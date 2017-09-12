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 Политика Украины
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 Порошенко: Очень надеюсь, что все поддержат инициативу Украины по миротворцам ООН на Донбассе, чтобы "остановить войну". ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на поддержку инициативы Украины по введению миротворцев ООН на Донбасс на заседании Совета безопасности ООН.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил во время посещения тренировки сборной Украины для участия в международных спортивных соревнованиях "Игры непокоренных" (Invictus Games) во вторник в Киеве.
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"Мы поднимем вопрос относительно "голубых касок", миротворцев, которые должны обеспечить выполнение Российской Федерацией взятых на себя обязательств в Минске, но в первую очередь, простым языком, - должны обеспечить мир на украинской земле и политико-дипломатическим путем освобождение оккупированных россиянами территорий… Я очень надеюсь, что на сегодняшний день инициатива Украины относительно миротворцев нашла поддержку всех", - сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ, - Меркель

По словам президента, он надеется на "скоординированное влияние" на позицию России, чтобы РФ также приняла идею введения миротворцев и "на Донбассе остановили войну".

Порошенко добавил, что в рамках поездки в США для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН он также проведет встречи с американскими военными и чинами Министерства обороны.

Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявления Путина о миротворцах на Донбассе - попытка снять санкции за фейковый мир, - Пашинский

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

Позже постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что во вторник российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.


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Он сам запутался в своей брехне про АТО. ЖАХ. Хорошо,если миротворцы закончат войну,но очень сомнительно,что захерченки смоются из Украины,благодаря миротворцам,мне кажется будет на Донбассе долгий замороженный конфликт,типа Карабаха.Иметь на территории Украины постоянную раковую опухоль не такое уже благо.
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Тем более в НАТО с такой опухолю не попасть...
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пэтя, после сумашествия в Шегини, которое ты устроил, и миссия ОБСЕ покинит Украину, гопник!!
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Мне интересно,Барыга гарант Конституции,там написано про неприкосновенность жилища,которое мне гарантировано,если введут миротворцев,то о возврате домой я и миллионы переселенцев могут забыть,ибо тогда уж точно освобождения не будет,возможно ли будет подать иск лично к Гаранту о его бездеятельности и не выполнения гарантий?
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Ты хоть иногда монитор от слюны протираешь?
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Что поддержат? - предложение путина? так уже три года Украину наклоняют поддержать
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вопрос: захотят ли миротворцы под русские ГРАДы???
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так сруцке под видом миротворцев туда своих ублюдков отправят и опять будут травить сказки о хунте и карателях
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Русские миротворцы сами будут стрелять с русских градов!
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Еще могут Бульбашей немного подкинуть и Сербов,для разнообразия.
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миссия KFOR проходила иначе:
Многонациональная оперативная группировка «Север» (MNTF-N, под командованием Франции)
Многонациональная боевая группа «Восток» (MNTF-E, под командованием США)
Многонациональная оперативная группировка «Юг» (MNTF-S, под командованием Германии)
Многонациональная оперативная группировка «Запад» (MNTF-W, под командованием Италии)
Многонациональная оперативная группировка «Центр» (MNTF-C, под командованием Великобритании)
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Пашол нах. остановить войну и освободить украинскую землю ето две разные вещи. В данный момент Хуйло и Запад предлагают сдаться чтобы война остановилась.
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Порошенская власть через Киевский Шевченовский суд , хочет выдать России Алихана Давтаева , по фальсифицированному ФСБ делу , намерены выдать террористической банды ФСБ в россию , в страну которая оккупировала , часть территорий Украины и убила десятки тысяч мирных Украинцев . Нынешняя Украинская власть , тесно сотрудничает с ФСБ и выполняет все их требования .
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Петя! Больше пиарся! Кацапы уже этих миротворцев в свою пабеду рисуют!
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Це і буде їхня перемога,бо Пєтіне "остановить войну" приблизно таке,як і "хлібне чи шкільне одностороннє перемир'я"!!!

