мне б и то не было так стыдно, как сейчас. Превратили все в такой цирк...
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))))))))
Почитал коменты, упал и рыдаю))))
Соевые, ваши попытки отбелить пэтю наталкивают на мысль, что или в маразме, или в садике еще)))
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Топить за Петю на 4 году его потужньіх рішучих рехформ может либо клинический идиот, либо подлец..
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Хотелось бы что нибудь подобное по юльке))
Ну как она могла незаконно пересечь границу с диппаспортом?)) И как она попала в миротворец!
Соевые, столько косяков как сотворил ваш бандюга за последние дни затмивают уже уголовника шапкотыра, самим не противно?
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В Министерстве внутренних дел Украины считают, что лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили, который 10 сентября пересек границу Украины, на данный момент находится на территории Украины незаконно- Саакашвили находится незаконно в Украине ,благодаря нарушений законов по отношению к нему ,рошеном...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПо нашему убеждению, Саакашвили незаконно находится на территории Украины: оснований для его задержания нет, - МВД. ВИДЕО
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