 Госисполнители писали доверенность на постороннего человека на доступ к своим миллионным вознаграждениям, - "Наші гроші". ВИДЕО

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"9 декабря 2016 г., в день подачи заявления на получение вознаграждения, по меньшей мере два государственных исполнителя одновременно выдали доверенность с правом снятия части средств с их счетов мужчине по имени Николай Лысенко. Госисполнители Андрей Назаровец и Максим Борейко выдали доверенность в один день, одному и тому же лицу, на одинаковый, трехмесячный срок, и заверили их у одного и того же нотариуса", - выяснили журналисты.
"Андрей Назаровец просил и получил на счет 14 млн грн вознаграждения за взыскание ним 710 млн долга с "Укрзализныци" в интересах ПУМБа и ТАСкомбанка. Исполнитель уверяет, что вознаграждение получил в полном объеме. Объяснять факт написания доверенности на имя Лысенко Назаровец сначала отказался, потом сообщил, что стремился быстрее снять средства, чтобы они не сгорели в банке (счета обслуживает Райффайзен Банк Аваль). Кем ему приходится Лысенко, госисполнитель Назаровец объяснять отказался", - отмечается в журналистском расследовании.
Журналистка Алиса Юрченко говорит с экс-госисполнителем Максимом Борейко
"Максим Борейко претендовал на вознаграждение меньше миллиона. Доверенность он дал в один день с Назаровцем, однако за неделю, 15 декабря, почти одновременно с фактическим получением своего вознаграждения, Максим Борейко через другого нотариуса аннулировал доверенность на имя Николая Лысенко. Вскоре Борейко был уволен из Минюста. На это указывает его декларация перед увольнением, размещенная в государственном реестре деклараций, и резюме на сайте по поиску работы. Это свидетельствует о том, что Борейко отказался делиться своей наградой. Сначала по телефону он согласился встретиться с журналистами программы и поговорить о выплате вознаграждения и доверенносте, но вскоре перестал брать трубку. Он успел сообщить только, что о Николае Лысенко, которому выдал доверенность, фактически ничего не знал", - выяснили журналисты.
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Андрей Назаровец, госисполнитель-миллионер
Напомним, норма о том, что госисполнители имеют право на получение 2% вознаграждения от суммы взысканного ими долга, заработала в октябре 2016 года. В проекте постановления Кабмина, регулирующей размер вознаграждения госисполнителям, изначально содержались предельные ограничения суммы, однако они исчезли из текста накануне принятия правительством. В конце августа 2017, после публикации нынешних вознаграждений госисполнителям, Кабмин таки установил верхнюю границу "премий" 200 прожиточных минимумов (308 тыс. грн) в одни руки за одно взыскание. Однако в случае, если для выполнения одного взыскания вовлечены несколько государственных исполнителей, каждый из них может получить по 308 тыс. грн, а на всех за раз можно распределить те же 2% от суммы взыскания.
Напомним, в конце августа в сети появилась выписка с вознаграждениями государственных исполнителей. Согласно документу, восемь чиновников в мае-июне 2017 получили премии в размере от 1 до 7 млн грн.
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Історія одного гучного урядового піар-проекту добігла кінця Браві хлопці, обвішані зброєю та спецзасобами, у найкращих традиціях бойовиків «з ноги» виносять двері складу, де зберігається незаконно ввезений китайський контрафакт, влаштовують «маски-шоу» на підпільній фабриці сигарет і зупиняють посеред траси всередині країни фуру з контрабандним алкоголем. Саме така картина уявлялась у травні 2016-го, коли новий на той момент Кабінет міністрів оголосив гучний план боротьби з контрабандою.
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