Придністров'я та Абхазія - це того,що добивається РФ,та те,до чого веде ПЕТРО!!!
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Да очень по разному они их рисуют. Вон тот же Мюридка или Гиркин считают их началом слива Л/ДНР.
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Фактическое признание гражданского конфликта, так как миротворцы в войнах не участвуют. Хуйло аплодирует.
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Про розміщення сил ООН на Голанських висотах не чув? Між ким там був "гражданскій конфлікт"?
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Исключительный, не очень удачный пример, который лишь подтверждает то, что миротворцы ООН участвуют в урегулировании внутригосударственных конфликтов. А вообще ты зачем написал, поддерживаешь это введение?
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Предатели уже договорились...росийские войска ни куда не уйдут только чехлы голубые на кпски оденут...продажная власть зрчет что бы раися избежала наказания..репарации
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Не верьте баригам Порошенко и Саакашвили!
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Честно говоря, не очень понимаю эту эйфорию по поводу "миротворцев".
Ну, лазили раньше по Донбассу слепые наблюдатели ОБСЕ. Теперь слепые наблюдатели ОБСЕ будут лазить с вооруженным сторожем.
Наблюдателей ОБСЕ орки часто в какие-то места не пускают. Теперь их не будут пускать с вооруженным сторожем.
Что-то сильно поменяется? Или есть надежда на то, что "миротворцы" станут с боем прорываться скажем к той же ДФС, куда орки систематически не пускают наблюдателей ОБСЕ?
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Крім сліпого ОБСЄ, зараз у нас, з дозволу Пороха, по передових позиціях, військових об'єктах ЗСУ шастають російські офіцери з СЦКК.
А якщо росіяни з СЦКК не мають повної картини про стан в ЗСУ, то Муженко по телефону розкаже все що їм треба.
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конечно же поменяется - теперь запретят ходить за ноль, давать ответку даже стрелковым вооружением. снайперам запретят работать. а каски будут стоять не только в донецке, но и в краматорске, мариуполе и т д.
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Апорох с путлером за одно..хотят сделать так как буд то это гражданская война..
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Порошенко хочет на официальном уровне узаконить сепаров и рашистских оккупантов на Донбассе.
Вдумайтесь, президент страны, он же верховный главнокомандующий ратует за введение миротворческих сил ООН на оккупируванную агрессором часть страны, вместо того, что бы освободить от оккупантов эти украинские земли.
Поддержака территориальной целостности Украины входит в прямые обязанности президента и верховного главнокомандующего страны - Порошенко.
Но он не выполняет всои обязанности а наоборот, подыгрывает пуйлу.
Про Крым Порошенко даже не вспоминает... Туда тоже введут войска ООН?
Очевидно, что нет. А значит Порошенко - предатель и преступник, который отдач часть Украины пуйлу и не вспоминает о ней.
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миротворцы вводятся где имеется вооруженный конфликт
в Крыму - его нет, там "мирная" оккупация
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Під Порохом зашатався трон. Потрібно пошвидше оформити та легалізувати на міжнародному рівні капітулюцію України... А то ... Путін Пецю в час Ч. в Ростов не впустить.
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Что остановить войну, для начала, её нужно было бы объявить, а уж потом и ВЫИГРАТЬ (победить или уничтожить врага, агрессора и оккупанта)!
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Объявление войны подразумевает автоматическое перекрытие оффшоров и всех ништяков, которые связаны с дерибаном страны!
Да, заметь, что НЕ получение кредитов МВФ кодло шыкаладное вообще не волновало!
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Вон в Приднестровье третий десяток лет стоят "миротворцы" из пидоРашки, и что это Молдове чем-то помогло?!
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Так Петька з Вовкою з кремля саме цього і добиваються!!!

З самого початку Петро був троянським конем від кремля!!!
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Другими словами барыга и бригада хотят заморозить конфликт.
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Кто сомневается,почитайте план ющенко-порошенко 2005 года по мирному урегулированию конфликта в Молдове по приднестровью, который был принят и воплощен в жизнь,и по какому живут по сей день,это тот же мирный план минск-2 по донбасу только с миротворцами
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То Петро хоче ввести миротворців,для зупинення війни з Саакашвілі???

