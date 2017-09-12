 Порошенко примет участие в церемонии открытия "Игр непокоренных" в Торонто, в которых впервые участвует сборная Украины. ВИДЕО

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Сразу после Нью-Йорка… мы едем в Торонто. И мы в Торонто 22-го, на открытии, и на церемонии закрытия, представители правительства и моей команды будут с вами постоянно. И мы будет держать кулаки, болея за вашу победу. Вы на сегодняшний день - образец, пример, который вдохновляет. Ваша популярность, я думаю, будет сравнима и с Кличко, и с Усиком, и победы будут такие же", - отметил Президент.
Глава государства высказал уверенность, что украинская команда продемонстрирует на "Играх непокоренных" "силу и несокрушимость украинского духа, физическую и моральную мощь воинов новой украинской армии".
"Удачи вам на соревнованиях, воины, и победы. Украина болеет за вас!" - написал Порошенко.
"Я не исключаю, что когда-нибудь на одном из будущих Invictus Games … мы сделаем все, чтобы они прошли в Киеве", - сказал Порошенко во время посещения тренировки сборной Украины.
Напомним, Третьи "Игры непокоренных" пройдут в Торонто (Канада) с 24 по 30 сентября. Турнир объединит более 550 раненых бойцов из 17 стран, которые будут соревноваться в 12 адаптивных спортивных дисциплинах. Украина впервые примет участие в этих соревнованиях.
Как сообщалось, 20 сентября Порошенко примет участие в работе Генассамблеи ООН, саммите Совета безопасности ООН, где намерен поднять вопрос о введении миротворческой миссии на Донбасс.
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Что для нас горе,им в радость.
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Вы видели и/или слышали о конкретных календарных планах правительства, президента, ВРУ по имплементации этого Соглашения, выстраданного украинцами на крови Майдана и войны?
Кладбищенская тишина в СМИ по этому вопросу.
http://blogs.uainfo.org/2017/09/12/britaniya-otdala-shvartovy-i-otdalyaetsya-ot-evropy-i-o-nashih-baranah.html
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И не стыдно пиариться рядом с настоящими патриотами Украины
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шоб он там и остался на всегда!
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Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.
До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей, -
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.
‹1925› С. Есенин
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Садики, школы, участки дорог, свинофермы, откыфтие игр в далёкой стране.
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