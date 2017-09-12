 Порошенко: Очень надеюсь, что все поддержат инициативу Украины по миротворцам ООН на Донбассе, чтобы "остановить войну". ВИДЕО

Видео 112
Загрузка видео...
"Мы поднимем вопрос относительно "голубых касок", миротворцев, которые должны обеспечить выполнение Российской Федерацией взятых на себя обязательств в Минске, но в первую очередь, простым языком, - должны обеспечить мир на украинской земле и политико-дипломатическим путем освобождение оккупированных россиянами территорий… Я очень надеюсь, что на сегодняшний день инициатива Украины относительно миротворцев нашла поддержку всех", - сказал Порошенко.
По словам президента, он надеется на "скоординированное влияние" на позицию России, чтобы РФ также приняла идею введения миротворцев и "на Донбассе остановили войну".
Порошенко добавил, что в рамках поездки в США для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН он также проведет встречи с американскими военными и чинами Министерства обороны.
Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
Позже постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что во вторник российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Многонациональная оперативная группировка «Север» (MNTF-N, под командованием Франции)
Многонациональная боевая группа «Восток» (MNTF-E, под командованием США)
Многонациональная оперативная группировка «Юг» (MNTF-S, под командованием Германии)
Многонациональная оперативная группировка «Запад» (MNTF-W, под командованием Италии)
Многонациональная оперативная группировка «Центр» (MNTF-C, под командованием Великобритании)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Придністров'я та Абхазія - це того,що добивається РФ,та те,до чого веде ПЕТРО!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ну, лазили раньше по Донбассу слепые наблюдатели ОБСЕ. Теперь слепые наблюдатели ОБСЕ будут лазить с вооруженным сторожем.
Наблюдателей ОБСЕ орки часто в какие-то места не пускают. Теперь их не будут пускать с вооруженным сторожем.
Что-то сильно поменяется? Или есть надежда на то, что "миротворцы" станут с боем прорываться скажем к той же ДФС, куда орки систематически не пускают наблюдателей ОБСЕ?
Ответить
А якщо росіяни з СЦКК не мають повної картини про стан в ЗСУ, то Муженко по телефону розкаже все що їм треба.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вдумайтесь, президент страны, он же верховный главнокомандующий ратует за введение миротворческих сил ООН на оккупируванную агрессором часть страны, вместо того, что бы освободить от оккупантов эти украинские земли.
Поддержака территориальной целостности Украины входит в прямые обязанности президента и верховного главнокомандующего страны - Порошенко.
Но он не выполняет всои обязанности а наоборот, подыгрывает пуйлу.
Про Крым Порошенко даже не вспоминает... Туда тоже введут войска ООН?
Очевидно, что нет. А значит Порошенко - предатель и преступник, который отдач часть Украины пуйлу и не вспоминает о ней.
Ответить
Ответить
в Крыму - его нет, там "мирная" оккупация
Ответить
Ответить
Ответить
Да, заметь, что НЕ получение кредитов МВФ кодло шыкаладное вообще не волновало!
Ответить
Ответить
З самого початку Петро був троянським конем від кремля!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ой,як Петро прогадав,що раніше не ввів миротворців на заході України,щоб зупинити прорив кордону)))
Ответить
Ответить
Ответить
1. рехворма начал АТО
.....
147. рехворма. Закончил АТО.
Только ты Петро Бляхер наверное будешь первым в мире презом и клоуном который сам добровольно прекратил борьбу с террористами и сдался и еще за ето наградил себя орденом.
Ответить
Ответить
Ответить
Ибо, по примеру Приднестровья, где в качестве "миротворцев" выступили рашистские войска из 14-й армии, на Донбассе рашисты так же скажут, что там уже есть "миротворческие силы" из регулярной армии рашки.
А значит, Порошенко просто легализирует пребывание рашистской оккупационной армии на Донбассе в статусе миротворцев.
Финиш.
Но народ, что бы потом не говорил, что Порошенко предатель и враг Украины был. Ибо спокойно наблюдает за тем, как ставленник пуйла Порошенко, легализирует рашистских оккупантов и отдаёт на блюдечке пуйлу Донбасс.
Ответить
Такое мнение высказал накануне вечером бывший народный депутат Верховной Рады Андрей Сенченко.
Помимо того, что миротворческие миссии, как правили разделяют стороны внутреннего конфликта и ведут к его замораживанию на десятилетия, инициатива Порошенко, направленная на очередной обман граждан Украины, была перехвачена Путиным.
Кремль согласился на то, чтобы вооруженный миротворческий контингент ООН годами охранял представителей миссии ОБСЕ на всей оккупированной территории Донбасса.
С учетом статуса миротворца, подаренного государству-агрессору Минскими соглашениями, а также его обширного присутствия в составе миссии ОБСЕ, Россия за деньги ООН намерена далее контролировать Донбасс.
Кроме того, теперь европейские друзья Газпрома получили повод активно поднимать вопрос о снятии с России (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором) санкций.
Независимо от того, что привело к такой ситуации - сговор с врагом, идиотизм или неспособность выполнять свои функции, вопрос досрочной смены Президента Украины в установленном Конституцией порядке встал ребром.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить