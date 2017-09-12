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 Политика Украины, Общество
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Все про:Канада (977) Порошенко (13771) соревнования (167) Игры Инвиктус (10)

 Порошенко примет участие в церемонии открытия "Игр непокоренных" в Торонто, в которых впервые участвует сборная Украины. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко и представители украинского правительства прибудут в Торонто на церемонию открытия "Игр непокоренных" 22 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Порошенко заявил на тренировке сборной "Игр непокоренных" в Киеве во вторник, выложив видео на своей странице в Фейсбуке.

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Сразу после Нью-Йорка… мы едем в Торонто. И мы в Торонто 22-го, на открытии, и на церемонии закрытия, представители правительства и моей команды будут с вами постоянно. И мы будет держать кулаки, болея за вашу победу. Вы на сегодняшний день - образец, пример, который вдохновляет. Ваша популярность, я думаю, будет сравнима и с Кличко, и с Усиком, и победы будут такие же", - отметил Президент.

Глава государства высказал уверенность, что украинская команда продемонстрирует на "Играх непокоренных" "силу и несокрушимость украинского духа, физическую и моральную мощь воинов новой украинской армии".

"Удачи вам на соревнованиях, воины, и победы. Украина болеет за вас!" - написал Порошенко.

"Я не исключаю, что когда-нибудь на одном из будущих Invictus Games … мы сделаем все, чтобы они прошли в Киеве", - сказал Порошенко во время посещения тренировки сборной Украины.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Прочитав стих, любой может поддержать команду Украины, впервые выступающую на Invictus Games, - инициатива "Миллион голосов". ВИДЕО

Напомним, Третьи "Игры непокоренных" пройдут в Торонто (Канада) с 24 по 30 сентября. Турнир объединит более 550 раненых бойцов из 17 стран, которые будут соревноваться в 12 адаптивных спортивных дисциплинах. Украина впервые примет участие в этих соревнованиях.

Как сообщалось, 20 сентября Порошенко примет участие в работе Генассамблеи ООН, саммите Совета безопасности ООН, где намерен поднять вопрос о введении миротворческой миссии на Донбасс.

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нах ты тут нужен?
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А ти що так за порошенко заступаєшся, родич твій?
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Да родич тут не причем, Порошенко- наши проблемы, а не как не прокси посетителей.
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пєтя зкоїв в Україні злочин і тікає подалі від України. Трусливий заєць.
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Був би порошенко патріотом, можна було б його захищати, а так, яка різниця, хто про нього пише, про Україну цей проскі відвідувач нічого поганого не написав, а порошенко це не Україна, а наймний менеджер, який не виправдав очікувань.
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И все же не стоит сливаться в экстазе с казламордыми.
Что для нас горе,им в радость.
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Немає ніякого екстазу, є бажання, щоб він швидше владу іншому президенту передав.
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Нехай висувають кандидатури, хто набере більш голосів, той і буде президентом.
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опять таки ,это -наше дело , а не казломордых троллей, из за которых нужно друг друга обижать на форуме, они для этого здесь и отираються, чтобы устроить срач и вражду.
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Все бандиты, незаконно перешедшие границу, будут наказаны.
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Соглашение об Ассоциации Украины с ЕС вступило в полную силу с 1 сентября.
Вы видели и/или слышали о конкретных календарных планах правительства, президента, ВРУ по имплементации этого Соглашения, выстраданного украинцами на крови Майдана и войны?
Кладбищенская тишина в СМИ по этому вопросу.

http://blogs.uainfo.org/2017/09/12/britaniya-otdala-shvartovy-i-otdalyaetsya-ot-evropy-i-o-nashih-baranah.html
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Битвы непокоренных, Петр Алексеевич, начинается с АТО, вы же наш головокомандувач, че то вы не туда забрели.
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Важно демонстрировать, что жизнь не заканчивается после тяжелого ранения.
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Согласна, только у Порошенко и правительства ,нет ни не может быть ранений, их воевать в АТО под дулом миномета не загонишь.
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Вы посмотрите как Поросенко покаряет ветеранов своими фантомасами из Сранойгвардии.https://www.facebook.com/shtab.blokady/videos/1925362064456272/ …
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Ну куда уж без него...?
И не стыдно пиариться рядом с настоящими патриотами Украины
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предлагаю лишить его гражданства и потом не пустить обратно! хм, интересно, а скоко народа будет его встречать
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а вот и не правда! много будет народа.... все будем титушки
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Раз этот чиколатный ублюдок отбывает за кордон,( буду надеяться что самолет не выдержит такой нагрузки и свалится в океан ждущим его акулам), значит готовится какая-то провокация и как всегда "мужественный" пацан линяет из страны, как бы - я здесь не при делах!
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это хорошо
шоб он там и остался на всегда!
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До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей, -
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.
‹1925› С. Есенин
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А в Канаде одноразового хряка тоже будут в клетке людям показывать?
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всё это пиар, всё как у януковича.
Садики, школы, участки дорог, свинофермы, откыфтие игр в далёкой стране.
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Я бы тоже поехал, если бы была возможность. Эти игры больше.чем спортивное соревнование.Значительно больше. Это соревнование с судьбой человеческой .Участникам всех стран- моё большое уважение
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко примет участие в церемонии открытия "Игр непокоренных" в Торонто, в которых впервые участвует сборная Украины. ВИДЕО
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