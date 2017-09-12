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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1756) коррупция (7437) Минюст (1221) премия (273) расследование (2326)

 Госисполнители писали доверенность на постороннего человека на доступ к своим миллионным вознаграждениям, - "Наші гроші". ВИДЕО

Перед тем, как получить многомиллионные вознаграждения, сотрудники исполнительной службы синхронно писали доверенность на доступ к их зарплатному счету на имя малоизвестного им лица.

Об этом говорится в сюжете Алисы Юрченко "Министерство вознаграждений" для программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", передает Цензор.НЕТ.

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"9 декабря 2016 г., в день подачи заявления на получение вознаграждения, по меньшей мере два государственных исполнителя одновременно выдали доверенность с правом снятия части средств с их счетов мужчине по имени Николай Лысенко. Госисполнители Андрей Назаровец и Максим Борейко выдали доверенность в один день, одному и тому же лицу, на одинаковый, трехмесячный срок, и заверили их у одного и того же нотариуса", - выяснили журналисты.

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"Андрей Назаровец просил и получил на счет 14 млн грн вознаграждения за взыскание ним 710 млн долга с "Укрзализныци" в интересах ПУМБа и ТАСкомбанка. Исполнитель уверяет, что вознаграждение получил в полном объеме. Объяснять факт написания доверенности на имя Лысенко Назаровец сначала отказался, потом сообщил, что стремился быстрее снять средства, чтобы они не сгорели в банке (счета обслуживает Райффайзен Банк Аваль). Кем ему приходится Лысенко, госисполнитель Назаровец объяснять отказался", - отмечается в журналистском расследовании.

Госисполнители писали доверенность на постороннего человека на доступ к своим миллионным вознаграждениям, - Наші гроші 01Госисполнители писали доверенность на постороннего человека на доступ к своим миллионным вознаграждениям, - Наші гроші 02

Журналистка Алиса Юрченко говорит с экс-госисполнителем Максимом Борейко

"Максим Борейко претендовал на вознаграждение меньше миллиона. Доверенность он дал в один день с Назаровцем, однако за неделю, 15 декабря, почти одновременно с фактическим получением своего вознаграждения, Максим Борейко через другого нотариуса аннулировал доверенность на имя Николая Лысенко. Вскоре Борейко был уволен из Минюста. На это указывает его декларация перед увольнением, размещенная в государственном реестре деклараций, и резюме на сайте по поиску работы. Это свидетельствует о том, что Борейко отказался делиться своей наградой. Сначала по телефону он согласился встретиться с журналистами программы и поговорить о выплате вознаграждения и доверенносте, но вскоре перестал брать трубку. Он успел сообщить только, что о Николае Лысенко, которому выдал доверенность, фактически ничего не знал", - выяснили журналисты.

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Госисполнители писали доверенность на постороннего человека на доступ к своим миллионным вознаграждениям, - Наші гроші 03
Андрей Назаровец, госисполнитель-миллионер

Напомним, норма о том, что госисполнители имеют право на получение 2% вознаграждения от суммы взысканного ими долга, заработала в октябре 2016 года. В проекте постановления Кабмина, регулирующей размер вознаграждения госисполнителям, изначально содержались предельные ограничения суммы, однако они исчезли из текста накануне принятия правительством. В конце августа 2017, после публикации нынешних вознаграждений госисполнителям, Кабмин таки установил верхнюю границу "премий" 200 прожиточных минимумов (308 тыс. грн) в одни руки за одно взыскание. Однако в случае, если для выполнения одного взыскания вовлечены несколько государственных исполнителей, каждый из них может получить по 308 тыс. грн, а на всех за раз можно распределить те же 2% от суммы взыскания.

Напомним, в конце августа в сети появилась выписка с вознаграждениями государственных исполнителей. Согласно документу, восемь чиновников в мае-июне 2017 получили премии в размере от 1 до 7 млн грн.
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- «Я, - говорит, - хочу, чтоб дворник у меня с медалью был», Мне без медали нельзя. У меня служба такая...(с)
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это локомотивы стремительных и потужных реформ судебной системы ...без таких ваще всё развалится
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Наверное, неизвестное лицо, на основании простого анализа (остатки на счетах), принимало решение - "быть или не быть" (исполнителю).
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Как распиливают бюджетные деньги такого ещё никогда не было п..ца! А почему миллионы, почему не миллиарды сразу платить?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГосисполнители писали доверенность на постороннего человека на доступ к своим миллионным вознаграждениям, - "Наші гроші". ВИДЕО
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