Ой,як Петро прогадав,що раніше не ввів миротворців на заході України,щоб зупинити прорив кордону)))
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Сейчас на винниковском озере бандиты авкова с оружием окружили ветеранов батальона "Донбасс", собираются их атаковать. https://www.facebook.com/dostali.hvatit
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КАкую войну, петя ? Которую ты так и не объявил ни одним указом, кроме бла-бла ? Ты не в курсе, что миротворцы будут рашские ? В курсе. Ты просто предатель, петя.
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Пеця, акстись . Какая война? АТО у нас. АТО. Так и запиши в своем блокноте рехворм
1. рехворма начал АТО
.....
147. рехворма. Закончил АТО.
Только ты Петро Бляхер наверное будешь первым в мире презом и клоуном который сам добровольно прекратил борьбу с террористами и сдался и еще за ето наградил себя орденом.
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Эта инициатива откровенное предательство интересов страны за которое этот чиколатный диабетчик, надеюсь , получит пожизненный срок!
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Порошенко соверашает откровенное преступление против Украины и подрывает её территориальную целостность. За это и будет сидеть пожизненно.
Ибо, по примеру Приднестровья, где в качестве "миротворцев" выступили рашистские войска из 14-й армии, на Донбассе рашисты так же скажут, что там уже есть "миротворческие силы" из регулярной армии рашки.
А значит, Порошенко просто легализирует пребывание рашистской оккупационной армии на Донбассе в статусе миротворцев.
Финиш.
Но народ, что бы потом не говорил, что Порошенко предатель и враг Украины был. Ибо спокойно наблюдает за тем, как ставленник пуйла Порошенко, легализирует рашистских оккупантов и отдаёт на блюдечке пуйлу Донбасс.
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Пиар-идиотизм привел Украину в капкан Путина.После того, как циничная предвыборная дурилка с несуществующим мирным планом Порошенко была окончательно перечеркнута тысячами смертей на фронте, запустили новый фейковый проект - миротворцы ООН на Донбассе.
Такое мнение высказал накануне вечером бывший народный депутат Верховной Рады Андрей Сенченко.
Помимо того, что миротворческие миссии, как правили разделяют стороны внутреннего конфликта и ведут к его замораживанию на десятилетия, инициатива Порошенко, направленная на очередной обман граждан Украины, была перехвачена Путиным.
Кремль согласился на то, чтобы вооруженный миротворческий контингент ООН годами охранял представителей миссии ОБСЕ на всей оккупированной территории Донбасса.
С учетом статуса миротворца, подаренного государству-агрессору Минскими соглашениями, а также его обширного присутствия в составе миссии ОБСЕ, Россия за деньги ООН намерена далее контролировать Донбасс.
Кроме того, теперь европейские друзья Газпрома получили повод активно поднимать вопрос о снятии с России (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором) санкций.
Независимо от того, что привело к такой ситуации - сговор с врагом, идиотизм или неспособность выполнять свои функции, вопрос досрочной смены Президента Украины в установленном Конституцией порядке встал ребром.
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А "остановить войну" в заголовке в кавычках потому, что война так и не объявлена?
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аби не сталося так, що відпускники вдягли сині каски і провели там черговий референдум.
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Пэтя, какой же поц за тебя на выборах голосовать то будет?
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"Надежды юношей питают...", а дурень думкою багатіє. І скільки ж років ООН буде вирішувати це питання він знає?
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Порошенко: Очень надеюсь, что все поддержат инициативу роССии по миротворцам ООН от рф педирации на Донбассе, чтобы создать зону подобную Преднистровью и заморозить конфликт на неопределенное время а также дать возможность освободить роССию от санкций ранее на неё наложенных. Думаю это будет не последняя пакость которую я успею сделать украинскому народу перед своим уходом. Об взятии под контроль ВСУ не контролируемого участка границы даже и речи быть не может иначе липецкая прекратит своё существование.
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Это начало конца унитарной Украины ! Существует только два сценария размещени голубых касок на территории Украины! Это размещение по линии раздела враждующих сил , который влечёт за собой особый статус неподконтрольных Украине территорий, причём Россия в этом случае не признается участником конфликта. Либо каски встают и на границу с Россией с признанием последеней стороной конфликта, но за территориями в любом случае останется особый статус, а 20-40 тыс группировка армии РФ против 200-500 миротворцев не изменит статус кво! Как то так...
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Ну, вот теперь перед нами маячит полное дипломатическое поражение президента мира с его политико-дипломатическим освобождением. А в результате Украина получит "черную дыру" с фактически не управляемую из центра с обязательством полного финансового обеспечения. Ради призрачной надежды на второй срок. Не слишком ли дорога цена амбиций одного проходимца ?
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тревожно как-то с этими голубыми касками... инициатива исходит от ху " ла, поэтому нужно ждать подлянки! что-то там не так просто! и шоколадный подыгрывает! не спроста все это
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Чего радоваться, российский ООН будет - те же уродцы...
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Все это с миротворцами , не внушает доверия , как и с Порошенко. Барыга ищет благородный способ сдать территорию на условиях кацапстана.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко: Очень надеюсь, что все поддержат инициативу Украины по миротворцам ООН на Донбассе, чтобы "остановить войну". ВИДЕО
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